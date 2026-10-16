Nottingham Forest menghadapi jadwal yang padat, dan kehilangan Gibbs-White akan menjadi pukulan berat. Glasner memberikan rincian lebih lanjut mengenai waktu pengambilan keputusan akhir terkait pemilihan skuadnya.

“Ia mengalami cedera otot ringan di Palace, jadi kami harus melihat bagaimana kondisinya hari ini dan bagaimana ia menjalani sesi latihan besok. Setelah itu, saya akan mengambil keputusan akhir,” kata Glasner. Ia menambahkan: “Cedera itu tampaknya tidak terlalu serius, jadi ada kemungkinan ia bisa bermain.”