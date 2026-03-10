Getty Images
Diterjemahkan oleh
Pedro Porro angkat bicara mengenai insiden di pinggir lapangan yang diduga terjadi antara dirinya dan manajer Tottenham, Igor Tudor
Ketegangan di tengah perjuangan untuk bertahan hidup
Spurs sedang berada di tengah-tengah periode paling menantang mereka di abad ke-21, saat ini terjerat dalam rentetan 11 pertandingan tanpa kemenangan di Premier League. Tekanan mencapai puncaknya pada kekalahan 3-1 melawan Crystal Palace pada Kamis, ketika bek kanan Porro terlihat memukul kursi bangku cadangan dengan frustrasi setelah diganti, dan sepertinya berteriak ke arah Tudor.
- Getty Images
Semangat daripada konflik pribadi
Menjelang leg pertama pertandingan babak 16 besar Liga Champions Spurs di Madrid, Porro dengan cepat menampik spekulasi tentang adanya ketegangan dengan manajernya. Bek tersebut menekankan bahwa tindakannya merupakan hasil dari standar tinggi yang ia tetapkan, bukan karena perbedaan taktik. "Saya hanya ingin jelaskan bahwa ini bukan soal manajer," kata Porro. "Saya adalah pemain yang memberikan segalanya di lapangan, 200%, dan kami tidak pernah suka kalah. Itu saja. Sejak saya tahu dia akan bergabung dengan klub, saya tahu dia akan menjadi manajer yang akan banyak membantu kami. Semua pemain tahu bahwa kami harus berada di jalur yang benar bersamanya. Ini situasi yang sulit, tapi hal terpenting saat ini adalah fokus pada pertandingan besok."
Menyeimbangkan impian Eropa dan kenyataan domestik
Tudor secara terbuka mengakui bahwa meskipun Liga Champions tetap menjadi turnamen prestisius yang "ekstra", tujuan utama klub tak terbantahkan adalah bertahan di Premier League. Manajer melihat panggung Eropa sebagai "kesempatan bebas" untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan menghilangkan kebiasaan buruk yang telah mengganggu tim sepanjang musim ini. "Saya yakin pertandingan-pertandingan seperti ini dapat membantu kami beralih ke arah yang benar," kata Tudor.
"Ini hal yang wajar bahwa Liga Champions adalah sesuatu yang ekstra, tapi itu tidak berarti kita tidak ingin lolos ke babak berikutnya. Tentu saja, itu sangat penting. Itu penting. Kita harus berkembang, jadi ini bisa menjadi kesempatan. Mentalitas yang benar-benar berbeda dapat diterapkan dalam pertandingan semacam ini. Mungkin ini dapat membantu kita melihat masalah apa yang kita miliki. Saya yakin pertandingan semacam ini dapat membantu kita beralih ke arah yang benar, tetapi selalu fokus pada diri kita sendiri, untuk tumbuh sebagai tim, untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik, dan itulah intinya."
- (C)Getty Images
Ujian karakter yang berat
Hambatan utama adalah leg pertama yang krusial di Madrid, di mana Spurs harus menemukan cara untuk menghentikan tim Atletico yang berkualitas sambil mengatasi daftar cedera yangpanjang dengan delapan pemain. Namun, ujian sesungguhnya ada di luar pertandingan Selasa malam. Setelah tur Eropa, tim Tudor akan menghadapi serangkaian pertandingan yang padat yang akan menentukan status mereka di kasta tertinggi. Spurs akan menghadapi Liverpool, Nottingham Forest, dan Sunderland dalam tiga pertandingan liga berikutnya.
Iklan