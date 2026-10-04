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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Mohammed Al-Owais, sosok "Yassine Bounou" versi Saudi!

FEATURES
M. Al Owais
Saudi Arabia vs Qatar
Saudi Arabia
Qatar
Gulf Cup
Saudi Arabia vs UAE
UAE
Y. Bounou
Al Hilal
Arab Saudi
Qatar
Uni Emirat Arab
Maroko

Si Gurita Saudi bersinar di langit Teluk

Malam ketiga Oktober bukanlah malam biasa bagi Mohammed Al-Owais, kiper timnas Arab Saudi, yang berubah dari sekadar penjaga gawang yang menjaga gawangnya tetap bersih menjadi pahlawan sejati yang membawa Saudi ke final Piala Teluk 27, setelah bertahan menghadapi Qatar selama 120 menit, lalu mencuri perhatian dalam adu penalti dengan cara yang mengingatkan pada kecemerlangan Yassine Bounou dalam situasi seperti ini.

Al-Owais menjaga gawangnya tetap bersih dari timnas Qatar selama waktu normal maupun waktu tambahan, sehingga timnas Arab Saudi mempertahankan hasil imbang tanpa gol hingga akhir pertandingan, sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai dari titik penalti, dan di sanalah tepatnya kiper Saudi itu tampil dengan sosok yang benar-benar berbeda.

  • Dua tendangan, dan Al-Owais menolak jatuh

    Epik Al-Owais dalam adu penalti dimulai dengan menggagalkan tendangan ketiga yang dieksekusi oleh Jasim Jaber, sehingga memberi timnas Arab Saudi keunggulan penting, sebelum ia kembali menyuguhkan salah satu momen paling menegangkan dalam pertandingan menghadapi Khokhi Bouallem.

    Al-Owais berhasil menggagalkan tendangan Bouallem, tetapi wasit memutuskan tendangan itu diulang karena kiper bergerak dari garis gawang sebelum tendangan dilakukan, sehingga terbuka peluang baru bagi Al-Owais, atau mungkin ujian yang lebih sulit, sebab pengulangan tendangan itu berarti ia harus menghadapi pemain yang sama sekali lagi di bawah tekanan yang lebih besar.

    Namun, kiper Arab Saudi itu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetap menjaga fokusnya, lalu kembali menggagalkan tendangan Bouallem dalam pengulangan juga, menyempurnakan malam yang luar biasa dan menegaskan bahwa penyelamatan pertama bukan sekadar momen yang berlalu begitu saja.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    "Bono" hadir dalam gambar

    Penampilan gemilang Al-Owais mendorong sebagian suporter Arab Saudi untuk membandingkannya dengan rekan setimnya di Al-Hilal, Yassine Bounou, terlebih karena kiper asal Maroko itu terkenal dengan kemampuannya menghadapi adu penalti serta tampil cemerlang dalam laga-laga yang membutuhkan saraf yang tenang dan reaksi yang cepat.

    Perbandingan itu bukan muncul tanpa alasan bagi para suporter, sebab Al-Owais dan Bounou sama-sama berada di Al-Hilal, yang membuat kiper Arab Saudi itu dekat dengan salah satu spesialis paling menonjol dalam menggagalkan tendangan penalti. Hal ini membuka pintu bagi candaan para suporter bahwa Al-Owais mungkin mempelajari beberapa rahasia situasi semacam ini dari rekan setimnya di dalam ruang ganti.

    Namun apa yang dilakukan Al-Owais menghadapi Qatar bukan sekadar meniru Bounou, melainkan sebuah penegasan bahwa ia juga memiliki karakter seorang kiper yang mampu tampil saat tekanan berada pada level tertinggi, dan hal itu menjadikan namanya salah satu bintang paling menonjol pada malam lolosnya tim.

  • 390 menit, gawang Arab Saudi tak tergetar

    Statistik memberikan nilai tambah bagi penampilan gemilang Al-Owais menghadapi Qatar, setelah kiper Arab Saudi itu menjaga gawangnya tetap perawan sepanjang menit-menit yang ia jalani selama turnamen, hingga mencapai 390 menit penuh tanpa kebobolan satu gol pun.

    Setelah berhasil melindungi gawangnya dari Qatar sepanjang 120 menit, lalu memainkan peran krusial dalam adu penalti, Al-Owais menjadi salah satu faktor terpenting bagi lolosnya timnas Arab Saudi ke final, setelah ia memberikan kepercayaan kepada rekan-rekannya bahwa ada seorang kiper yang berdiri di belakang mereka dan mampu mengatasi momen-momen tersulit.

    Dan kini, Al-Owais memasuki final Teluk 27 melawan Uni Emirat Arab dengan membawa momentum besar, setelah ia berubah dari seorang kiper yang menjaga gawangnya tetap perawan menjadi pahlawan adu penalti. Dalam sebuah malam yang semestinya menjadikan kelolosan sekadar angka-angka, Al-Owais memutuskan untuk meninggalkan jejaknya dan menuliskan salah satu kisah paling menegangkan dalam turnamen ini.

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