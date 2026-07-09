AFP
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Newcastle resmi mendatangkan gelandang remaja dari Ajax seharga £23 juta
Magpies merekrut pemain muda berbakat
Newcastle secara resmi telah menyelesaikan transfer gelandang muda Steur dari klub raksasa Belanda, Ajax, dalam kesepakatan senilai hingga £23 juta. Pemain berbakat tersebut tiba di Tyneside pada Rabu malam untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun hingga 2031. Pihak manajemen klub bertindak cepat untuk mengamankan tanda tangan sang remaja, yang penampilannya melonjak pesat di kasta tertinggi sepak bola Belanda musim lalu.
- AFP
Steur menikmati kepindahan impiannya
Pemain timnas muda Belanda itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru di St James' Park. Steur mengakui bahwa kesempatan untuk bermain di kompetisi sekompetitif Liga Premier merupakan mimpi masa kecilnya yang menjadi kenyataan.
Berbicara kepada situs web resmi klub, Steur mengatakan: "Rasanya luar biasa bisa berada di sini. Ini adalah klub raksasa di Liga Premier dan selalu menjadi impian saya untuk bermain di liga terbaik di dunia. Saya merasa betah di Ajax - saya bergabung saat berusia tujuh tahun dan pergi dengan hanya kenangan indah - tetapi ketika klub seperti Newcastle datang menjemput Anda, sungguh sulit untuk menolak."
Howe memuji pendidikan yang berkualitas tinggi
Manajer Eddie Howe menyambut hangat kedatangan pemenang Trofi Abdelhak Nouri ini, yang mengikuti jejak nama-nama besar seperti Christian Eriksen dan Rafael van der Vaart sebagai talenta paling cemerlang dari akademi Ajax.
Howe menyatakan: "Kami sangat senang menyambut Sean di Newcastle United - dia adalah prospek muda terbaik yang telah merasakan atmosfer Liga Champions dan kompetisi papan atas Belanda. Kami melihat potensi nyata dalam diri Sean dan yakin dia memiliki karakteristik untuk menjadi pemain berharga bagi kami di tahun-tahun mendatang. Itu adalah sesuatu yang sangat kami nantikan, dan kami tidak sabar untuk bekerja sama dengannya serta membantunya mewujudkan ambisinya.
"Sean adalah tambahan yang menarik bagi skuad kami. Dia telah menjalani pembinaan yang sangat baik di Ajax, yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam menghasilkan pemain muda."
Sementara itu, klub asal Amsterdam tersebut juga merilis pernyataan resmi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang pemain, yang memegang rekor sebagai pemberi assist termuda sepanjang sejarah Ajax di Liga Champions. Klub yang bermarkas di Johan Cruijff ArenA itu menambahkan: "Ajax telah mengucapkan terima kasih kepada Steur atas masa-masa yang dihabiskannya di Amsterdam dan mendoakan kesuksesan baginya dalam langkah selanjutnya dalam kariernya di Liga Premier Inggris."
- AFP
Pemain muda asal Belanda menanti proses integrasi
Gelandang remaja tersebut, yang menempati peringkat pertama di antara para gelandang Eredivisie berusia 18 tahun ke bawah dalam hal peluang yang diciptakan dan tingkat keberhasilan duel, kini harus beradaptasi dengan sesi latihan intensif yang dipimpin Howe menjelang musim Liga Premier. Kedatangan Steur memberikan dorongan yang menjanjikan bagi lini tengah Newcastle yang baru-baru ini kehilangan kekuatan akibat hengkangnya Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur, sementara klub terus memantau sisa jendela transfer musim panas untuk mencari target-target baru.
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