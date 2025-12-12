Mohamed Kader Meite NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis dan Anugerah Pamuji

Mohamed Kader Meite: 'Striker Bocil' Bertubuh Raksasa Dari Rennes Yang Mencuri Hati Man United, Chelsea & PSG

Bukan hal aneh bila Rennes menghasilkan beberapa pemain terbaik, dan Mohamed Kader Meite tampaknya siap menjadi talenta elit berikutnya yang mengorbit setelah pemain-pemain seperti pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Eduardo Camavinga. Meski masih 'bocil' yang berusia 18 tahun, penyerang yang berpostur raksasa ini dikabarkan sudah menarik perhatian di seluruh Eropa.

Sudah berdiri setinggi enam kaki empat inci, Meite adalah sosok yang sangat tangguh, dan dia sudah belajar bagaimana menggunakan fisiknya yang mengesankan untuk keuntungannya dalam situasi-situasi marginal yang membuat semua perbedaan dalam sepak bola tingkat atas.

Tetapi remaja Prancis ini bukanlah 'orang besar' klasik yang lamban di depan, melainkan membawa campuran kemampuan teknis dan jenis kecerdasan di dalam dan sekitar kotak penalti yang sangat penting dalam permainan modern. Terobosan ke tim utama pada tahun 2025 telah membuatnya dikaitkan dengan beberapa klub terbesar di Eropa menjelang datangnya jendela transfer Januari, termasuk raksasa Liga Premier Chelsea dan Manchester United.

Tetapi siapa sebenarnya Meite, dan mengapa Anda harus memperhatikan prospek besar terbaru dari Rennes? GOAL membawa Anda untuk melihat yang perlu Anda ketahui dari anak ini...

  • Di mana semuanya dimulai

    Salah satu prospek terbaru yang muncul dari pusat bakat yaitu Paris dan banlieues [pinggiran kota] di sekitarnya, Meite lahir dari orang tua asal Pantai Gading di lingkungan Creteil di tenggara kota tersebut pada Oktober 2007.

    Memulai langkah pertamanya menuju karier profesional di klub lokal CA Paris 14 pada tahun 2013, penyerang ini berkembang di sejumlah tim muda di ibu kota Prancis sebelum menarik perhatian Rennes yang berbasis di Brittany dan bergabung dengan akademi mereka pada tahun 2022 saat usianya 15 tahun - mencerminkan potensi yang dilihat oleh tim Ligue 1 tersebut, karena itu adalah usia paling awal seorang pemain dapat meninggalkan daerah lokal mereka untuk peluang di tempat lain, sesuai aturan Prancis.

    Di sana, Meite membuat kemajuan cepat melalui kelompok usia, bersaing dengan pemain yang lebih senior saat ia secara teratur tampil untuk tim U-19 dalam kampanye 2023/24 setelah melakukan debut pada usia 15, dan bahkan tampil untuk cadangan Rennes pada Februari 2024. Dia juga termasuk dalam skuad Prancis untuk Kejuaraan Eropa U-17 di awal musim panas.

  • Kesempatan besar

    Setelah memulai musim berikutnya dengan cepat bersama tim B, terobosan ke tim utama terasa tak terhindarkan, dan lima hari setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub, Meite diberikan debut seniornya dalam pertunjukan singkat selama 10 menit melawan Toulouse di Ligue 1 pada November 2024. Itu tidak langsung membuatnya memantapkan diri, tetapi setelah pergantian tahun dia menjadi fitur reguler dalam skuat, bahkan mendapatkan tempat sebagai starter melawan Paris Saint-Germain pada bulan Maret.

    Dia akan mencetak dua gol senior pertamanya dalam pertandingan beruntun melawan Nantes di derby Breton dan Lyon menjelang akhir musim, sebelum membawa tim U-19 meraih kejayaan dalam Coupe Gambardella yang bergengsi pada akhir Mei, mencetak gol kemenangan dramatis di final melawan Dijon. Namun, baru musim ini orang-orang mulai memperhatikan lebih luas - termasuk para pengagumnya di Premier League.

