Getty Images Sport
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Olivier Giroud buka suara soal kembalinya ke Emirates yang ‘istimewa’ meski Arsenal membantai Lille
Sambutan bak pahlawan di London Utara
Penyerang berusia 40 tahun itu kembali ke London utara pada Selasa malam saat Lille menghadapi Arsenal dalam laga Liga Champions yang krusial. Meski memulai pertandingan dari bangku cadangan, ia disambut tepuk tangan penuh nostalgia dari suporter tuan rumah ketika masuk pada menit ke-78. Sambutan itu menunjukkan bahwa kontribusinya bagi klub masih sangat dihargai. Selama lima setengah tahun membela klub tersebut antara 2012 dan 2018, Giroud membuktikan diri sebagai pencetak gol yang bisa diandalkan dan menjadi favorit suporter.
Kepulangannya diwarnai suasana haru yang melampaui persaingan di lapangan. Mengenang sambutan yang diterimanya setelah peluit akhir, striker veteran itu mengaku sangat tersentuh oleh suasana di stadion. "Para suporter luar biasa malam ini. Suporter Lille menyanyikan lagu saya yang terkenal. Begitu pula suporter Arsenal, tentu saja. Saya menyempatkan diri berjalan sebentar mengelilingi stadion, rasanya luar biasa," katanya kepada Canal+, seperti dikutip Foot Mercato.
- Getty Images Sport
Emosi tak terlupakan bagi sang veteran
Malam itu jelas membawa mantan pemain timnas Prancis tersebut bernostalgia. Selama membela Arsenal, Giroud membantu klub mengakhiri puasa gelar lewat sejumlah kemenangan di Piala FA. Ia tampak menikmati setiap momen dari penampilan singkatnya, seraya menyambut penghormatan dari para suporter yang dulu bersorak setiap kali ia menyentuh bola. Sang penyerang menyoroti budaya khas suporter sepakbola Inggris yang masih mengingat mantan pemain klub mereka dengan begitu hangat.
Berbicara tentang makna emosional malam itu, ia mengatakan pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam baginya. "Rasanya luar biasa, dengan emosi yang istimewa. Saya menghabiskan lima setengah tahun di sini, mereka belum melupakan saya. Itulah indahnya orang Inggris," lanjut penyerang Lille tersebut.
Hasil pahit di malam yang manis
Meski momen itu membawa kegembiraan pribadi, Giroud yang berjiwa kompetitif masih mengharapkan lebih dari penampilan timnya. Lille kalah telak 3-0 dari Arsenal yang tampil dominan, hasil yang membuat klub Ligue 1 itu masih harus bekerja keras dalam kiprahnya di kompetisi Eropa. Di lapangan, Arsenal tak memberi ampun kepada mantan pemainnya tersebut. Mereka mengendalikan tempo dan memastikan Giroud tidak bisa menandai kembalinya dengan gol hiburan ataupun kebangkitan di menit-menit akhir.
Penyerang veteran itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas skor tersebut. Ia mengakui bahwa meski pertemuan kembali dengan mantan klubnya berjalan menyenangkan secara pribadi, hasil pertandingan jauh dari harapannya. "Saya lebih suka jika kami mendapatkan sesuatu malam ini, tetapi saya senang bisa bertemu kembali dengan mantan klub saya," kata Giroud.
- Getty Images Sport
Warisan seorang legenda Arsenal
Ini merupakan penampilan kedua Giroud di Liga Champions musim ini. Ia terus menunjukkan bahwa usia bukan penghalang meski kariernya telah memasuki tahap akhir. Kendati tak mampu mengubah jalannya pertandingan dalam waktu bermainnya yang terbatas, kehadirannya mengingatkan publik akan kualitas yang masih ia miliki. Giroud tetap menjadi salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah modern Arsenal, dan statusnya sebagai sosok pujaan suporter tampak tak tergoyahkan, terlepas dari klub-klub yang ia bela sejak hengkang. Saat Lille kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik dan sisa pertandingan mereka di Eropa, Giroud kemungkinan akan mengenang kunjungan kali ini ke London.
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