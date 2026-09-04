PSG sedang aktif berupaya mengamankan Kvaratskhelia dengan kontrak baru bernilai besar secepat mungkin. Meski kontrak pemain 25 tahun itu saat ini aman berjalan hingga 2029, PSG menjadikan perpanjangan segeranya sebagai prioritas utama di balik layar.

Menurut L'Equipe, urgensi mendadak ini sepenuhnya dipicu oleh seremoni Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Kvaratskhelia kian dijagokan untuk memenangkan penghargaan individu prestisius tersebut, sehingga direktur olahraga Luis Campos bergerak cepat untuk menghindari biaya di masa depan yang terus melonjak.