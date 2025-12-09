Getty
Legenda Liverpool Carragher Kecam Mohamed Salah: Kau Ini Cuma BUANGAN Chelsea!
Ketegangan Salah vs Liverpool
Setelah tiga laga beruntun dicadangkan oleh Arne Slot, Mohamed Salah menegaskan bahwa hubungannya dengan sang manajer sudah sepenuhnya renggang dan menuduh bahwa ada seseorang di kubu Liverpool yang ingin menjadikannya kambing hitam atas serangkaian hasil buruk yang dialami klub.
Komentar bombastis itu ia lontarkan setelah The Reds ditahan imbang 3-3 oleh Leeds United akhir pekan lalu, dengan Mo Salah hanya menjadi cadangan tak terpakai sementara rekan-rekannya kena dihantam comeback epik dari tim asuhan Daniel Farke. Kritik terhadap Salah sontak mengalir deras, dan kini giliran legenda klub, Jamie Carragher, ikut melancarkan serangan.
Carragher: Sebelum Liverpool, Mo Salah cuma pemain yang gagal di Chelsea
Carragher menilai sikap Salah semakin menjauh dari kepentingan tim dan penuh keakuan. Ia menegaskan bahwa klaim Salah tentang keluhannya soal diperlakukan tak adil meski sudah berkontribusi besar justru menunjukkan bahwa sang bintang lupa akan bantuan yang ia dapatkan dari elemen-elemen di sektarnya.
“Pemain-pemain seperti [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, [Kylian] Mbappe, Mo Salah, mereka semua merasa kesuksesan klub sangat bergantung pada mereka. Saya tidak masalah dengan itu, karena itu yang mendorong mereka mencetak gol dan meraih kesuksesan, dan Liverpool ikut diuntungkan," kata Carragher di Monday Night Football besutan Sky Sports.
"Tetapi ketika berada di situasi seperti sekarang, itu jadi masalah. Ketika Salah bicara soal gol yang dia cetak—'Saya mencetak gol lebih banyak dari pemain mana pun di Liga Inggris', 'Apa yang saya lakukan musim lalu'—ia selalu bicara tentang dirinya. Satu hal yang mau saya ingatkan kepada Mo Salah, bahwa sebelum datang ke Liverpool, ia hanya dikenal sebagai pemain yang gagal di Chelsea. Itu fakta. Ia belum pernah memenangkan trofi besar.”
“Ia adalah pemain terbesar dalam sejarah Mesir. Mesir, di Piala Afrika, adalah timnas paling sukses. Mo Salah belum pernah memenangkan Piala Afrika. Saya mengatakan ini bukan untuk merendahkannya sebagai pemain—saya baru saja bilang ia salah satu pemain terbaik di dunia dalam delapan tahun terakhir—tapi itu menunjukkan pada Mo Salah dan agennya bahwa ini bukan soal individu.”
“Kau bukan bintang besar sebelum datang ke Liverpool. Kau juga tidak pernah memenangkan apa pun bersama Mesir. Intinya adalah, betapa pun hebatnya kamu, kamu tetap membutuhkan rekan setim, pelatih, dan dukungan fans. Penting baginya untuk mengingat itu. Setelah laga melawan Leeds, semuanya yang ia katakan hanya tentang aku, aku, aku.”
Manuver Mo Salah demi singkirkan Slot?
Carragher menambahkan bahwa ledakan komentar Salah usai laga kontra Leeds adalah langkah terencana untuk memberi tekanan pada The Reds dan Slot.
“Saya kira apa yang ia lakukan setelah pertandingan itu memalukan,” imbuh pandit 47 tahun itu. “Banyak yang bilang itu cuma luapan emosi, menurut saya tidak demikian. Setiap kali dia berhenti untuk berbicara di zona media, yang notabene hanya terjadi empat kali dalam delapan tahun kariernya di Liverpool, itu selalu merupakan sesuatu yang sudah ia rencanakan bersama agennya demi menciptakan kerusakan maksimal dan memperkuat posisinya sendiri."
"Dia memilih akhir pekan ini untuk melakukannya. Menurut saya ia menunggu hasil buruk, menunggu saat fans, manajer, dan semua orang di klub merasa berada di titik terendah, dan memilih waktu itu untuk menyerang manajer, mungkin bahkan mencoba membuatnya dipecat.”
Selanjutnya buat Mo Salah
Mo Salah tak masuk skuad Liverpool untuk menghadapi Inter di Liga Champions, Rabu (10/12) dini hari WIB. Praktis, ia hanya punya satu laga lagi, yakni melawan Brighton di Liga Inggris, sebelum terbang membela Mesir di Piala Afrika. Slot mengaku “tak tahu” ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu akan kembali bermain untuk Liverpool setelah turnamen tersebut.
