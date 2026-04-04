Paul Pogba yang sering dilanda cedera akhirnya siap kembali bermain untuk Monaco setelah absen selama empat bulan

Manajer Sebastien Pocognoli telah mengonfirmasi bahwa pemain berusia 33 tahun itu kini menjadi opsi serius untuk pertandingan Ligue 1 mendatang melawan Marseille. Berbicara menjelang pertandingan tersebut, Pocognoli memberikan kabar terbaru yang menjanjikan mengenai kondisi kebugaran pemain asal Prancis itu. "Dia siap diturunkan," jelas pelatih asal Belgia itu. "Masih ada tiga sesi latihan tersisa, tapi dia telah berlatih secara terus-menerus bersama tim sejak awal jeda internasional. Mengingat proses yang positif, ada kemungkinan dia akan masuk dalam skuad, ya. Jika dia tidak ada di sana, itu berarti kami telah memutuskan bersama bahwa segalanya belum sepenuhnya siap baginya untuk bermain dalam pertandingan liga. Untuk saat ini, tidak ada halangan dan semuanya berjalan lancar. Hal ini masih terbuka."