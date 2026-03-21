Para pendukung Chelsea dan Strasbourg akan melakukan aksi protes bersama-sama menentang pemilik BlueCo
Aliansi lintas batas melawan kepemilikan
Menandai eskalasi yang signifikan dalam gejolak di kalangan suporter, kelompok protes Chelsea, NotAProjectCFC, telah mengonfirmasi akan menggelar aksi unjuk rasa bersama dengan empat organisasi pendukung utama dari Strasbourg, menurut laporan The Telegraph. Aksi solidaritas internasional ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 April, menjelang pertandingan kandang Chelsea melawan Manchester United. Para anggota dari Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS, dan Pariser diperkirakan akan berangkat dari Prancis menuju London.
Perlawanan dari tribun penonton dan ruang direksi
Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk menunjukkan persatuan dalam menentang model multi-klub yang diterapkan oleh konsorsium BlueCo, yang menurut para pendukung telah mengikis nilai-nilai tradisional dan identitas kedua klub tersebut. Kelompok-kelompok pengunjuk rasa mengeluarkan pernyataan tajam mengenai kondisi klub mereka saat ini: "Akibat terus berlanjutnya pengikisan nilai-nilai di kedua klub sepak bola tersebut, kami telah memutuskan untuk bersatu dan mengambil tindakan dengan satu pesan yang jelas dan bersatu: Blueco Out
“Anggota Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS, dan Pariser dengan baik hati telah setuju untuk terbang ke London dan berjalan bersama kami dalam aksi unjuk rasa menuju Stamford Bridge menjelang pertandingan.”
Krisis identitas di London Barat dan Alsace
Ketegangan telah mencapai titik puncaknya setelah musim yang penuh gejolak. Para pendukung Strasbourg sudah muak dengan kebijakan perekrutan yang hanya berfokus pada pemain muda, sementara kepindahan pelatih Liam Rosenior dari klub Prancis tersebut ke Chelsea pada bulan Januari semakin memperkuat tuduhan bahwa Strasbourg diperlakukan sebagai klub pemasok pemain.
"Para pendukung kedua klub diundang untuk bergabung dengan kami dalam aksi ini," demikian pernyataan para pendukung tersebut ditutup. "Kami berencana untuk menyoroti tidak hanya ketidakmampuan dan manajemen yang buruk di Chelsea, tetapi juga pembatasan yang diterapkan oleh kepemilikan multi-klub, di mana klub-klub seperti Strasbourg dicabut identitasnya, dan di mana kelompok-kelompok pendukung yang telah lama berdiri dan dihormati disensor dan ditekan oleh kepemilikan yang kejam. Kami percaya ini bisa menjadi momen bersejarah dalam sejarah sepak bola, di mana para pendukung klub dari negara yang berbeda akan bersatu untuk melakukan apa yang benar tidak hanya bagi klub kami masing-masing, tetapi juga bagi olahraga ini secara lebih luas. Bersama-sama kita dapat memaksa terjadinya perubahan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier dan masih terpukul akibat tersingkir dari kompetisi Eropa oleh Paris Saint-Germain. Performa mereka belakangan ini tidak konsisten, dengan hanya meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Everton di Liga Premier.
Sementara itu, Strasbourg berada di peringkat kedelapan Ligue 1 dengan 37 poin dari 26 pertandingan, tertinggal enam poin dari zona kualifikasi Eropa musim depan. Mereka kini bersiap menghadapi Nantes pada hari Minggu.
