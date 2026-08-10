Araujo resmi menjadi pemain Uruguay keempat yang mewakili Liverpool, mengikuti jejak gemilang Luis Suarez, Sebastian Coates, dan Darwin Nunez. Bek berusia 27 tahun itu bergabung dengan tim asuhan Andoni Iraola dengan status pinjaman selama semusim yang mencakup opsi pembelian sekitar £47,14 juta, sebuah langkah yang diperlukan akibat krisis cedera di lini belakang di Anfield.

Araujo, yang akan mengenakan nomor punggung 33, mengakui bahwa pengaruh para kompatriotnya memainkan peran penting dalam antusiasmenya terhadap kepindahan ini, seraya menyoroti hubungan erat antara para pemain Uruguay dan klub Merseyside tersebut.

Berbicara kepada media resmi klub, Araujo menjelaskan dukungan langsung yang ia terima dari rekan-rekannya di tim nasional. "Baru beberapa menit lalu saya mendapat pesan semoga beruntung darinya yang mengatakan, semua yang terbaik, Anda telah bergabung dengan klub hebat dan semoga yang terbaik selama Anda berada di sini," ungkap Araujo terkait pesan dari Suarez.

Striker veteran yang meraih status legenda di Anfield antara 2011 dan 2014 itu mendorong sang bek untuk sekadar "menikmatinya" selama masa baktinya di Inggris. Araujo mengatakan bahwa ia tetap sangat dekat dengan mantan penyerang Barca tersebut, dengan menyatakan, "Sejak menit pertama, saya semacam ditanyai soal perbandingan seperti itu sejak saya tiba di sini. Saya sangat akrab dengannya, kami cukup dekat."