    Sebuah aksi dengan memenangkan pertandingan dari bangku cadangan pada bulan September menempatkan penyerang muda itu ke dalam sorotan, saat dia membalikkan pertandingan Ligue 1 melawan Lyon dalam waktu 21 menit. Dengan Rennes tertinggal 1-0, Meite sudah memaksa penyelamatan bagus ketika dia memicu pelanggaran kartu merah untuk mantan pemain Liverpool, Tyler Morton, yang mengubah permainan dengan satu perempat jam tersisa.

    Lima menit kemudian, dia membuat keonaran di area penalti untuk membantu gol penyama kedudukan Anthony Rouault, dan di waktu tambahan dia memaksa terjadinya gol bunuh diri untuk merebut kemenangan, menggiring bek ke sisi lebar, memutar penjagaannya dan menghantamkan tembakan dari sudut sempit yang entah bagaimana berakhir di belakang jaring melalui tiang dan dua kali defleksi. Masih ada waktu bagi remaja itu untuk menambahkan golnya sendiri yang sangat layak, saat dia melompat lebih tinggi untuk mengarahkan sundulan ke sudut bawah.

    Ini adalah penampilan singkat yang memperlihatkan semua atribut terbaik Meite, dengan penampilan tersebut bahkan menjadi viral di media sosial.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    Bagaimana kabarnya?

    Gol-gol tidak mengalir deras dalam minggu-minggu dan bulan-bulan sejak malam September itu, tetapi, pada usia 18 tahun, Meite sudah menjadi anggota penuh dari skuad tim utama Rennes, mendapatkan menit bermain secara reguler dan memulai tiga pertandingan berturut-turut antara akhir Oktober dan pertengahan November. Empat keterlibatannya dalam gol sejauh ini terjadi dalam kurang lebih dari 400 menit aksi.

    Dia kembali menentukan dalam pertandingan kedua melawan Strasbourg yang dimiliki Chelsea saat Rennes meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Pertama menunjukkan reaksi cepat untuk menembakkan tendangan voli di jarak dekat untuk gol kedua timnya sebelum menjadi penyedia dengan menahan lawannya dan melepaskan umpan balik tepat ke jalur rekan striker Esteban Lepaul.

    Itu menjadi katalisator untuk empat kemenangan beruntun, tetapi jelas bahwa Meite harus bersabar untuk mendapatkan peluang dalam tim dan di depan gawang seiring perkembangan kariernya. Di tingkat internasional, dia sudah melakukan debutnya untuk U-21 Prancis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    Kekuatan terbesar

    Seperti yang telah kami singgung, Meite adalah pemain bertubuh besar, dan jelas bahwa dia sudah mengerti bagaimana memanfaatkan tubuhnya yang setinggi 6'4" untuk keuntungannya. "Dia tahu bagaimana tetap berada di dalam kotak penalti dan menggunakan fisiknya," kata pelatih kepala Rennes, Habib Beye - mantan bek Newcastle - baru-baru ini.

    Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keterlibatannya dalam gol sejauh musim ini, pemain berusia 18 tahun itu sudah mahir dalam permainan hold-up, terbukti menjadi objek yang tak tergoyahkan ketika dia mendapat penjagaan dari bek, dan dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan apapun yang terjadi selanjutnya. Dia tentu tidak akan menghindar dari pertarungan, seperti yang dia tunjukkan ketika berhadapan langsung dengan andalan PSG Marquinhos musim lalu.

    Tidak mengherankan, dia juga sangat dominan di udara, dengan dua dari empat gol seniornya hingga saat ini berasal dari sundulan. Yang lebih tidak terduga, adalah keinginan Meite untuk turun lebih dalam membantu timnya, menggunakan fisiknya untuk merebut kembali penguasaan bola di lini tengah dan membuat timnya bergerak maju.

