AFP
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'Nikmati saja' - Ronald Araujo mengungkap saran Luis Suarez setelah bergabung dengan Liverpool dengan status pinjaman
Koneksi Uruguay di Anfield
Araujo resmi menjadi pemain Uruguay keempat yang mewakili Liverpool, mengikuti jejak gemilang Luis Suarez, Sebastian Coates, dan Darwin Nunez. Bek berusia 27 tahun itu bergabung dengan tim asuhan Andoni Iraola dengan status pinjaman selama semusim yang mencakup opsi pembelian sekitar £47,14 juta, sebuah langkah yang diperlukan akibat krisis cedera di lini belakang di Anfield.
Araujo, yang akan mengenakan nomor punggung 33, mengakui bahwa pengaruh para kompatriotnya memainkan peran penting dalam antusiasmenya terhadap kepindahan ini, seraya menyoroti hubungan erat antara para pemain Uruguay dan klub Merseyside tersebut.
Berbicara kepada media resmi klub, Araujo menjelaskan dukungan langsung yang ia terima dari rekan-rekannya di tim nasional. "Baru beberapa menit lalu saya mendapat pesan semoga beruntung darinya yang mengatakan, semua yang terbaik, Anda telah bergabung dengan klub hebat dan semoga yang terbaik selama Anda berada di sini," ungkap Araujo terkait pesan dari Suarez.
Striker veteran yang meraih status legenda di Anfield antara 2011 dan 2014 itu mendorong sang bek untuk sekadar "menikmatinya" selama masa baktinya di Inggris. Araujo mengatakan bahwa ia tetap sangat dekat dengan mantan penyerang Barca tersebut, dengan menyatakan, "Sejak menit pertama, saya semacam ditanyai soal perbandingan seperti itu sejak saya tiba di sini. Saya sangat akrab dengannya, kami cukup dekat."
- Getty Images Sport
Inspirasi dari legenda Liverpool
Bagi Araujo, kepindahan ke Liverpool merupakan perwujudan ketertarikan masa kecilnya pada Premier League, yang dipicu dengan menyaksikan Suarez mendominasi sepakbola Inggris. "Tentu saja saat masih kecil saya biasa menonton Luis memainkan semua pertandingan fantastis itu untuk Liverpool. Kita semua tahu apa yang dia capai, sejarah yang dia torehkan di klub ini selama waktunya di sini. Jadi ini fantastis," jelasnya.
"Kami suka menonton Premier League Inggris dan semua orang di Uruguay bangun pagi-pagi untuk menyaksikan pertandingan-pertandingannya," tambah Araujo, menyoroti dampak budaya yang dimiliki klub itu di Amerika Selatan.
"Saya pikir ini adalah langkah yang ideal bagi saya pada tahap karier saya saat ini. Saya pikir ini adalah langkah yang perlu saya ambil. Begitu saya mendengar ketertarikan dari Liverpool, semuanya langsung bergerak sangat, sangat cepat," katanya kepada situs resmi klub dalam wawancara pertamanya.
Nunez memberikan bocoran orang dalam
Selain mendapat arahan dari Suarez, Araujo juga menjalin komunikasi erat dengan Nunez. Keduanya sudah memiliki ikatan sejak kecil, dan Nunez terus terang soal atmosfer unik di Anfield. Araujo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan itu dengan berkata, "Terima kasih banyak atas pesan dari Darwin. Dia teman baik saya. Kami sudah saling kenal dan bermain bersama sejak kecil, pada dasarnya."
Bek tersebut membagikan cerita dari Nunez mengenai kasih sayang para suporter, yang semakin menguatkan keinginannya untuk bergabung dengan klub itu. "Dia selalu berbicara positif tentang Liverpool, tentu saja. Saat Anda sedang bersama Darwin, orang-orang selalu meneriakkan namanya dan hal-hal seperti itu. Dia memberi tahu saya tentang bagaimana para fans akan mengenalinya dan berkata, 'Nunez, Nunez!'" kata Araujo.
Kedatangan sang bek terjadi pada saat yang tepat, mengingat kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid baru-baru ini dan masalah kebugaran Joe Gomez yang masih berlangsung.
- Getty Images
Awal baru setelah kesulitan di Spanyol
Kepindahan ini menjadi titik balik yang sangat penting bagi Araujo setelah menjalani periode akhir yang menantang di Catalonia. Meski sempat ditunjuk sebagai salah satu kapten Barcelona, menit bermainnya terus berkurang, dengan hanya 11 kali menjadi starter di pertandingan liga musim lalu.
"Saya antusias berada di sini, di klub besar dengan sejarah yang luar biasa. Saya antusias untuk bertemu rekan-rekan setim, antusias untuk mulai bermain, dan saya sangat termotivasi serta benar-benar tidak sabar untuk segera memulai," ujar sang bek penuh antusias.
Iraola berharap Araujo bisa menghadirkan kepemimpinan senior yang saat ini tidak dimiliki lini belakang yang sedang terkikis. Dengan Virgil van Dijk sebelumnya menjadi satu-satunya bek tengah senior yang sepenuhnya bugar, kehadiran pemain dengan 27 caps internasional dan pengalaman luas di Liga Champions ini bersifat transformatif.
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