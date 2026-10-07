Pemerintah Korea Selatan memperingatkan sistem pembebasan wajib militer "harus dikurangi" setelah dampak Asian Games

Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Choi Hwi-young secara langsung menanggapi isu tersebut dalam sidang komite Majelis Nasional baru-baru ini, dengan mengindikasikan bahwa era pengecualian secara luas mungkin mendekati akhirnya. Choi mencatat bahwa meski sistem itu telah ada selama lebih dari lima dekade, lanskap budaya negara itu telah berubah secara signifikan. Ia mengatakan kepada komite bahwa sistem tersebut 'tak terelakkan harus dipersempit', yang menandai potensi titik balik bagi pesepakbola profesional yang berharap bisa menghindari gangguan karier yang panjang.

'Memang benar sistem ini telah berkontribusi membantu seniman dan atlet berprestasi mempertahankan serta mengembangkan kemampuan mereka,' kata Choi dalam sidang tersebut, seperti dikutip BBC Sport. 'Namun, nilai-nilai yang melekat pada keadilan dan persepsi publik terhadap wajib militer telah berubah. Saya setuju bahwa sistem ini harus kembali ditinjau secara menyeluruh.'