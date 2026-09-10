Pedro Neto dan Valentin Barco bereaksi saat Chelsea bangkit untuk mengalahkan Leeds 6-3

Chelsea memastikan tempat mereka di putaran keempat Carabao Cup setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Leeds United 6-3 dalam laga thriller kacau di Stamford Bridge. Tarik Muharemovic dan Brenden Aaronson membawa tim tamu unggul dua gol sebelum Chelsea melancarkan respons eksplosif pada babak kedua.

Cole Palmer mencetak dua gol dalam dua menit untuk menyamakan kedudukan, sebelum Pedro Neto, Danny Welbeck, dan Valentin Barco sama-sama mencatatkan nama di papan skor untuk memastikan kelolosan.

Tim asuhan Xabi Alonso kini telah mencetak 16 gol dalam lima pertandingan pada awal kampanye 2026-27.



