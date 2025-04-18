Noussair Mazraoui Victor LindelofGetty Images
Anugerah Pamuji

Loh Kok? Ada Apa Tiba-Tiba Noussair Mazraoui & Victor Lindelof Tinggalkan Stadion Di Tengah Laga Manchester United Vs Lyon?

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Duo bek Manchester United Noussair Mazraoui dan Victor Lindelof tak bisa bermain melawan Lyon usai meninggalkan Old Trafford karena 'masalah pribadi'.

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  • Shaw masuk menggantikan Mazraoui
  • Mazraoui pergi karena masalah pribadi yang tidak terkait
  • Lindelof seharusnya masuk
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