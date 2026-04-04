Getty
Diterjemahkan oleh
Paul Pogba yang sering dilanda cedera akhirnya siap kembali bermain untuk Monaco setelah absen selama empat bulan
Perjalanan panjang menuju pemulihan bagi Pogba
Mantan gelandang Manchester United dan Juventus ini harus absen karena cedera betis yang berkepanjangan. Cedera ini telah sangat membatasi kontribusinya musim ini, karena sejauh ini ia baru bermain selama 30 menit di Ligue 1. Penampilan terakhirnya dalam pertandingan resmi bersama klub terjadi pada 5 Desember, saat bertandang ke markas Brest. Namun, tanda-tanda pemulihannya mulai terlihat pada 26 Maret, ketika ia bermain selama 25 menit dan bahkan mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan tim U-23 Brentford.
- AFP
Kembali masuk skuad untuk laga melawan Marseille
Manajer Sebastien Pocognoli telah mengonfirmasi bahwa pemain berusia 33 tahun itu kini menjadi opsi serius untuk pertandingan Ligue 1 mendatang melawan Marseille. Berbicara menjelang pertandingan tersebut, Pocognoli memberikan kabar terbaru yang menjanjikan mengenai kondisi kebugaran pemain asal Prancis itu. "Dia siap diturunkan," jelas pelatih asal Belgia itu. "Masih ada tiga sesi latihan tersisa, tapi dia telah berlatih secara terus-menerus bersama tim sejak awal jeda internasional. Mengingat proses yang positif, ada kemungkinan dia akan masuk dalam skuad, ya. Jika dia tidak ada di sana, itu berarti kami telah memutuskan bersama bahwa segalanya belum sepenuhnya siap baginya untuk bermain dalam pertandingan liga. Untuk saat ini, tidak ada halangan dan semuanya berjalan lancar. Hal ini masih terbuka."
Pocognoli mengabaikan keributan itu
Muncul pertanyaan mengenai keputusan para pemain untuk menghabiskan waktu luang mereka di Spanyol, tetapi Pocognoli dengan cepat menepis segala kekhawatiran terkait profesionalisme mereka. Pelatih Monaco itu sepenuhnya fokus pada hasil yang terlihat di lapangan latihan di La Turbie, bukan pada aktivitas media sosial atau rencana perjalanan mereka. "Saya tidak akan mengomentari waktu luang para pemain," kata Pocognoli. "Itu adalah urusan pribadi mereka. Yang bisa saya katakan adalah bahwa waktu itu pasti produktif karena mereka berlatih dengan baik minggu ini. Selama mereka kembali dengan mentalitas yang tepat dan tampil baik di La Turbie, di dalam 'gelembung' kami, tidak ada masalah bagi saya."
Dampak pada fase akhir Ligue 1
Monaco saat ini berada di peringkat keenam klasemen, tertinggal tiga poin dari Marseille, yang menduduki posisi terakhir yang berhak lolos ke Liga Champions. Kembalinya pemain sekelas Pogba berpotensi menjadi katalisator yang dibutuhkan Monaco untuk pekan-pekan terakhir musim ini. Dengan hanya tampil selama setengah jam di liga, kebugaran dan pengalamannya akan menjadi aset penting bagi Pocognoli. Dengan tiga sesi latihan tersisa sebelum kick-off Minggu malam, staf medis akan terus memantau reaksi Pogba terhadap peningkatan beban latihan.