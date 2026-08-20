Empat dari tujuh rekrutan musim panas Newcastle berusia di bawah 21 tahun, termasuk Sean Steur yang berusia 18 tahun dari Ajax, yang membuat Jaissle meminta kesabaran terkait proses adaptasi mereka.

Ia melanjutkan: "Anda tahu bahwa biasanya Anda membutuhkan waktu adaptasi, karena itu saya mengatakan bahwa Anda harus bersabar dengan mereka dan memberi mereka waktu. Ini selalu merupakan sebuah proses. Kami tidak boleh memberi mereka terlalu banyak tekanan di awal. Ini adalah tujuan klub untuk bekerja dengan talenta muda, mengembangkan mereka, dan itu menyenangkan untuk dilihat karena itulah identitas klub yang jelas.

"Itu juga alasan mengapa saya berada di sini, karena saya terbiasa bekerja dengan talenta muda pada masa saya di Salzburg dan saya juga terbiasa bekerja dengan para bintang di Arab Saudi, jadi ini sangat cocok, dan Anda bisa membangun sesuatu di atasnya."

Mengakui sempitnya jendela persiapan menjelang laga pembuka, sang pelatih menyoroti perlunya adaptasi cepat dan dukungan dari suporter St James' Park: "Anda tahu, sama seperti saya, bahwa kami perlu membenahi banyak hal dalam waktu singkat. Waktunya tidak ideal, tetapi dalam sepak bola Anda tidak selalu bisa mendapatkan waktu yang sempurna, jadi kami harus melakukan yang terbaik darinya. Dalam waktu singkat, kami harus efisien, kami harus menerapkan filosofi ini semaksimal mungkin, bagaimana para pemain harus masuk ke lapangan dan menyampaikan pesan-pesan itu.

"Sejauh ini mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka benar-benar berkomitmen, mereka belajar dengan cepat, tetapi ini akan menjadi sebuah proses. Kami jelas belum 100 persen saat melawan Liverpool, tetapi dengan para penggemar di belakang kami, dengan dukungan dari tribun, kami bisa melakukan hal-hal spesial di sini di St James' Park. Saya sudah bisa merasakan itu dalam pertandingan-pertandingan persahabatan."