Klub secara resmi mengonfirmasi tingkat keparahan cedera bek tersebut setelah serangkaian tes diagnostik di rumah sakit setempat.

Pernyataan medis resmi yang dirilis manajemen Napoli merinci kondisi sang bek: "Setelah mengalami memar dan keseleo pada lutut saat laga uji coba melawan Celta Vigo, Luca Marianucci menjalani tes diagnostik di Rumah Sakit Pineta Grande, yang mengungkap cedera ligamen kolateral medial derajat tinggi pada lutut kiri."