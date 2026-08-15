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'Peluang besar' - remaja Chelsea Dastan Satpayev resmi pindah ke Burnley dengan status pinjaman
Satpayev resmikan kepindahan ke Burnley
Burnley telah mengamankan penyerang muda Chelsea, Satpayev, dengan kesepakatan peminjaman selama satu musim menjelang musim Championship 2026-27. Penyerang timnas Kazakhstan berusia 18 tahun itu baru-baru ini merampungkan kepindahannya yang telah lama dinantikan ke Stamford Bridge dari Kairat Almaty, dengan menandatangani kontrak hingga 2033. Meski transfer tersebut semula disepakati pada Februari 2025, kepindahan itu baru berlaku setelah sang penyerang genap berusia 18 tahun pada pekan ini.
- Getty Images Sport
Prospek Kazakhstan menikmati peluang itu
Pemain muda menjanjikan itu, yang telah mengoleksi delapan caps senior untuk Kazakhstan, mengungkapkan antusiasmenya untuk menjalani tantangan baru di sepakbola Inggris bersama Burnley.
Berbicara kepada situs resmi Burnley, Satpayev memaparkan ambisinya: "Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah peluang besar bagi saya dalam karier saya dan klub yang hebat untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan serta membantu tim kembali ke tempat yang semestinya."
Ia kembali menegaskan kesiapannya untuk ujian di Turf Moor: "Ini pertama kalinya saya bermain di Inggris dan sekarang saya siap menjalani babak berikutnya serta menikmati masa yang sukses bersama Burnley."
Pemecah rekor memperkuat Burnley
Satpayev tiba di Inggris dengan reputasi yang tengah menanjak setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah Kazakhstan saat menjalani debut senior internasionalnya melawan Curaçao pada Maret 2025. Lulusan akademi Kairat itu mempertahankan laju pesatnya di fase grup Liga Champions musim lalu, dengan mencetak gol ke gawang FC Copenhagen setelah menguji dirinya menghadapi tim-tim seperti Real Madrid dan Inter Milan.
Ketajamannya di depan gawang kembali diperlihatkan lewat gol pembuka saat melawan Belgia dalam kualifikasi Piala Dunia serta satu gol ke gawang Western Sydney Wanderers dalam tur pramusim Chelsea di bawah pelatih kepala Xabi Alonso.
- Nexpher Images
Perebutan promosi Championship semakin dekat
Satpayev kini mengalihkan fokusnya untuk beradaptasi secepat mungkin dengan tuntutan sepakbola Championship di bawah manajer Nicky Hayen, saat ia membidik menit bermain reguler di lini serang Burnley. Kedatangannya memberikan dimensi serangan baru dan daya gedor yang sangat dibutuhkan ke lini depan Burnley saat klub itu mengejar kembalinya mereka secara otomatis ke Premier League.
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