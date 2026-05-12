Pekerjaan baru setelah dua belas tahun di SC Freiburg: Kembalinya Christian Streich yang spektakuler

Sejak hari pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan, Streich akan hadir di studio Piala Dunia di Berlin dan memberikan pandangannya bersama pembawa acara Katrin Müller-Hohenstein dan Jochen Breyer.

"Saya menantikan peran baru ini dan bersiap-siap secara intensif untuk tugas ini," kata Streich dalam siaran pers ZDF. Tujuannya adalah "menjelaskan ide permainan masing-masing tim sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh penonton." Kepala Olahraga ZDF, Yorck Polus, menggambarkan Streich sebagai "tipe pelatih yang istimewa, yang dikenal karena kata-katanya yang jelas".

ZDF akan menyiarkan total 30 pertandingan di turnamen ini, sama seperti ARD. Tim pakar ZDF juga mencakup duo berpengalaman dari juara dunia 2014, Per Mertesacker dan Christoph Kramer, serta pelatih Friederike Kromp dan pakar wasit Thorsten Kinhöfer.

Streich akan mendampingi, antara lain, pertandingan grup kedua tim nasional Jerman melawan Pantai Gading (Cote d'Ivoire) pada 20 Juni. Pelatih yang telah lama berkecimpung ini pernah melatih para pemain profesional SC Freiburg antara tahun 2012 dan 2024, dan selama itu ia telah memenangkan simpati banyak penggemar sepak bola jauh melampaui batas kota.