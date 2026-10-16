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Pelatih Nottingham Forest Oliver Glasner sampaikan kabar penting soal cedera Morgan Gibbs-White jelang laga melawan Arsenal
Forest khawatir soal cedera Gibbs-White
Glasner memantau dengan saksama kondisi kebugaran Gibbs-White sebelum Arsenal bertandang ke City Ground. Gibbs-White mengalami masalah tersebut saat kalah 3-1 dari Crystal Palace Minggu lalu dan sejak itu belum bisa mengikuti latihan penuh. Berbicara kepada media pada Jumat, Glasner mengatakan: “Morgan Gibbs-White diragukan tampil. Dia tidak bisa berlatih bersama kami sepanjang pekan ini, tetapi tampaknya dia bisa mengikuti sesi latihan besok. Hari ini, dia menjalani sesi latihan individu bersama para pelatih rehabilitasi kami.”
- Getty Images Sport
Gibbs-White akan menjalani tes kebugaran pada saat-saat terakhir
Nottingham Forest menghadapi jadwal yang padat, dan kehilangan Gibbs-White akan menjadi pukulan berat. Glasner memberikan rincian lebih lanjut mengenai waktu pengambilan keputusan akhir terkait pemilihan skuadnya.
“Ia mengalami cedera otot ringan di Palace, jadi kami harus melihat bagaimana kondisinya hari ini dan bagaimana ia menjalani sesi latihan besok. Setelah itu, saya akan mengambil keputusan akhir,” kata Glasner. Ia menambahkan: “Cedera itu tampaknya tidak terlalu serius, jadi ada kemungkinan ia bisa bermain.”
Masalah cedera lain dalam skuad
Membahas penyesuaian fisik yang diperlukan setelah jeda internasional, Glasner mengatakan: “Dalam musim yang panjang, situasi seperti ini bisa terjadi, terutama ketika para pemain pergi untuk membela negara mereka selama lebih dari dua pekan. Ini bukan untuk menyalahkan siapa pun; hanya saja setiap pelatih memiliki gaya latihan yang berbeda, dengan beban yang berbeda pula, dan tubuh harus beradaptasi dengannya.”
Sementara itu, Nikola Milenkovic berlatih pada Jumat setelah absen selama beberapa pekan. Namun, Glasner memastikan: “Savona masih akan absen dalam pertandingan itu, begitu juga Igor.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Forest?
Nottingham Forest akan menjalani sesi latihan penting pada Sabtu, ketika Gibbs-White dan Milenkovic harus membuktikan kebugaran mereka. Setelah penilaian terakhir itu, Glasner akan menentukan skuadnya untuk menghadapi Arsenal, dengan harapan para pemain yang kembali dapat membantu tim meraih hasil penting di Liga Primer melawan juara bertahan.
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