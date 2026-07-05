Pengampunan meniru contoh Cristiano Ronaldo: FIFA terancam menghadapi keributan besar di Piala Dunia

Balogun langsung mendapat kartu merah pada babak 16 besar. Namun, FIFA mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka telah menangguhkan hukuman larangan bermain satu pertandingan tersebut dengan masa percobaan, dengan mengacu pada Pasal 27. Dengan demikian, Balogun berhak bermain di babak 16 besar pada hari Selasa (pukul 02.00/ARD dan MagentaTV) melawan Belgia. Sebelumnya, menurut The New York Times, Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah secara pribadi meminta Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meninjau kembali hukuman tersebut.

Pencabutan sanksi tersebut segera menarik perhatian Trump. Ia secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada FIFA “karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan besar!”, tulisnya di platform media sosialnya, Truth Social. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga telah mengomentari kartu merah tersebut. "Mereka diperlakukan dengan sangat buruk," katanya di ruang pers Gedung Putih di Washington.

RBFA merespons keputusan tersebut dengan “terkejut” dan mengacu pada Pasal 66.4, yang menyatakan bahwa kartu merah secara otomatis mengakibatkan skorsing untuk pertandingan berikutnya. Federasi Sepak Bola Belgia juga merujuk pada surat edaran yang dikirimkan sebelum dimulainya Piala Dunia, di mana aturan tersebut telah disebutkan.

Balogun dikeluarkan dari lapangan saat melawan Bosnia-Herzegovina (menit ke-64), setelah secara tidak sengaja dan tidak disengaja menginjak pergelangan kaki Tarik Muharemovic. Setelah itu, ia dijatuhi skorsing satu pertandingan. Namun, sesuai Pasal 27 Katalog Disiplin FIFA, hukuman dapat ditangguhkan dengan masa percobaan.

Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain yang diuntungkan oleh penangguhan hukuman semacam ini. Ia dikeluarkan dari lapangan pada November lalu dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia setelah melakukan sikutan terhadap Dara O’Shea. Ronaldo awalnya dijatuhi skorsing tiga pertandingan oleh FIFA, namun ia hanya absen dalam pertandingan kualifikasi berikutnya melawan Armenia. Sisa hukuman ditangguhkan selama satu tahun.