Dani Olmo Spain Euro 2024Getty
Harry Sherlock dan Donny Afroni

Pengganti Kevin De Bruyne? Manchester City Nafsu Amankan Dani Olmo

Manchester CityDani OlmoTransfersRB LeipzigKevin De BruynePremier LeagueEuropean Championship

Man City menargetkan kepindahan Dani Olmo, dan berencana membayar klausul pelepasan sebesar €60 juta sebelum waktunya habis.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

  • Olmo memberikan warna di Euro 2024
  • Spanyol bermain melawan Inggris di final
  • City mengincar kesepakatan selepas turnamen
Artikel dilanjutkan di bawah ini