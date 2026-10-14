Olivier Giroud buka suara soal kembalinya ke Emirates yang ‘istimewa’ meski Arsenal membantai Lille

Penyerang berusia 40 tahun itu kembali ke London utara pada Selasa malam saat Lille menghadapi Arsenal dalam laga Liga Champions yang krusial. Meski memulai pertandingan dari bangku cadangan, ia disambut tepuk tangan penuh nostalgia dari suporter tuan rumah ketika masuk pada menit ke-78. Sambutan itu menunjukkan bahwa kontribusinya bagi klub masih sangat dihargai. Selama lima setengah tahun membela klub tersebut antara 2012 dan 2018, Giroud membuktikan diri sebagai pencetak gol yang bisa diandalkan dan menjadi favorit suporter.

Kepulangannya diwarnai suasana haru yang melampaui persaingan di lapangan. Mengenang sambutan yang diterimanya setelah peluit akhir, striker veteran itu mengaku sangat tersentuh oleh suasana di stadion. "Para suporter luar biasa malam ini. Suporter Lille menyanyikan lagu saya yang terkenal. Begitu pula suporter Arsenal, tentu saja. Saya menyempatkan diri berjalan sebentar mengelilingi stadion, rasanya luar biasa," katanya kepada Canal+, seperti dikutip Foot Mercato.