Edisi berskala ekstra besar ini bahkan akan digelar di tiga benua. Persiapan untuk Piala Dunia berikutnya sudah berlangsung intensif. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung dari 8 Juni hingga 21 Juli 2030, selama total 44 hari, atau lima hari lebih lama dibandingkan edisi yang digelar pada musim panas di Amerika Serikat dan Meksiko. Sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Maroko, Spanyol, dan Portugal. Namun, beberapa laga juga akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay untuk merayakan 100 tahun sejak edisi pertama turnamen tersebut, yang berlangsung pada 1930 di Montevideo.
Netflix mengamankan hak siar Piala Dunia 2030 di Spanyol
PILIHAN NETFLIX
Belum jelas berapa jumlah tim yang akan berpartisipasi. Dari 48 tim saat ini, jumlahnya bisa bertambah menjadi 64, sehingga pertandingan yang dijadwalkan pun meningkat dari 104 menjadi 128 jika itu terjadi. Yang pasti, Spanyol akan ambil bagian. Pada 14 Juli lalu, Spanyol mengalahkan Argentina di final berkat gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu, sekaligus mengulang keberhasilan mereka pada 2010. Kesuksesan ini, terutama popularitas besar tim nasional asuhan Luis De La Fuente, mendorong Netflix untuk berinvestasi dengan mengamankan hak eksklusif menayangkan Piala Dunia berikutnya di Spanyol dan Andorra. Kabar ini dilaporkan oleh The Athletic yang dalam beberapa jam terakhir mengutip siaran pers yang diterbitkan hari ini di situs resmi platform streaming tersebut. Netflix kini telah menjadi pemain tetap di sektor siaran langsung acara olahraga.
JUGA PIALA DUNIA WANITA
Dalam beberapa pekan terakhir, Netflix telah mengamankan hak untuk menayangkan Piala Dunia Wanita edisi 2027 dan 2031 kepada para pelanggannya, serta pertandingan NFL dan laga tinju antara Tyson Fury dan Anthony Joshua yang dijadwalkan pada 11 Desember. Kini, ada kesepakatan baru yang menjadi bagian dari kemitraan komersial lebih luas dengan FIFA. Secara khusus, kesepakatan ini mencakup pembuatan program khusus sebelum dan sesudah pertandingan, ulasan mendalam saat jeda, serta konten untuk memperkenalkan para pemain yang dijadwalkan tampil. Di Spanyol, satu pertandingan pada setiap hari pertandingan akan tersedia secara gratis, sementara sejumlah laga, termasuk pertandingan timnas Spanyol, kedua semifinal, dan final, akan disiarkan oleh stasiun televisi yang dapat ditonton tanpa berlangganan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami