Para pemain bintang Barcelona dituduh kurang 'menghormati' setelah mengalahkan Espanyol dalam derby Catalan
Lozano mengkritik keras sikap Barcelona
Derby Catalan jarang berlangsung tenang, namun kontroversi pasca-pertandingan Sabtu lalu berpusat pada perilaku para pemain Barcelona. Di tengah penampilan dominan yang dipimpin oleh Lamine Yamal dan Ferran Torres, gelandang Espanyol Pol Lozano tidak segan-segan saat ditanya mengenai interaksinya dengan tim tuan rumah, khususnya insiden pertengkaran di akhir pertandingan dengan Joao Cancelo.
Dengan marah, Lozano berbicara kepada DAZN di zona campuran, melontarkan sindiran tajam terhadap kurangnya etika yang ditunjukkan oleh pemimpin klasemen tersebut. "Tidak perlu dibicarakan, ceritanya selalu sama," katanya dengan nada kesal. "Semua orang bisa melihat tingkat rasa hormat yang mereka miliki terhadap sesama profesional. Saya tidak punya komentar lain."
Provokasi dan ketegangan derby
Meskipun komentar-komentar awal menunjukkan adanya rasa dendam yang mendalam, Lozano berusaha menjelaskan posisinya saat emosi pasca-pertandingan mulai mereda.
Dia mengakui bahwa meskipun ada gesekan, sebagian besar hal itu bisa dikaitkan dengan sifat kompetitif dari derby yang berisiko tinggi dan kesulitan menghadapi kekalahan telak.
"Itu bukan ditujukan kepada Cancelo," jelasnya kemudian. "Hal-hal seperti ini biasa terjadi di lapangan sepak bola. Mereka mencoba memancing reaksi saya karena mereka menang, itu saja. Saat kalah, Anda hanya perlu menerimanya dengan lapang dada."
Flick fokus pada Liga Champions
Terlepas dari kontroversi seputar perilaku para pemain, manajer Barcelona Hansi Flick lebih fokus memanfaatkan kemenangan ini sebagai batu loncatan untuk ambisi mereka di kompetisi Eropa mendatang. Barca saat ini sedang mempersiapkan diri untuk leg kedua perempat final Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid, dengan target membalikkan ketertinggalan agregat 2-0.
Flick yakin Barcelona bisa kembali melakukan "remontada" yang legendaris di Metropolitano. "Kami tidak membutuhkan keajaiban, kami harus memainkan pertandingan terbaik kami," kata pelatih asal Jerman itu kepada para wartawan.
"Para penggemar percaya pada kami"
Optimisme di ruang ganti Barcelona juga dirasakan oleh para pemain, yang mengandalkan dukungan para penggemar untuk memacu upaya mereka membalikkan keadaan. Gelandang Fermin Lopez sependapat dengan manajernya, dan menegaskan bahwa tim sudah siap menghadapi tugas berat melawan pasukan Diego Simeone di kandang lawan.
"Para penggemar ada di pihak kami, mereka percaya pada kami. Semoga kami bisa melakukan comeback ini," kata Fermin kepada DAZN.