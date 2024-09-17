Klub Sudah Antre, Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool GRATIS Musim Depan?

GettyMuhammad Zaki dan Chris BurtonKlub Sudah Antre, Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool GRATIS Musim Depan?LiverpoolM. SalahTransfersV. van DijkT. Alexander-ArnoldSaudi Pro LeaguePremier LeagueMohamed Salah diprediksi akan meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer pada musim panas 2025.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowSalah memasuki tahun terakhir kontraknya di LiverpoolDikaitkan dengan Liga Pro SaudiBek-bek Liverpool juga belum perpanjang kontrakGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini