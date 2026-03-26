Monaco, Pogba kembali mencetak gol setelah empat tahun dalam laga persahabatan melawan Brentford

Meskipun hanya pertandingan persahabatan, kembalinya Paul Pogba mencetak gol tetap menjadi berita utama. Gelandang asal Prancis itu mencetak gol dalam laga yang diselenggarakan oleh Monaco melawan tim U-23 Brentford, yang berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan klub Inggris tersebut. Pertandingan ini bertujuan untuk menambah menit bermain dan menyaksikan mantan pemain Juventus itu kembali mencetak gol setelah absen selama 4 tahun sejak gol terakhirnya.

Ini adalah tahun yang sangat sulit bagi Pogba dan upaya kebangkitannya bersama Monaco sejauh ini belum berjalan sesuai rencana. Namun, di paruh akhir musim ini, pemain kelahiran 1993 itu berpotensi kembali untuk membantu rekan-rekannya, dan gol tersebut—meski hanya dalam laga persahabatan—dapat menjadi pertanda awal kebangkitannya.