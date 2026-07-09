Newcastle resmi mendatangkan gelandang remaja dari Ajax seharga £23 juta

Manajer Eddie Howe menyambut hangat kedatangan pemenang Trofi Abdelhak Nouri ini, yang mengikuti jejak nama-nama besar seperti Christian Eriksen dan Rafael van der Vaart sebagai talenta paling cemerlang dari akademi Ajax.

Howe menyatakan: "Kami sangat senang menyambut Sean di Newcastle United - dia adalah prospek muda terbaik yang telah merasakan atmosfer Liga Champions dan kompetisi papan atas Belanda. Kami melihat potensi nyata dalam diri Sean dan yakin dia memiliki karakteristik untuk menjadi pemain berharga bagi kami di tahun-tahun mendatang. Itu adalah sesuatu yang sangat kami nantikan, dan kami tidak sabar untuk bekerja sama dengannya serta membantunya mewujudkan ambisinya.

"Sean adalah tambahan yang menarik bagi skuad kami. Dia telah menjalani pembinaan yang sangat baik di Ajax, yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam menghasilkan pemain muda."

Sementara itu, klub asal Amsterdam tersebut juga merilis pernyataan resmi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang pemain, yang memegang rekor sebagai pemberi assist termuda sepanjang sejarah Ajax di Liga Champions. Klub yang bermarkas di Johan Cruijff ArenA itu menambahkan: "Ajax telah mengucapkan terima kasih kepada Steur atas masa-masa yang dihabiskannya di Amsterdam dan mendoakan kesuksesan baginya dalam langkah selanjutnya dalam kariernya di Liga Premier Inggris."