Pemain Manchester United mengajukan alasan baru untuk membela manajer Michael Carrick setelah penurunan performa tim
Pasukan Carrick gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.
Tim tersebut kesulitan untuk mengulang performa berintensitas tinggi yang menjadi ciri khas pertandingan-pertandingan awal Carrick di bangku cadangan. Pertandingan-pertandingan terakhir melawan Crystal Palace dan Newcastle United menunjukkan penurunan drastis dalam performa tim. Meskipun mereka berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 melawan tim Crystal Palace yang bermain dengan 10 orang pada Minggu lalu, tanda-tanda kelemahan sudah terlihat jauh sebelum mereka bertandang ke St James' Park untuk pertandingan tengah pekan. Malam Rabu menjadi titik balik saat United menelan kekalahan mengecewakan 2-1 melawan Newcastle. Meskipun Magpies bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, tim Carrick gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan terlihat tumpul dalam periode yang cukup lama. Penampilan tersebut kurang memiliki urgensi dan kohesi yang terlihat pada awal masa jabatan manajer interim, memicu pertanyaan tentang kelangsungan sistem taktik saat ini.
Malam yang mengecewakan di Tyneside
Kekalahan dari Newcastle terasa sangat menyakitkan, terutama karena tuan rumah harus bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Manchester United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, yang mengakibatkan kekalahan pertama Carrick sejak mengambil alih tanggung jawab teknis tim utama. Manajer interim tersebut tampak frustrasi saat peluit akhir berbunyi, langsung menuju terowongan setelah memberi tepuk tangan kepada para pendukung yang datang.
Berbicara setelah pertandingan, Carrick tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan para pemainnya. Ia mengatakan: "Saya benar-benar kecewa dengan pertandingan malam ini. Kita harus belajar dari ini, karena ini sedikit menjadi pelajaran bagi kita malam ini. Kita harus lebih baik dari ini."
Alasan kurangnya ritme
Dalam perkembangan yang mengejutkan, para pemain menyarankan bahwa kurangnya pertandingan reguler sebenarnya menghambat kemajuan mereka daripada membantunya. Tanpa kompetisi sepak bola Eropa musim ini dan kegagalan dini di Carabao Cup dan FA Cup, jadwal United menjadi sangat ringan untuk klub sekelas mereka. Tim dilaporkan merasa bahwa kurangnya ritme ini membuat mereka memulai pertandingan dengan lambat.
Seorang sumber yang dekat dengan ruang ganti berbicara kepada The Sun dan menjelaskan suasana hati saat ini di antara skuad tim utama. Sumber tersebut mengatakan: "Para pemain merasa mereka mengecewakan manajer dengan cara mereka bermain. Mereka berpikir bahwa jeda yang panjang antara pertandingan merugikan mereka dan membuat mereka kesulitan untuk memulai dengan baik. Ini adalah sesuatu yang mereka sadari dan ingin ubah."
Menjelang akhir musim
Masalah-masalah ini diperkirakan akan berlanjut, dengan Manchester United tidak dijadwalkan bermain lagi hingga 15 Maret melawan Aston Villa karena jadwal Piala FA. Setelah pertandingan melawan Bournemouth, jeda internasional pada bulan Maret akan memberikan celah signifikan lainnya dalam kalender domestik mereka. Pertandingan United berikutnya melawan Leeds United baru akan digelar pada 13 April.
