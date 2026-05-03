Pedri memecahkan rekor Barcelona yang sebelumnya dipegang oleh Lionel Messi setelah mencapai pencapaian penting

Konsistensi pemain berusia 23 tahun ini sangat mengesankan, terutama mengingat ia tetap menjadi tulang punggung tak terbantahkan di lini tengah yang juga diisi oleh talenta-talenta ternama lainnya seperti Gavi. Flick telah mengidentifikasi sang playmaker sebagai pilar penting dalam sistemnya, dengan menyatakan bahwa saat ini mustahil bagi tim untuk bermain tanpa kehebatan teknisnya. Meskipun Pedri memegang rekor tersebut untuk saat ini, kemunculan pesat Lamine Yamal dan Pau Cubarsi menunjukkan bahwa rekor usia barunya ini pada akhirnya bisa tergeser oleh para pemain remaja terbaru klub tersebut.