    Meski ia terbukti mematikan di dalam kotak penalti, Meite bukanlah No.9 'pemain besar' klasik yang lamban, dengan sering muncul di sayap, di ruang antar lini dan dalam peran No.10 - mencerminkan bahwa dia memiliki banyak kepercayaan diri dengan bola di kakinya.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    Ruang untuk perbaikan

    Yang tak terelakkan, Meite masih sedikit kasar dalam mengembangkan gaya permainannya dan belajar tentang tubuhnya, sementara dia masih tumbuh meskipun sudah menjulang di atas sebagian besar lawan-lawannya.

    Penyelesaian adalah sesuatu yang pasti ingin dia tingkatkan, dan itu akan membawa gol yang mungkin masih kurang sejauh ini dalam karier senior awalnya. Dari perspektif pelatihnya, dia perlu bekerja pada kemampuannya dengan melibatkan orang lain dalam permainan dan bagaimana menemukan ruang yang sulit ditemukan di depan.

    "Dia akan belajar dengan cepat tetapi dia perlu dibebaskan dari tekanan ini," kata Beye pada bulan September. "Dan bagus bahwa ada penyerang dengan silsilah yang lebih tinggi (di klub) karena saya pikir itulah yang perlu dia tingkatkan. Dia mencetak gol, tetapi dia perlu meningkatkan dalam permainan link-up-nya dan pergerakannya. Kami tahu jika kami memasukkan bola ke dalam kotak, dia akan hadir."

  • Nick WoltemadeGetty

    Nick Woltemade berikutnya?

    Ketika kita berbicara tentang pemain yang benar-benar cocok dengan pepatah lama 'kaki bagus untuk pria besar', cukup sulit untuk melihat selain pahlawan kultus baru Newcastle, Nick Woltemade. Pemain Jerman yang menjulang ini - yang unggul dalam menahan bola dan membawa rekan satu timnya bermain sambil mahir menyelinap ke ruang kosong meskipun lebih sering tidak menjadi pemain terbesar di lapangan - pasti harus menjadi tolok ukur untuk striker muda berpostur raksasa seperti Meite.

    Pemain asal Prancis itu saat ini dua inci lebih pendek dari Woltemade, tetapi pada usia 18 tahun dia masih bakal bertumbuh. Dia juga belum semulus rekanannya dari sudut pandang teknis, tetapi itu seharusnya datang seiring waktu, dan dia memiliki kecepatan yang mirip meskipun tubuhnya kekar, serta kemampuan menyerang instingtual di area penalti.

    Jika Meite dapat membuat perbaikan pada permainannya yang sudah kita sebutkan, maka dia memiliki potensi untuk menghadirkan ancaman serba bisa seperti yang dibawa Woltemade ke lini depan Newcastle sejak kedatangannya dari Stuttgart dengan nilai £69 juta ($92m) pada musim panas.

  • Mohamed Kader Meite Rennes

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Dalam jangka pendek, hal yang paling logis bagi Meite, fokus dan melakukan segala yang ia bisa untuk menjadi starter yang dijamin untuk Beye di Rennes, tetapi kemunculannya baru-baru ini telah menghasilkan tautan transfer.

    Setelah penampilannya yang mengesankan melawan Lyon, dilaporkan di Spanyol bahwa sejumlah klub papan atas Eropa telah memperhatikan aksi remaja tersebut di Brittany, tetapi kabarnya Chelsea yang menunjukkan minat terkuat. The Blues tentunya telah menjadikan misi mereka untuk mengumpulkan beberapa pemain muda paling menarik di planet ini dalam beberapa tahun terakhir.

    Kemudian, pada bulan November, The Sun mengklaim bahwa Meite dan rekan setimnya Jeremy Jacquet telah dipantau Manchester United, meskipun Setan Merah melihatnya sebagai "masih agak mentah". Ia secara tak terelakkan juga dikaitkan dengan kembalinya ke kota kelahirannya untuk bergabung dengan juara Liga Champions PSG, sementara AC Milan dilaporkan mempertimbangkan untuk membuat penawaran Januari.

    Apakah ada substansi dalam rumor ini masih harus dilihat, tetapi jelas bahwa Meite akan memiliki pilihan dari klub-klub elit Eropa jika ia melanjutkan jalannya saat ini, dan Rennes bisa bersiap untuk pemasukan besar lainnya.

