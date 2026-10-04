Malam ketiga Oktober bukanlah malam biasa bagi Mohammed Al-Owais, kiper timnas Arab Saudi, yang berubah dari sekadar penjaga gawang yang menjaga gawangnya tetap bersih menjadi pahlawan sejati yang membawa Saudi ke final Piala Teluk 27, setelah bertahan menghadapi Qatar selama 120 menit, lalu mencuri perhatian dalam adu penalti dengan cara yang mengingatkan pada kecemerlangan Yassine Bounou dalam situasi seperti ini.
Al-Owais menjaga gawangnya tetap bersih dari timnas Qatar selama waktu normal maupun waktu tambahan, sehingga timnas Arab Saudi mempertahankan hasil imbang tanpa gol hingga akhir pertandingan, sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai dari titik penalti, dan di sanalah tepatnya kiper Saudi itu tampil dengan sosok yang benar-benar berbeda.