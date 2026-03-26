Goal.com
Live
Paul Pogba Monaco 2025-26

Diterjemahkan oleh

Monaco, Pogba kembali mencetak gol setelah empat tahun dalam laga persahabatan melawan Brentford

Ligue 1

Empat tahun setelah gol terakhirnya, pemain asal Prancis itu kembali mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan tim U-23 klub Inggris tersebut.

Meskipun hanya pertandingan persahabatan, kembalinya Paul Pogba mencetak gol tetap menjadi berita utama. Gelandang asal Prancis itu mencetak gol dalam laga yang diselenggarakan oleh Monaco melawan tim U-23 Brentford, yang berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan klub Inggris tersebut. Pertandingan ini bertujuan untuk menambah menit bermain dan menyaksikan mantan pemain Juventus itu kembali mencetak gol setelah absen selama 4 tahun sejak gol terakhirnya.

Ini adalah tahun yang sangat sulit bagi Pogba dan upaya kebangkitannya bersama Monaco sejauh ini belum berjalan sesuai rencana. Namun, di paruh akhir musim ini, pemain kelahiran 1993 itu berpotensi kembali untuk membantu rekan-rekannya, dan gol tersebut—meski hanya dalam laga persahabatan—dapat menjadi pertanda awal kebangkitannya.

  • SETELAH 4 TAHUN

    Pogba tampil sebagai starter saat melawan Brentford U-23, dan mencetak gol lewat tendangan kaki kanan yang keras dari tepi kotak penalti. Tendangan pertama yang dilepaskan rendah ke gawang setelah bola memantul dari tiang gawang. Sebuah gol khas Pogba, empat tahun setelah gol terakhirnya, pada Februari 2022 saat melawan Burnley bersama Manchester United.

  • TAHUN YANG PENUH GONCANGAN

    Pertandingan melawan Monaco seharusnya menjadi titik balik bagi Pogba, yang sayangnya sangat jarang tampil musim ini. Pada musim panas, ia berlatih keras untuk kembali ke performa terbaiknya, namun baru bisa melakukan debut pada 22 November melawan Rennes. Ia hanya bermain selama lima menit, disusul empat menit melawan PSG dan 21 menit melawan Brest, sebelum harus absen karena cedera betis.

    Ia absen cukup lama, baru kembali berlatih pada minggu terakhir, namun tidak ikut serta dalam kemenangan 2-1 atas Lyon. Jeda ini, dalam hal ini, akan berguna untuk memberinya menit bermain dan membantunya kembali ke kondisi terbaik. Gol tersebut, setelah hanya bermain 30 menit sepanjang tahun ini, dapat memberinya kepercayaan diri dan menjadi indikator penting untuk dua bulanterakhir tahun ini.

Ligue 1
Monaco crest
Monaco
ASM
Marseille crest
Marseille
OM