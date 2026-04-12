Para pemain bintang Barcelona dituduh kurang 'menghormati' setelah mengalahkan Espanyol dalam derby Catalan

Derby Catalan jarang berlangsung tenang, namun kontroversi pasca-pertandingan Sabtu lalu berpusat pada perilaku para pemain Barcelona. Di tengah penampilan dominan yang dipimpin oleh Lamine Yamal dan Ferran Torres, gelandang Espanyol Pol Lozano tidak segan-segan saat ditanya mengenai interaksinya dengan tim tuan rumah, khususnya insiden pertengkaran di akhir pertandingan dengan Joao Cancelo.

Dengan marah, Lozano berbicara kepada DAZN di zona campuran, melontarkan sindiran tajam terhadap kurangnya etika yang ditunjukkan oleh pemimpin klasemen tersebut. "Tidak perlu dibicarakan, ceritanya selalu sama," katanya dengan nada kesal. "Semua orang bisa melihat tingkat rasa hormat yang mereka miliki terhadap sesama profesional. Saya tidak punya komentar lain."



