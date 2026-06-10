Nantikan ini: Kaos Messi?.. Maza menyulut impian Aljazair di Piala Dunia

Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Ibrahim Maza telah berada di posisi yang diimpikan oleh sebagian besar pemain sepanjang karier mereka. Seorang talenta yang merangkak naik dari jalanan dan akademi-akademi Berlin hingga ke lapangan Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya menapaki jalan menuju Piala Dunia dengan seragam Aljazair.

Sementara Jerman memantau perkembangan salah satu talenta mudanya yang paling menonjol, Maza memilih arah yang berbeda. Seorang pemuda yang lahir dari ayah Aljazair dan ibu Vietnam, yang meniti karier di salah satu akademi sepak bola paling terkenal di Jerman (Hertha Berlin), namun memutuskan untuk membela tim nasional Aljazair alih-alih negara tempat ia dibesarkan.

Setelah bertahun-tahun terus berkembang, Maza tiba di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu nama paling menjanjikan di sepak bola Aljazair, dan seorang pemain yang berambisi untuk menerjemahkan bakatnya yang telah menarik perhatian Eropa menjadi penampilan yang memukau di panggung sepak bola terbesar di dunia.

Kooora menyoroti perkembangan Ibrahim Maza dalam episode baru dari seri "Tunggu Mereka" untuk memperkenalkan bintang-bintang menjanjikan yang diharapkan bersinar di Piala Dunia yang akan dimulai besok, Kamis.

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