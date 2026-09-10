Mark Pain
Diterjemahkan oleh
Pedro Neto dan Valentin Barco bereaksi saat Chelsea bangkit untuk mengalahkan Leeds 6-3
Chelsea cetak enam gol dalam kebangkitan sensasional di babak kedua
Chelsea memastikan tempat mereka di putaran keempat Carabao Cup setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Leeds United 6-3 dalam laga thriller kacau di Stamford Bridge. Tarik Muharemovic dan Brenden Aaronson membawa tim tamu unggul dua gol sebelum Chelsea melancarkan respons eksplosif pada babak kedua.
Cole Palmer mencetak dua gol dalam dua menit untuk menyamakan kedudukan, sebelum Pedro Neto, Danny Welbeck, dan Valentin Barco sama-sama mencatatkan nama di papan skor untuk memastikan kelolosan.
Tim asuhan Xabi Alonso kini telah mencetak 16 gol dalam lima pertandingan pada awal kampanye 2026-27.
- PRiME Media Images
Neto mengulas gol dan mentalitas penuh sukacita
Neto, yang menghadirkan energi baru dari bangku cadangan pada babak pertama, berbicara tentang penyelesaian tenangnya dan atmosfer di bawah Alonso. Winger Portugal itu memuji Morgan Rogers atas assist-nya sambil mengakui mentalitas tim yang tak kenal lelah.
Ia mengakui bahwa meski perbaikan dalam bertahan diperlukan, kelompok ini benar-benar menikmati gaya permainan menyerang mereka.
"Ini sedikit gila," aku Neto. "Morgan melakukan bagian yang paling sulit, lalu saya hanya harus memasukkan bola ke gawang. Ini benar-benar menyenangkan. Semua orang bermain dengan senyum di wajah mereka."
Barco mendedikasikan gol perdananya untuk putri yang baru lahir
Barco juga sangat gembira setelah mencetak gol pertamanya untuk Chelsea, menggambarkan comeback itu sebagai pengalaman yang luar biasa. Bek asal Argentina itu mengungkapkan janji pribadi yang ia buat sebelum kick-off, dengan mendedikasikan selebrasi emosionalnya untuk putri yang baru lahir.
Ia mengungkapkan keyakinan penuh terhadap kesiapan fisiknya untuk bersaing di sepakbola Inggris di bawah kepercayaan Alonso.
"Itu luar biasa, saya harap ini jadi yang pertama dari banyak gol lainnya," kata Barco. "Saya berbicara dengan istri saya sebelum pertandingan dan saya bilang akan mencetak gol untuk bayi saya, jadi saya melakukan selebrasi ini untuk putri saya, Gemma. Saya merasa siap dan nyaman dengan tim serta pelatih."
- Getty Images Sport
Chelsea menetapkan standar tinggi di semua kompetisi
Kedua pemain menegaskan bahwa penampilan menyerang Chelsea yang begitu tajam mencerminkan hasrat mereka untuk bersaing memperebutkan setiap trofi yang tersedia musim ini. Kemenangan dramatis itu menegaskan perkembangan skuad setelah memetik pelajaran berharga dari kampanye-kampanye sebelumnya.
Chelsea kini kembali mengalihkan perhatian ke tugas di Premier League dengan momentum yang sepenuhnya berpihak kepada mereka.
"Mentalitas klub ini adalah untuk menang di setiap kompetisi," pungkas Neto. "Kami ingin melaju ke final untuk menjuarai Carabao Cup dan di FA Cup juga sama."
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