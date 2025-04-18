Loh Kok? Ada Apa Tiba-Tiba Noussair Mazraoui & Victor Lindelof Tinggalkan Stadion Di Tengah Laga Manchester United Vs Lyon?

Getty ImagesAnugerah PamujiLoh Kok? Ada Apa Tiba-Tiba Noussair Mazraoui & Victor Lindelof Tinggalkan Stadion Di Tengah Laga Manchester United Vs Lyon?Manchester UnitedN. MazraouiV. Nilsson LindeloefL. ShawR. AmorimManchester United vs LyonLyonEuropa LeagueDuo bek Manchester United Noussair Mazraoui dan Victor Lindelof tak bisa bermain melawan Lyon usai meninggalkan Old Trafford karena 'masalah pribadi'.Artikel berlanjut di bawah iniArtikel berlanjut di bawah iniArtikel berlanjut di bawah iniArtikel dilanjutkan di bawah iniShaw masuk menggantikan MazraouiMazraoui pergi karena masalah pribadi yang tidak terkaitLindelof seharusnya masukIkuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