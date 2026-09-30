Getty Images Sport
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Pengawas sepak bola mengisyaratkan pemilik Manchester City bisa menghadapi pengusiran berat dari sepak bola Inggris
Regulator bereaksi atas vonis bersalah
Ketua Independent Football Regulator, David Kogan, memperingatkan bahwa pemilik Manchester City bisa menghadapi sanksi berat menyusul putusan pada Selasa. Menanggapi dampaknya dalam laporan Daily Mail Sport, Kogan menyatakan: "Keputusan komisi independen menimbulkan masalah serius. IFR memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan pemilik, direktur, dan eksekutif, dan kami akan menggunakan kewenangan ini jika diperlukan, demi melindungi keberlanjutan, kejujuran, dan integritas sepak bola Inggris ketika ada bukti jelas atas pelanggaran yang dilakukan individu. Ini termasuk mempertimbangkan temuan yang dibuat oleh Liga. Namun, karena proses antara Manchester City dan Premier League masih berlangsung, kami akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Kami berharap ini bisa diselesaikan dengan cepat demi para penggemar. Untuk saat ini, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut."
- Getty Images Sport
Pendapatan artifisial dan kesepakatan palsu
Premier League merilis pernyataan panjang yang mengungkap bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh 115 dakwaan terkait pelanggaran finansial serius. Panel independen menemukan bahwa klub itu mengandalkan "kontrak palsu" dengan mitra komersial untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya. Menurut temuan tersebut, gambaran keuangan di stadion diubah secara palsu hingga hampir £900 juta dalam periode sembilan tahun antara 2009 dan 2018. Sisa biaya sponsor dilaporkan ditopang oleh Abu Dhabi United Group, yang memungkinkan klub itu mengajukan laporan keuangan yang tidak sesuai dan secara signifikan melanggar batas pengeluaran domestik dan Eropa.
Pernyataan Premier League dan klub
Kepala eksekutif Premier League Richard Masters menjelaskan seriusnya situasi tersebut dengan menyatakan: "Keputusan inti menetapkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini. Keputusan itu merinci bagaimana klub tersebut secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade. Keputusan itu juga membenarkan keputusan Premier League untuk menindaklanjuti kasus ini terhadap Manchester City."
Sebagai respons, klub tersebut mempertahankan sikap menantang mereka: "Klub ini tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat oleh Premier League dan ada kumpulan bukti komprehensif yang tidak terbantahkan untuk mendukung semua posisinya, terkait dengan kasus ini. Karena itu, klub akan bertindak tanpa henti, dan bila perlu proaktif, di setiap dan semua forum regulasi serta hukum yang sesuai."
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Manchester City?
Manchester City memiliki waktu hingga Jumat untuk mengajukan banding resmi atas temuan komisi independen tersebut. Klub itu akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia, dengan berargumen bahwa putusan yang menggemparkan itu mengandung kesalahan material yang jelas. Dengan proses regulasi yang masih berlangsung, dunia sepak bola kini menunggu untuk melihat sanksi historis spesifik apa yang akan menyusul, dan apakah usulan pencabutan kepemilikan itu akan menjadi kenyataan.
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