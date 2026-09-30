Kepala eksekutif Premier League Richard Masters menjelaskan seriusnya situasi tersebut dengan menyatakan: "Keputusan inti menetapkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini. Keputusan itu merinci bagaimana klub tersebut secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade. Keputusan itu juga membenarkan keputusan Premier League untuk menindaklanjuti kasus ini terhadap Manchester City."

Sebagai respons, klub tersebut mempertahankan sikap menantang mereka: "Klub ini tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tidak terbantahkan untuk mendukung semua posisinya, terkait dengan kasus ini. Karena itu, klub akan bertindak tanpa henti, dan bila perlu proaktif, di setiap dan semua forum regulasi serta hukum yang sesuai."