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Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

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Nantikan ini: Kaos Messi?.. Maza menyulut impian Aljazair di Piala Dunia

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Apakah Timnas Al-Khader akan melampaui prestasi tahun 2014?

Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Ibrahim Maza telah berada di posisi yang diimpikan oleh sebagian besar pemain sepanjang karier mereka. Seorang talenta yang merangkak naik dari jalanan dan akademi-akademi Berlin hingga ke lapangan Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya menapaki jalan menuju Piala Dunia dengan seragam Aljazair.

Sementara Jerman memantau perkembangan salah satu talenta mudanya yang paling menonjol, Maza memilih arah yang berbeda. Seorang pemuda yang lahir dari ayah Aljazair dan ibu Vietnam, yang meniti karier di salah satu akademi sepak bola paling terkenal di Jerman (Hertha Berlin), namun memutuskan untuk membela tim nasional Aljazair alih-alih negara tempat ia dibesarkan.

Setelah bertahun-tahun terus berkembang, Maza tiba di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu nama paling menjanjikan di sepak bola Aljazair, dan seorang pemain yang berambisi untuk menerjemahkan bakatnya yang telah menarik perhatian Eropa menjadi penampilan yang memukau di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Kooora menyoroti perkembangan Ibrahim Maza dalam episode baru dari seri "Tunggu Mereka" untuk memperkenalkan bintang-bintang menjanjikan yang diharapkan bersinar di Piala Dunia yang akan dimulai besok, Kamis.

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  • Kesan pertama... Penampilan yang menawan

    Maza bergabung dengan Akademi Hertha Berlin pada tahun 2018, dan menghabiskan tujuh tahun penuh di sana sebelum mengambil keputusan terpentingnya pada tahun 2024, ketika ia menolak untuk melanjutkan kariernya bersama tim nasional Jerman dan memilih untuk membela Aljazair.

    Meskipun ia pernah mengenakan seragam Jerman di level U-18, U-19, dan U-20, ia akhirnya menentukan pilihan internasionalnya dengan menyatakan kesetiaannya pada akar Aljazairnya.

    Penampilan perdana Mazza di Bundesliga terjadi pada April 2023, saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Hertha Berlin dari Bayern Munich dengan skor 2-0.

    Saat itu usianya baru 17 tahun dan 157 hari. Empat bulan kemudian, ia mencetak gol pertamanya bersama Hertha di liga divisi dua, saat klub tersebut berusaha bangkit dari degradasi. Gol tersebut tidak mengubah nasib tim, namun menjadi pertanda awal bakat yang mulai menonjol.

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  • 12 juta euro... investasi untuk masa depan

    Musim 2024-2025 menjadi titik balik yang sesungguhnya dalam karier Ibrahim Maza. Ia tampil dalam 32 pertandingan di liga divisi dua, bermain selama 2.572 menit, mencetak lima gol, dan memberikan tiga assist. Angka-angka tersebut mungkin tidak terlihat luar biasa di atas kertas, tetapi cukup untuk meyakinkan Bayer Leverkusen untuk bertindak. Klub Jerman tersebut membayar sekitar 12 juta euro untuk mengontraknya dengan kontrak berdurasi lima tahun, sebuah langkah yang lebih mencerminkan kepercayaan terhadap potensinya daripada mengandalkan pencapaiannya saat ini.

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  • Di Piala Afrika... Angka-angka yang luar biasa

    Di kancah internasional, perkembangannya berlangsung sangat pesat. Sejak debutnya bersama Aljazair pada Oktober 2024, Maza dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci dalam skema pelatih Vladimir Petković.

    Selama Piala Afrika 2025 di Maroko, ia tidak hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen tersebut setelah mencetak dua gol dalam tiga pertandingan, sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah Aljazair yang mencetak gol di putaran final, serta pemain termuda yang memberikan umpan kunci dalam sejarah Piala Afrika. Angka-angka luar biasa yang sulit untuk diulang.

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  • "Penyerang muda yang paling menarik"

    Bersama Bayer Leverkusen, Maza tampil dalam semua 8 pertandingan timnya di Liga Champions musim 2025-2026. Di antara pertandingan-pertandingan tersebut, kemenangan 2-0 atas Manchester City pada November lalu menonjol sebagai momen yang membuatnya semakin dikenal di seluruh Eropa.

    Direktur olahraga Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, menggambarkannya sebagai "salah satu penyerang muda paling menarik saat ini", memuji kemampuan teknisnya, visi dalam membangun serangan, dan keberaniannya dalam duel satu lawan satu.

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  • Kaos Messi... Sosok yang luar biasa dan impian yang dinanti-nantikan

    Hingga Mei 2026, Maza telah tampil dalam 15 pertandingan internasional bersama timnas Aljazair dan mencetak dua gol. Angka-angka tersebut masih di awal, namun timnas Aljazair menuju Piala Dunia 2026 dengan mengandalkan pemain yang perannya mungkin melampaui perhitungan taktis konvensional, dengan harapan mewujudkan mimpi Aljazair dan melampaui pencapaian 2014 (babak 16 besar) serta mencapai perempat final kali ini.

    Beberapa hari sebelum turnamen dimulai, Maza ditanya tentang kemungkinan mendapatkan jersey Lionel Messi setelah menghadapi Argentina, sang juara bertahan. Ia menjawab akan mencoba mendapatkannya setelah pertandingan, sebelum menambahkan kalimat yang banyak mengungkapkan kepribadian dan ambisinya: "Tapi kita harus menang dulu."

    Ibrahim Maza, berusia 20 tahun. Dari Berlin ke Aljazair, melewati Vietnam, hingga ke Leverkusen... Amerika Utara mungkin menjadi tujuan berikutnya untuk menulis bab terbesar dalam kisah yang belum mencapai puncaknya.

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