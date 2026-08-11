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imago-sport-1080804629.jpgLaPresse
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Napoli diterpa kabar buruk cedera setelah Luca Marianucci mengalami kerusakan serius pada MCL dalam laga persahabatan melawan Celta Vigo

L. Marianucci
SSC Napoli
SSC Napoli vs Celta Vigo
Celta Vigo
Club Friendlies
Serie A

Persiapan pramusim Napoli mendapat pukulan telak setelah bek Luca Marianucci mengalami cedera ligamen kolateral medial "tingkat tinggi". Bek tengah berusia 22 tahun itu mengalami masalah pada lututnya tak lama setelah masuk dari bangku cadangan dalam laga uji coba yang berakhir imbang melawan Celta Vigo pada Sabtu, sehingga ia harus menepi untuk periode yang cukup lama.

  • Pukulan telak pramusim menimpa bek

    Persiapan pramusim Napoli di bawah pelatih kepala baru Massimiliano Allegri mendapat pukulan telak setelah Marianucci mengalami cedera serius pada lutut kirinya. Bek tengah berusia 22 tahun itu terpaksa ditarik keluar hanya 25 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 pada laga uji coba melawan Celta Vigo akhir pekan lalu. Tes diagnostik mengonfirmasi kerusakan ligamen yang signifikan, yang kemungkinan akan membuatnya menepi dalam waktu lama.

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  • imago-sport-1080823498.jpgLaPresse

    Pembaruan medis mengonfirmasi adanya kerusakan

    Klub secara resmi mengonfirmasi tingkat keparahan cedera bek tersebut setelah serangkaian tes diagnostik di rumah sakit setempat.

    Pernyataan medis resmi yang dirilis manajemen Napoli merinci kondisi sang bek: "Setelah mengalami memar dan keseleo pada lutut saat laga uji coba melawan Celta Vigo, Luca Marianucci menjalani tes diagnostik di Rumah Sakit Pineta Grande, yang mengungkap cedera ligamen kolateral medial derajat tinggi pada lutut kiri."

  • Kemunduran mengganggu upaya menembus tim utama

    Kemunduran ini menjadi pukulan besar bagi Marianucci, yang sedang berupaya menembus skuad tim utama Napoli setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Torino. Bek jangkung itu baru mencatatkan dua penampilan untuk Napoli sejak bergabung dari Empoli pada 2025. Absennya Marianucci membatasi opsi Allegri di lini belakang saat ia berupaya membangun pertahanan yang solid jelang kampanye 2026-27.

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    Allegri mengocok ulang opsi pertahanan

    Tim medis Napoli akan memantau secara ketat pemulihan Marianucci untuk menentukan apakah operasi atau rehabilitasi konservatif diperlukan. Sementara itu, Allegri harus mengacak ulang opsi di lini belakang menjelang laga pembuka Serie A mereka melawan Genoa pada 22 Agustus. Ujian berlanjut delapan hari kemudian saat Napoli menjamu Como dalam laga kandang pertama mereka musim ini di Stadio Diego Armando Maradona.

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