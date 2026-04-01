Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

Pelatih Maroko: Tak ada yang bisa menandingi Brasil... dan ini komentar saya mengenai perayaan Senegal

Wahbi membahas cara terbaik untuk mempersiapkan diri menjelang laga melawan Selecao di Piala Dunia

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan atas Paraguay dalam pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk Piala Dunia 2026, sementara ia meremehkan perayaan tim nasional Senegal atas gelar Piala Afrika 2025.

Timnas Maroko meraih kemenangan 2-1 atas Paraguay dalam pertandingan persahabatan yang digelar Selasa malam di kota Lens, Prancis.

Kemenangan ini terjadi beberapa hari setelah hasil imbang melawan timnas Ekuador dalam pertandingan persahabatan lain yang digelar di ibu kota Spanyol, Madrid.

Timnas Maroko bersiap untuk berlaga di Piala Dunia dalam Grup C, yang juga dihuni oleh Brasil, Haiti, dan Skotlandia.

Wahbi, dalam konferensi pers pasca-pertandingan, membahas berbagai topik, terutama jalannya pertandingan melawan Paraguay, tim Brasil sebagai lawan utama di Piala Dunia, serta perayaan tim Senegal atas gelar juara Afrika meskipun kasus tersebut masih dalam proses di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Baca juga:

Eksklusif untuk Koora.. Apakah Senegal akan dihukum karena merayakan gelar juara Afrika sebelum keputusan CAS?

  • Pertandingan Paraguay

    "Kami senang, karena itulah yang saya katakan sejak awal: kami mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, tetapi pada saat yang sama kami ingin memenangkan pertandingan," kata Wahbi, seperti dilansir situs web Maroko "Al-Batal", sambil menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara persiapan dan hasil.

    Dia menjelaskan, "Kami melakukan perubahan, tetapi tidak ingin mengubah seluruh tim, karena hal itu juga penting. Ketika kami mengganti banyak pemain, mereka tidak selalu berada dalam kondisi terbaik untuk menunjukkan potensi mereka."

    Pelatih asal Maroko itu menambahkan, “Kami mempertahankan 3 atau 4 pemain inti untuk memudahkan integrasi beberapa pemain muda, dan penting untuk menjaga keseimbangan serta memberikan kesempatan kepada semua orang.”

    Dia melanjutkan, "Saya ingin memberikan menit bermain kepada beberapa pemain, dan mungkin intensitasnya sedikit menurun, hal ini wajar dalam pertandingan persahabatan setelah menit ke-65."

    Dia juga mengungkapkan instruksi yang dia berikan saat jeda babak: "Saya meminta para pemain untuk bersabar, sambil memperbaiki beberapa detail dalam penempatan posisi dan menciptakan kecepatan dalam permainan."

    Wahbi menegaskan bahwa selama pemusatan latihan ini ia berusaha meningkatkan tingkat persaingan di antara para pemain, dengan mengatakan: "Saya ingin para pemain membuat keputusan saya lebih sulit terkait pemilihan skuad yang akan berpartisipasi di Piala Dunia, melalui penampilan yang baik dan meraih kemenangan."

    Ia juga memuji penampilan tim nasional Paraguay, sambil menyoroti kesulitan pertandingan tersebut dengan mengatakan, "Kami bermain melawan tim yang kuat, lebih kompak, dan agresif, dan mereka tidak memberi kami banyak peluang, terutama di babak pertama."

    Wahbi menjelaskan, "Kami mencoba mencapai gawang di babak pertama, lalu kami memperbaiki beberapa hal di antara babak-babak, dan terlihat peningkatan yang jelas di babak kedua."

    Wahbi juga berbicara tentang kekuatan suporter Maroko dan kehadiran mereka yang sangat antusias untuk mendukung tim nasional di berbagai negara di dunia, sambil menekankan bahwa hal itu memberinya motivasi dan tekad untuk tidak mengecewakan mereka.

    Dia berkata, "Di tribun, suasananya luar biasa. Di mana pun tim nasional Maroko bermain, stadion selalu penuh."

    Dia menambahkan, "Yang lebih dari itu, dan yang benar-benar mengesankan, adalah para penggemar yang keluar dari hotel, di jalan raya, saat tiba di bandara, di mana pun kami bergerak, terlepas dari kotanya. Saya tahu betul hal ini, karena banyak penggemar bahkan datang ke Chili untuk mendukung tim nasional muda Maroko."

    Wahbi melanjutkan, "Ini bukti bahwa semua orang Maroko saat ini sangat bangga dengan tim ini dan apa yang diwakilinya. Kami juga tahu apa yang kami wakili; kami mewakili rakyat ini, dan kami sangat bangga mewakili negara dan rakyat ini."

    Dia mengakhiri pembicaraannya tentang para penggemar dengan mengatakan, "Oleh karena itu, kami terus berjuang dengan ambisi yang sama agar tidak mengecewakan siapa pun, terutama untuk menjaga nilai-nilai kami, dan ini akan sangat penting."

  • Perayaan di Senegal

    Di sisi lain, Wahbi menilai bahwa perayaan tim nasional Senegal di Stadion Prancis International dalam rangka pertandingan persahabatan melawan Peru tidaklah penting baginya, sambil menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada Piala Dunia 2026.

    Dia berkata, "Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yang membuat saya tidak fokus pada apa yang terjadi di luar, dan saya hanya peduli pada hal-hal yang penting, yaitu tim saya dan pertandingan-pertandingan kami."

    Pelatih itu melanjutkan, "Saya sudah membahas segala hal, dan saya tidak bisa berbicara tentang apa yang terjadi di luar sana. Setiap orang bebas melakukan apa yang mereka inginkan, dan ada CAF yang mengambil keputusan. Jujur saja, saya tidak memberikan perhatian apa pun pada topik tersebut."

    Dia menyimpulkan, "Saya tidak tahu apa-apa dan saya berbicara dengan jujur di sini. Tujuan kami adalah tidak fokus pada masa lalu karena kami memiliki tim yang kuat, dan kami hanya fokus pada persiapan untuk Piala Dunia mendatang."

  • Cara terbaik untuk bersiap menghadapi Brasil

    Wahbi mengakui kekuatan tim nasional Brasil menjelang pertandingan yang dinantikan antara kedua tim di Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa tidak ada tim nasional yang mirip dengan Seleção.

    Pelatih asal Maroko itu mengatakan, "Tidak ada tim di dunia yang mirip dengan Brasil, dan ketika Anda ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka, solusi terbaik adalah bermain melawan tim cadangan mereka."

    Dia menambahkan, "Saya bukan yang menyusun jadwal pertandingan persahabatan, tapi saya senang bisa bermain melawan dua tim yang masing-masing memiliki gaya berbeda, namun sama-sama agresif, tangguh, dan memiliki kualitas teknis yang tinggi."

    Wahbi menjelaskan bahwa menghadapi Ekuador dan Paraguay berarti mempersiapkan diri untuk menghadapi semua tim di grup, termasuk Brasil dan Skotlandia, bukan hanya Samba.

    Wahbi menyimpulkan, "Yang menarik perhatian saya adalah menghadapi dua tim kuat, dan saya tidak berpikir Brasil bisa dibandingkan dengan tim mana pun."