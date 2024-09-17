Mohamed Salah Liverpool 2024-25Getty
Muhammad Zaki dan Chris Burton

Klub Sudah Antre, Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool GRATIS Musim Depan?

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Mohamed Salah diprediksi akan meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer pada musim panas 2025.

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  • Salah memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool
  • Dikaitkan dengan Liga Pro Saudi
  • Bek-bek Liverpool juga belum perpanjang kontrak
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