Langkah ini sejalan dengan ambisi Napoli untuk bersaing di berbagai ajang domestik dan Eropa di bawah Allegri. Setelah mengasah kemampuannya di akademi Betis sebelum pindah ke Madrid pada 2017, rekam jejak Ceballos yang luas di level elite Eropa membuatnya menjadi profil ideal untuk menghadirkan ketenangan, kontrol taktis, dan visi kreatif ke lini tengah Partenopei.

Mendapatkan pemain dengan kualitas seperti dirinya secara gratis juga memberikan dorongan finansial besar, memungkinkan klub secara signifikan memperkuat kedalaman skuad tim utama tanpa mengorbankan stabilitas anggaran menjelang kampanye yang melelahkan.