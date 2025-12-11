AFP
"Akan Ke Arab Saudi" - Saga Transfer Mohamed Salah RESMI Dimulai! CEO Liga Pro Saudi Konfirmasi Ingin Boyong Bintang Liverpool
Masa depan Salah di Liverpool terancam
Mohamed Salah terang-terangan menunjukkan ketidakpuasannya di Liverpool setelah lagi-lagi dicadangkan dalam laga Liga Inggris kontra Leeds. Megabintang Mesir itu mengaku merasa “dibuang” oleh Liverpool dan bahwa dia "amat sangat kecewa" karena berulang kali dicoret oleh Arne Slot. Komentar Salah menuai kritik dari bekas bek The Reds Jamie Carragher, sementara Slot sendiri mengaku tidak tahu apakah Salah masih akan bermain lagi untuk Liverpool.
Salah bahkan dicoret sepenuhnya dari skuad saat Liverpool mengalahkan Inter Milan 1-0 di Liga Champions, Rabu (10/12), dan belum ada jaminan ia akan tampil melawan Brighton akhir pekan ini di Liga Inggris, yang merupakan pertandingan terakhir sebelum ia bergabung dengan Timnas Mesir untuk Piala Afrika 2026 di Maroko.
CEO Liga Pro Saudi manfaatkan celah
Situasi ini langsung memicu spekulasi bahwa Mo Salah bisa hengkang pada Januari, dengan menerima tawaran menggiurkan dari Arab Saudi menjadi salah satu opsinya. Di World Football Summit di Riyadh, CEO Liga Pro Saudi Omar Mugharbel membuka pintu lebar-lebar. Ia berkata: “Mohamed Salah akan sangat diterima di Liga Arab Saudi, tetapi klub-klublah yang bertanggung jawab bernegosiasi dengan sang pemain. Yang jelas, Salah memang salah satu dari itu (target transfer).”
"Yakin, Mo Salah akan ke Saudi!"
Menurut The Telegraph, Al-Hilal dan Al-Ittihad telah masuk dalam barisan peminat Mo Salah. Seorang sumber menyatakan keyakinannya bahwa pemain 33 tahun itu pada akhirnya akan merapat ke Saudi.
“Kami benar-benar yakin Mo Salah akan datang ke Arab Saudi. Tidak ada keraguan tentang itu. Kami hanya belum tahu apakah itu akan terjadi pada bulan Januari, di bursa berikutnya, atau musim panas mendatang,” ujar seorang figur senior liga.
Liga Pro Saudi sebelumnya telah sukses mendatangkan N'Golo Kante, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, hingga Sadio Mane. Harapannya, kini Mo Salah menjadi megabintang selanjutnya yang hijrah ke Timur Tengah.
Van Dijk beri gambaran soal situasi Salah
Kapten Liverpool Virgil van Dijk mendapat pertanyaan mengenai masa depan rekan setimnya itu selepas kemenangan atas Inter Milan. Namun bek Belanda itu mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia berbicara kepada Sky Sports: “Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dunia luar membuatnya semakin besar. Kami hanya harus fokus bahwa kami baru saja memainkan pertandingan besar malam ini ... dan ada laga besar lainnya di akhir pekan. Apa pun yang terjadi, kita lihat saja. Tidak lebih, tidak kurang.”
"Tentu saja saya sudah berbicara dengannya. [Isi percakapannya] bukan urusan siapa pun," imbuh sang kapten. "Saya sudah bersama Mo untuk waktu yang lama. Dia sudah menjadi bagian besar dari kesuksesan yang saya dapatkan di klub ini. Dia adalah bagian besar dari kesuksesan klub ini, saya adalah bagian besar dari kesuksesannya. Kami semua melakukannya bersama di Liverpool. Kenyataannya adalah bahwa dia akan pergi di akhir pekan. Semoga kiprahnya di Piala Afrika luar biasa. Sementara itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi."
Ditanya apakah dia berharap Salah kembali bermain untuk Liverpool, Van Dijk meneruskan: "100 persen. Tetapi saya bukan pembuat keputusan di sini. Itu adalah keputusan antara klub dan Mo. Apa pun yang terjadi, kami adalah teman. Kami sudah melalui suka dan duka. Mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang akan terjadi."
Akankah Salah main lawan Brighton?
Babak berikut dalam drama Mo Salah akan terungkap pada Sabtu (13/12) mendatang ketika Liverpool kembali ke Liga Inggris untuk menghadapi Brighton. Semua mata akan tertuju pada daftar susunan pemain Slot, akankah Salah diberi kesempatan kembali ke starting XI, atau kembali duduk di bangku cadangan dalam laga terakhir sebelum menuju Piala Afrika? Jika Salah kembali tak menjadi pilihan utama, kans klub-klub Arab Saudi untuk membawanya pergi dari Anfield akan terasa semakin besar.
