Epik Al-Owais dalam adu penalti dimulai dengan menggagalkan tendangan ketiga yang dieksekusi oleh Jasim Jaber, sehingga memberi timnas Arab Saudi keunggulan penting, sebelum ia kembali menyuguhkan salah satu momen paling menegangkan dalam pertandingan menghadapi Khokhi Bouallem.

Al-Owais berhasil menggagalkan tendangan Bouallem, tetapi wasit memutuskan tendangan itu diulang karena kiper bergerak dari garis gawang sebelum tendangan dilakukan, sehingga terbuka peluang baru bagi Al-Owais, atau mungkin ujian yang lebih sulit, sebab pengulangan tendangan itu berarti ia harus menghadapi pemain yang sama sekali lagi di bawah tekanan yang lebih besar.

Namun, kiper Arab Saudi itu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetap menjaga fokusnya, lalu kembali menggagalkan tendangan Bouallem dalam pengulangan juga, menyempurnakan malam yang luar biasa dan menegaskan bahwa penyelamatan pertama bukan sekadar momen yang berlalu begitu saja.