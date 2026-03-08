Pemain Manchester United mengajukan alasan baru untuk membela manajer Michael Carrick setelah penurunan performa tim

Kekalahan dari Newcastle terasa sangat menyakitkan, terutama karena tuan rumah harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Manchester United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, yang mengakibatkan kekalahan pertama Carrick sejak mengambil alih tanggung jawab teknis tim utama. Manajer interim tersebut tampak frustrasi saat peluit akhir berbunyi, langsung menuju terowongan setelah memberi tepuk tangan kepada para pendukung yang datang.

Berbicara setelah pertandingan, Carrick tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan para pemainnya. Ia mengatakan: "Saya benar-benar kecewa dengan pertandingan malam ini. Kita harus belajar dari ini, karena ini sedikit menjadi pelajaran bagi kita malam ini. Kita harus lebih baik dari ini."