Pedri memecahkan rekor Barcelona yang sebelumnya dipegang oleh Lionel Messi setelah mencapai pencapaian penting
Malam bersejarah di Pamplona
Pedri mencatatkan pencapaian luar biasa saat Barcelona menang 2-1 di El Sadar, dengan resmi mencatatkan penampilan ke-200-nya sebagai starter untuk raksasa Catalan tersebut. Dengan mencapainya pada usia 23 tahun dan 159 hari, pemain asal Kepulauan Canary ini menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang mencapai angka tersebut. Ia berhasil mengungguli rekor sebelumnya yang dipegang oleh Messi, yang mencapai 200 penampilan sebagai starter pada usia 23 tahun dan 227 hari, serta rekor Xavi Hernandez sebelumnya.
Tulang punggung tim
Konsistensi pemain berusia 23 tahun ini sangat mengesankan, terutama mengingat ia tetap menjadi tulang punggung tak terbantahkan di lini tengah yang juga diisi oleh talenta-talenta ternama lainnya seperti Gavi. Flick telah mengidentifikasi sang playmaker sebagai pilar penting dalam sistemnya, dengan menyatakan bahwa saat ini mustahil bagi tim untuk bermain tanpa kehebatan teknisnya. Meskipun Pedri memegang rekor tersebut untuk saat ini, kemunculan pesat Lamine Yamal dan Pau Cubarsi menunjukkan bahwa rekor usia barunya ini pada akhirnya bisa tergeser oleh para pemain remaja terbaru klub tersebut.
Karya kreatif yang konsisten
Pengaruh Pedri pada musim ini tercermin dari statistiknya, di mana ia telah tampil sebanyak 26 kali di La Liga musim ini. Selama periode tersebut, ia telah mencetak dua gol dan memberikan delapan assist, membuktikan dirinya sebagai sumber kreativitas yang andal saat Barcelona memburu gelar domestik. Kemitraannya di lini tengah ganda telah memungkinkan sang pemuncak klasemen untuk mengendalikan tempo pertandingan, memastikan mereka tetap unggul 14 poin di puncak klasemen dengan hanya empat pertandingan tersisa.
Berusaha mencapai hasil yang sempurna
Tim asuhan Flick kini memasuki fase akhir musim dengan ambisi untuk mengumpulkan poin maksimal dari sisa pertandingan mereka. Untuk mencapai tonggak prestisius 100 poin, pemuncak klasemen ini harus melewati jadwal akhir yang menantang, yang mencakup laga El Clasico berisiko tinggi melawan Real Madrid, disusul dengan pertandingan melawan Deportivo Alaves, Real Betis, dan Valencia. Meskipun gelar juara sudah di depan mata, mempertahankan konsistensi yang tak kenal lelah ini akan menjadi kunci untuk menyamai rekor historis yang dicetak oleh Jose Mourinho dan Tito Vilanova lebih dari satu dekade lalu.