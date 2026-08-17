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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Napoli meningkatkan pengejaran untuk merekrut mantan gelandang Real Madrid Dani Ceballos

Transfers
D. Ceballos
SSC Napoli
Serie A
Real Madrid
LaLiga
Juventus
Real Betis

Napoli meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Dani Ceballos dengan mengajukan tawaran resmi kepada mantan gelandang Real Madrid itu setelah kepergiannya dari ibu kota Spanyol. Pemain bebas transfer berusia 30 tahun itu juga menarik minat Juventus dan klub masa kecilnya, Real Betis, tetapi tim asuhan Massimiliano Allegri kini bergerak serius untuk menuntaskan transfer dengan cepat.

  • Napoli meluncurkan proposal kontrak

    Napoli dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak resmi kepada perwakilan Ceballos saat mereka berupaya memperkuat lini tengah Allegri jelang musim baru. Menurut Sportal, Partenopei bergerak cepat untuk memanfaatkan ketersediaan pemain internasional Spanyol itu setelah masa baktinya yang panjang di Madrid berakhir. Sementara playmaker berusia 30 tahun itu juga telah menjalin kontak dengan klub masa kecilnya, Betis, klub Italia tersebut tengah menekan keras untuk meyakinkannya agar melanjutkan kariernya di Serie A.

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    Rival sekota di Turin memantau situasi

    Laporan itu menambahkan bahwa upaya Napoli juga dipantau secara ketat oleh rival domestik Juventus, yang sempat mempertimbangkan langkah untuk merekrut playmaker asal Spanyol itu musim panas lalu dan tetap memiliki minat aktif terhadap situasinya. Namun, Ceballos saat ini tidak dianggap sebagai prioritas utama oleh petinggi Juventus, sehingga membuka peluang jelas bagi tim asal Naples itu untuk selangkah lebih maju dalam perburuan transfer sebelum peminat rival mempersulit negosiasi dengan tawaran konkret mereka sendiri.

  • Perekrutan gratis cocok dengan kondisi keuangan

    Langkah ini sejalan dengan ambisi Napoli untuk bersaing di berbagai ajang domestik dan Eropa di bawah Allegri. Setelah mengasah kemampuannya di akademi Betis sebelum pindah ke Madrid pada 2017, rekam jejak Ceballos yang luas di level elite Eropa membuatnya menjadi profil ideal untuk menghadirkan ketenangan, kontrol taktis, dan visi kreatif ke lini tengah Partenopei.

    Mendapatkan pemain dengan kualitas seperti dirinya secara gratis juga memberikan dorongan finansial besar, memungkinkan klub secara signifikan memperkuat kedalaman skuad tim utama tanpa mengorbankan stabilitas anggaran menjelang kampanye yang melelahkan.

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    Respons kontrak menentukan masa depan

    Terobosan dalam negosiasi bisa segera terwujud jika pihak Ceballos menerima syarat yang saat ini ada di atas meja. Sementara itu, Napoli sedang merampungkan persiapan untuk memulai kampanye Serie A 2026-27 mereka dengan lawatan ke Genoa Sabtu depan. Allegri ingin menuntaskan kesepakatan ini secepatnya, memastikan gelandang berpengalaman itu sudah terintegrasi sebelum jadwal pertandingan yang padat mulai bergulir.