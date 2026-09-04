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Panik Ballon d'Or? Mengapa PSG buru-buru mengikat Khvicha Kvaratskhelia dengan kontrak baru bernilai besar
Berpacu dengan waktu demi perpanjangan kontrak
PSG sedang aktif berupaya mengamankan Kvaratskhelia dengan kontrak baru bernilai besar secepat mungkin. Meski kontrak pemain 25 tahun itu saat ini aman berjalan hingga 2029, PSG menjadikan perpanjangan segeranya sebagai prioritas utama di balik layar.
Menurut L'Equipe, urgensi mendadak ini sepenuhnya dipicu oleh seremoni Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Kvaratskhelia kian dijagokan untuk memenangkan penghargaan individu prestisius tersebut, sehingga direktur olahraga Luis Campos bergerak cepat untuk menghindari biaya di masa depan yang terus melonjak.
- AFP
Khawatir dengan tuntutan gaji agen yang sangat tinggi
Jajaran petinggi Paris sangat khawatir dengan besarnya skala perpanjangan kontrak yang bisa terjadi jika mereka memilih menunggu. Para petinggi klub jelas lebih memilih segera menawarkan kesepakatan yang sangat kompetitif, lengkap dengan bonus finansial besar jika ia benar-benar memenangkan Ballon d'Or.
PSG meyakini pendekatan proaktif ini jauh lebih aman ketimbang duduk untuk bernegosiasi dengan pemenang Ballon d'Or yang baru dinobatkan. Jika penyerang Georgia itu mengamankan penghargaan individu tertinggi tersebut sebelum menandatangani kontrak, tuntutan gaji dari agen barunya, Moussa Sissoko, bisa dengan cepat meningkat sepuluh kali lipat.
Dampak transformatif di ibu kota Prancis
Kvaratskhelia benar-benar mengubah wajah PSG sejak datang dengan biaya besar dari Napoli pada Januari 2025. Winger dinamis itu secara konsisten membuktikan kemampuan kelas dunia yang tak terbantahkan dengan menghadirkan momen-momen penentu setiap kali level lawan meningkat drastis.
Status superstarnya mencapai dimensi yang sepenuhnya baru setelah peran krusialnya membantu klub ibu kota itu mengamankan double Eropa yang didambakan. Sementara para rival utama di Eropa dengan masuk akal menghindari mengajukan tawaran transfer untuk pemain yang secara universal dianggap tak tersentuh, PSG sepenuhnya menyadari bahwa nilainya yang sangat besar kini menuntut kenaikan gaji.
- AFP
Belajar dari kesalahan masa lalu di bursa transfer
Bertekad bergerak cepat, PSG menetapkan tenggat waktu ketat selama satu bulan untuk menuntaskan negosiasi rumit ini dengan sukses. Pengalaman terbaru klub dalam pembicaraan yang secara tak terduga berjalan kompleks untuk mempertahankan Ousmane Dembele menjadi peringatan yang sangat berharga bagi jajaran direksi saat ini.
Masih belum sepenuhnya pasti apakah Kvaratskhelia dan kubunya yang menuntut akan dengan senang hati menyetujui jadwal yang dipercepat ini. Namun, klub berdiri sangat teguh. Setelah saga panjang seputar kepergian Kylian Mbappe, petinggi Paris itu sama sekali menolak membiarkan pemain memegang kekuasaan absolut dalam negosiasi gaji lagi.
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