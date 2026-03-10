Pedro Porro angkat bicara mengenai insiden di pinggir lapangan yang diduga terjadi antara dirinya dan manajer Tottenham, Igor Tudor

Tudor secara terbuka mengakui bahwa meskipun Liga Champions tetap menjadi turnamen prestisius yang "ekstra", tujuan utama klub tak terbantahkan adalah bertahan di Premier League. Manajer melihat panggung Eropa sebagai "kesempatan bebas" untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan menghilangkan kebiasaan buruk yang telah mengganggu tim sepanjang musim ini. "Saya yakin pertandingan-pertandingan seperti ini dapat membantu kami beralih ke arah yang benar," kata Tudor.

"Ini hal yang wajar bahwa Liga Champions adalah sesuatu yang ekstra, tapi itu tidak berarti kita tidak ingin lolos ke babak berikutnya. Tentu saja, itu sangat penting. Itu penting. Kita harus berkembang, jadi ini bisa menjadi kesempatan. Mentalitas yang benar-benar berbeda dapat diterapkan dalam pertandingan semacam ini. Mungkin ini dapat membantu kita melihat masalah apa yang kita miliki. Saya yakin pertandingan semacam ini dapat membantu kita beralih ke arah yang benar, tetapi selalu fokus pada diri kita sendiri, untuk tumbuh sebagai tim, untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik, dan itulah intinya."