Mohamed Kader Meite: 'Striker Bocil' Bertubuh Raksasa Dari Rennes Yang Mencuri Hati Man United, Chelsea & PSG

Setelah memulai musim berikutnya dengan cepat bersama tim B, terobosan ke tim utama terasa tak terhindarkan, dan lima hari setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub, Meite diberikan debut seniornya dalam pertunjukan singkat selama 10 menit melawan Toulouse di Ligue 1 pada November 2024. Itu tidak langsung membuatnya memantapkan diri, tetapi setelah pergantian tahun dia menjadi fitur reguler dalam skuat, bahkan mendapatkan tempat sebagai starter melawan Paris Saint-Germain pada bulan Maret.

Dia akan mencetak dua gol senior pertamanya dalam pertandingan beruntun melawan Nantes di derby Breton dan Lyon menjelang akhir musim, sebelum membawa tim U-19 meraih kejayaan dalam Coupe Gambardella yang bergengsi pada akhir Mei, mencetak gol kemenangan dramatis di final melawan Dijon. Namun, baru musim ini orang-orang mulai memperhatikan lebih luas - termasuk para pengagumnya di Premier League.

Sebuah aksi dengan memenangkan pertandingan dari bangku cadangan pada bulan September menempatkan penyerang muda itu ke dalam sorotan, saat dia membalikkan pertandingan Ligue 1 melawan Lyon dalam waktu 21 menit. Dengan Rennes tertinggal 1-0, Meite sudah memaksa penyelamatan bagus ketika dia memicu pelanggaran kartu merah untuk mantan pemain Liverpool, Tyler Morton, yang mengubah permainan dengan satu perempat jam tersisa.

Lima menit kemudian, dia membuat keonaran di area penalti untuk membantu gol penyama kedudukan Anthony Rouault, dan di waktu tambahan dia memaksa terjadinya gol bunuh diri untuk merebut kemenangan, menggiring bek ke sisi lebar, memutar penjagaannya dan menghantamkan tembakan dari sudut sempit yang entah bagaimana berakhir di belakang jaring melalui tiang dan dua kali defleksi. Masih ada waktu bagi remaja itu untuk menambahkan golnya sendiri yang sangat layak, saat dia melompat lebih tinggi untuk mengarahkan sundulan ke sudut bawah.

Ini adalah penampilan singkat yang memperlihatkan semua atribut terbaik Meite, dengan penampilan tersebut bahkan menjadi viral di media sosial.