Pemain muda menjanjikan itu, yang telah mengoleksi delapan caps senior untuk Kazakhstan, mengungkapkan antusiasmenya untuk menjalani tantangan baru di sepakbola Inggris bersama Burnley.

Berbicara kepada situs resmi Burnley, Satpayev memaparkan ambisinya: "Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah peluang besar bagi saya dalam karier saya dan klub yang hebat untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan serta membantu tim kembali ke tempat yang semestinya."

Ia kembali menegaskan kesiapannya untuk ujian di Turf Moor: "Ini pertama kalinya saya bermain di Inggris dan sekarang saya siap menjalani babak berikutnya serta menikmati masa yang sukses bersama Burnley."