Netflix mengamankan hak siar Piala Dunia 2030 di Spanyol

Belum jelas berapa jumlah tim yang akan berpartisipasi. Dari 48 tim saat ini, jumlahnya bisa bertambah menjadi 64, sehingga pertandingan yang dijadwalkan pun meningkat dari 104 menjadi 128 jika itu terjadi. Yang pasti, Spanyol akan ambil bagian. Pada 14 Juli lalu, Spanyol mengalahkan Argentina di final berkat gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu, sekaligus mengulang keberhasilan mereka pada 2010. Kesuksesan ini, terutama popularitas besar tim nasional asuhan Luis De La Fuente, mendorong Netflix untuk berinvestasi dengan mengamankan hak eksklusif menayangkan Piala Dunia berikutnya di Spanyol dan Andorra. Kabar ini dilaporkan oleh The Athletic yang dalam beberapa jam terakhir mengutip siaran pers yang diterbitkan hari ini di situs resmi platform streaming tersebut. Netflix kini telah menjadi pemain tetap di sektor siaran langsung acara olahraga.