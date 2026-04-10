Netflix akan merilis film animasi tentang pahlawan Argentina, Emi Martinez

Netflix meluncurkan film animasi tentang Martinez
Netflix telah mengonfirmasi bahwa kiper Argentina, Martinez, akan menjadi tokoh utama dalam sebuah film animasi berjudul *Dibu Martinez: El pibe que ataja el tiempo* (Si Bocah yang Menghentikan Waktu). Pengumuman tersebut disampaikan saat platform streaming tersebut memaparkan produksi-produksi yang akan datang untuk tahun 2026 dan 2027 sekaligus meresmikan kantor barunya di Argentina pada 7 April. Meskipun tanggal rilis pastinya belum diumumkan, film ini diperkirakan akan tayang perdana pada akhir tahun ini. Disutradarai oleh Gustavo Cova dan ditulis oleh Hernan Casciari, proyek ini akan mengikuti perjalanan Martinez mulai dari masa kecilnya di Mar del Plata hingga menjadi sosok kunci bagi Argentina dan klubnya, Aston Villa.
Netflix menjelaskan konsep di balik proyek tersebut
Saat mengumumkan proyek ini, Netflix membagikan detail mengenai visi kreatif di balik film tersebut dan bagaimana film ini akan mengisahkan perjalanan sang penjaga gawang.
"Berita ini sama menariknya dengan penyelamatan yang menggagalkan gol," kata perusahaan tersebut dalam pernyataan resmi yang dibagikan di media sosial. "Dibu Martínez: The Kid Who Saves Time, yang ditulis oleh Hernán Casciari, diilustrasikan oleh Liniers, dan disutradarai oleh Gustavo Cova, adalah film yang memadukan wawancara yang belum pernah ditayangkan sebelumnya dengan animasi untuk menceritakan kisah seorang anak yang bermimpi menjadi penjaga gawang dan akhirnya menjadi salah satu pahlawan terbesar tim nasional Argentina. Segera hadir di Netflix."
Kisah inspiratif di balik kesuksesan Martinez
Film ini akan mengusung konsep di mana seorang anak laki-laki menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu, yang melambangkan ketenangan dan ketangguhan mental yang telah menjadi ciri khas karier Martinez—terutama saat menghadapi adu penalti yang penuh tekanan. Film ini akan memadukan ilustrasi karya kartunis ternama asal Argentina, Ricardo Siri, yang lebih dikenal sebagai Liniers, dengan rekaman arsip serta wawancara bersama teman-teman, anggota keluarga, dan rekan setimnya. Proyek ini juga akan menampilkan produser eksekutif Sergio Ferraro dan Alejandro Greco, dengan Andres Emilio sebagai showrunner dan produksi ditangani oleh Pegsa.
Martinez mulai menembus kancah internasional pada tahun 2021, dan sejak itu ia telah memainkan peran penting dalam berbagai kesuksesan besar Argentina, termasuk Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Di tengah meningkatnya antusiasme menjelang perilisan film tersebut, Martinez tetap fokus pada kariernya bersama Villa di Liga Premier. Kiper ini terus menjadi sosok kunci bagi klub dan tim nasionalnya, dan baru-baru ini membantu timnya meraih kemenangan 3-1 atas Bologna pada leg pertama perempat final Liga Europa. The Villans saat ini berada di peringkat keempat klasemen Liga Premier, tertinggal satu poin dari Manchester United yang berada di posisi ketiga.