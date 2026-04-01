Pelatih Maroko: Tak ada yang bisa menandingi Brasil... dan ini komentar saya mengenai perayaan Senegal

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan atas Paraguay dalam pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026, sementara ia meremehkan perayaan tim nasional Senegal atas gelar Piala Afrika 2025.
Timnas Maroko meraih kemenangan 2-1 atas Paraguay dalam pertandingan persahabatan yang digelar Selasa malam di kota Lens, Prancis.
Kemenangan ini terjadi beberapa hari setelah hasil imbang melawan timnas Ekuador dalam pertandingan persahabatan lain yang digelar di ibu kota Spanyol, Madrid.
Timnas Maroko bersiap untuk berlaga di Piala Dunia dalam Grup C, yang juga dihuni oleh Brasil, Haiti, dan Skotlandia.
Wahbi, dalam konferensi pers pasca-pertandingan, membahas berbagai topik, terutama jalannya pertandingan melawan Paraguay, tim Brasil sebagai lawan utama di Piala Dunia, serta perayaan tim Senegal atas gelar juara Afrika meskipun kasus tersebut masih dalam proses di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).
