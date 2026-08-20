Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih Newcastle Matthias Jaissle membidik tambahan pemain baru setelah eksodus pemain kunci
Ruang ganti melihat perubahan
Setelah finis di peringkat ke-12 dan Eddie Howe hengkang setelah lima tahun memimpin, Newcastle mengalami eksodus besar, kehilangan Sandro Tonali ke Tottenham dengan nilai £100 juta, Bruno Guimaraes ke Arsenal, dan Anthony Gordon ke Barcelona. Newcastle merespons dengan mendatangkan Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek, dan Amar Dedic. Namun, manajer baru Jaissle menegaskan bahwa tambahan pemain lebih lanjut masih sangat penting sebelum jendela transfer ditutup.
- Getty Images Sport
Hierarki memiliki visi yang sama
Saat ditanya oleh Sky Sports soal berapa banyak lagi pemain yang ingin ia datangkan sebelum tenggat waktu, Jaissle menjelaskan: "Saya ingin menjawab itu dengan angka yang pasti, tetapi itu juga bergantung pada apakah ada pemain yang pergi.
"Sudah pasti, akan ada penyesuaian, kebutuhannya sudah jelas. Manajemen mengetahui kebutuhan itu dan kami semua sejalan. Kami akan memanfaatkan sisa waktu [di bursa transfer] sebaik mungkin, tetapi kami juga percaya kepada para pemain yang sudah ada di sini."
Kesabaran membantu jalur pengembangan
Empat dari tujuh rekrutan musim panas Newcastle berusia di bawah 21 tahun, termasuk Sean Steur yang berusia 18 tahun dari Ajax, yang membuat Jaissle meminta kesabaran terkait proses adaptasi mereka.
Ia melanjutkan: "Anda tahu bahwa biasanya Anda membutuhkan waktu adaptasi, karena itu saya mengatakan bahwa Anda harus bersabar dengan mereka dan memberi mereka waktu. Ini selalu merupakan sebuah proses. Kami tidak boleh memberi mereka terlalu banyak tekanan di awal. Ini adalah tujuan klub untuk bekerja dengan talenta muda, mengembangkan mereka, dan itu menyenangkan untuk dilihat karena itulah identitas klub yang jelas.
"Itu juga alasan mengapa saya berada di sini, karena saya terbiasa bekerja dengan talenta muda pada masa saya di Salzburg dan saya juga terbiasa bekerja dengan para bintang di Arab Saudi, jadi ini sangat cocok, dan Anda bisa membangun sesuatu di atasnya."
Mengakui sempitnya jendela persiapan menjelang laga pembuka, sang pelatih menyoroti perlunya adaptasi cepat dan dukungan dari suporter St James' Park: "Anda tahu, sama seperti saya, bahwa kami perlu membenahi banyak hal dalam waktu singkat. Waktunya tidak ideal, tetapi dalam sepak bola Anda tidak selalu bisa mendapatkan waktu yang sempurna, jadi kami harus melakukan yang terbaik darinya. Dalam waktu singkat, kami harus efisien, kami harus menerapkan filosofi ini semaksimal mungkin, bagaimana para pemain harus masuk ke lapangan dan menyampaikan pesan-pesan itu.
"Sejauh ini mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka benar-benar berkomitmen, mereka belajar dengan cepat, tetapi ini akan menjadi sebuah proses. Kami jelas belum 100 persen saat melawan Liverpool, tetapi dengan para penggemar di belakang kami, dengan dukungan dari tribun, kami bisa melakukan hal-hal spesial di sini di St James' Park. Saya sudah bisa merasakan itu dalam pertandingan-pertandingan persahabatan."
- Getty
Laga pembuka menguji tekad
Newcastle menjamu Liverpool pada laga pembuka Premier League hari Minggu dengan membawa catatan yang mengkhawatirkan, setelah gagal meraih kemenangan dalam 19 pertemuan liga terakhir melawan Liverpool (S5 K14). Namun, Newcastle tetap tidak terkalahkan pada pekan pembuka dalam empat musim terakhir (M3 S1) sejak kalah 4-2 dari West Ham pada 2021-22. Duel akbar ini akan langsung menguji rancangan taktik Jaissle di hadapan para pendukung tuan rumah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami