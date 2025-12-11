"Akan Ke Arab Saudi" - Saga Transfer Mohamed Salah RESMI Dimulai! CEO Liga Pro Saudi Konfirmasi Ingin Boyong Bintang Liverpool

Kapten Liverpool Virgil van Dijk mendapat pertanyaan mengenai masa depan rekan setimnya itu selepas kemenangan atas Inter Milan. Namun bek Belanda itu mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia berbicara kepada Sky Sports: “Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dunia luar membuatnya semakin besar. Kami hanya harus fokus bahwa kami baru saja memainkan pertandingan besar malam ini ... dan ada laga besar lainnya di akhir pekan. Apa pun yang terjadi, kita lihat saja. Tidak lebih, tidak kurang.”

"Tentu saja saya sudah berbicara dengannya. [Isi percakapannya] bukan urusan siapa pun," imbuh sang kapten. "Saya sudah bersama Mo untuk waktu yang lama. Dia sudah menjadi bagian besar dari kesuksesan yang saya dapatkan di klub ini. Dia adalah bagian besar dari kesuksesan klub ini, saya adalah bagian besar dari kesuksesannya. Kami semua melakukannya bersama di Liverpool. Kenyataannya adalah bahwa dia akan pergi di akhir pekan. Semoga kiprahnya di Piala Afrika luar biasa. Sementara itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi."

Ditanya apakah dia berharap Salah kembali bermain untuk Liverpool, Van Dijk meneruskan: "100 persen. Tetapi saya bukan pembuat keputusan di sini. Itu adalah keputusan antara klub dan Mo. Apa pun yang terjadi, kami adalah teman. Kami sudah melalui suka dan duka. Mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang akan terjadi."