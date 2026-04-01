Pelatih Maroko: Tak ada yang bisa menandingi Brasil... dan ini komentar saya mengenai perayaan Senegal

"Kami senang, karena itulah yang saya katakan sejak awal: kami mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, tetapi pada saat yang sama kami ingin memenangkan pertandingan," kata Wahbi, seperti dilansir situs web Maroko "Al-Batal", sambil menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara persiapan dan hasil.

Dia menjelaskan, "Kami melakukan perubahan, tetapi tidak ingin mengubah seluruh tim, karena hal itu juga penting. Ketika kami mengganti banyak pemain, mereka tidak selalu berada dalam kondisi terbaik untuk menunjukkan potensi mereka."

Pelatih asal Maroko itu menambahkan, “Kami mempertahankan 3 atau 4 pemain inti untuk memudahkan integrasi beberapa pemain muda, dan penting untuk menjaga keseimbangan serta memberikan kesempatan kepada semua orang.”

Dia melanjutkan, "Saya ingin memberikan menit bermain kepada beberapa pemain, dan mungkin intensitasnya sedikit menurun, hal ini wajar dalam pertandingan persahabatan setelah menit ke-65."

Dia juga mengungkapkan instruksi yang dia berikan saat jeda babak: "Saya meminta para pemain untuk bersabar, sambil memperbaiki beberapa detail dalam penempatan posisi dan menciptakan kecepatan dalam permainan."

Wahbi menegaskan bahwa selama pemusatan latihan ini ia berusaha meningkatkan tingkat persaingan di antara para pemain, dengan mengatakan: "Saya ingin para pemain membuat keputusan saya lebih sulit terkait pemilihan skuad yang akan berpartisipasi di Piala Dunia, melalui penampilan yang baik dan meraih kemenangan."

Ia juga memuji penampilan tim nasional Paraguay, sambil menyoroti kesulitan pertandingan tersebut dengan mengatakan, "Kami bermain melawan tim yang kuat, lebih kompak, dan agresif, dan mereka tidak memberi kami banyak peluang, terutama di babak pertama."

Wahbi menjelaskan, "Kami mencoba mencapai gawang di babak pertama, lalu kami memperbaiki beberapa hal di antara babak-babak, dan terlihat peningkatan yang jelas di babak kedua."