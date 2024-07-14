Pengganti Kevin De Bruyne? Manchester City Nafsu Amankan Dani Olmo

GettyHarry Sherlock dan Donny AfroniPengganti Kevin De Bruyne? Manchester City Nafsu Amankan Dani OlmoManchester CityDani OlmoTransfersRB LeipzigKevin De BruynePremier LeagueEuropean ChampionshipMan City menargetkan kepindahan Dani Olmo, dan berencana membayar klausul pelepasan sebesar €60 juta sebelum waktunya habis.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowOlmo memberikan warna di Euro 2024Spanyol bermain melawan Inggris di finalCity mengincar kesepakatan selepas turnamenArtikel dilanjutkan di bawah ini