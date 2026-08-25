AFP
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Pelatih Everton David Moyes kecam pertanyaan wartawan yang "sangat bodoh" soal ambisi di Carabao Cup
Moyes kehilangan kesabaran jelang laga kontra Preston
Menurut laporan dari talkSPORT, Moyes kehilangan kesabaran saat berbicara kepada media untuk meninjau laga putaran kedua Carabao Cup pada Rabu malam melawan Preston.
Ketegangan bermula ketika seorang jurnalis bertanya: "Seberapa penting turnamen-turnamen piala bagi Anda musim ini?" Pertanyaan yang tampaknya standar ini menyentuh titik sensitif Moyes, yang dengan cepat melontarkan omelan penuh emosi. Everton mengalami paceklik trofi yang parah dalam beberapa dekade terakhir, yang membuat perjalanan mereka di ajang piala mendapat sorotan ekstra.
Namun, Moyes jelas terganggu oleh anggapan bahwa ada manajer yang tidak peduli untuk memenangi trofi, yang kemudian memicu adu mulut panas di ruang konferensi pers di Deepdale.
- Getty Images Sport
Pertukaran dengan jurnalis yang disebut 'sangat bodoh'
Moyes tidak menahan diri dalam responsnya kepada reporter itu, dengan mempertanyakan kecerdasan media yang hadir. "Saya pikir itu adalah pertanyaan yang diajukan setiap jurnalis kepada setiap manajer," kata Moyes saat menjawab. "Dalam beberapa hal, saya berpikir apakah para jurnalis itu sangat bodoh? Apakah Anda pikir tidak ada satu pun manajer yang ingin memenangkan piala? Tentu saja kami semua ingin memenangkan piala... jadi jawabannya adalah ya, piala sangat penting."
Frustrasi itu muncul dari tekanan konstan yang mengelilingi Everton, yang belum memenangi trofi besar sejak kemenangan mereka di Piala FA pada 1995. Terlepas dari penantian 31 tahun untuk meraih kejayaan ini, Moyes menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan dasar tentang motivasi tidak membantu.
Bertahan di Premier League tetap menjadi tujuan utama
Percakapan panas itu tidak berhenti sampai di situ, karena Moyes berusaha menjelaskan realitas keras yang dihadapi para manajer papan atas modern. Moyes kemudian membalikkan keadaan kepada lawan bicaranya dengan bertanya: "Apakah memenangi piala lebih penting daripada bertahan di Premier League?" Ketika jurnalis itu dengan cepat menjawab tidak, Moyes menyampaikan kesimpulan tegas soal prioritasnya.
"Jadi, begitulah. Anda sudah menjawab setengahnya," tambah Moyes. Interaksi ini menyoroti tindakan menyeimbangkan yang sulit di Goodison Park. Meski mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi adalah impian para suporter, Moyes tahu bahwa terdegradasi dari Premier League akan menjadi bencana bagi Everton.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Everton?
Everton kini harus mengalihkan fokus mereka sepenuhnya ke urusan di atas lapangan. Moyes akan memimpin timnya melawan Preston pada Rabu, dengan tekad kuat untuk menghindari terulangnya tersingkir lebih awal dari Wolves musim lalu. Kemenangan meyakinkan akan membantu meredakan ketegangan yang terus meningkat dan membangun momentum untuk pertandingan-pertandingan Premier League mereka berikutnya, saat mereka berusaha mengamankan keselamatan sekaligus menjalani kiprah positif di piala.
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