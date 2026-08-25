Menurut laporan dari talkSPORT, Moyes kehilangan kesabaran saat berbicara kepada media untuk meninjau laga putaran kedua Carabao Cup pada Rabu malam melawan Preston.

Ketegangan bermula ketika seorang jurnalis bertanya: "Seberapa penting turnamen-turnamen piala bagi Anda musim ini?" Pertanyaan yang tampaknya standar ini menyentuh titik sensitif Moyes, yang dengan cepat melontarkan omelan penuh emosi. Everton mengalami paceklik trofi yang parah dalam beberapa dekade terakhir, yang membuat perjalanan mereka di ajang piala mendapat sorotan ekstra.

Namun, Moyes jelas terganggu oleh anggapan bahwa ada manajer yang tidak peduli untuk memenangi trofi, yang kemudian memicu adu mulut panas di ruang konferensi pers di Deepdale.