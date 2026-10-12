Paris Saint-Germain menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati terhadap Dembele musim ini. Penyerang itu diistirahatkan sepenuhnya saat timnya menang 3-1 atas Le Mans pada Sabtu, seperti ketika ia absen melawan Lille pada awal musim.

Menurut RMC Sport, klub tersebut secara resmi menyebut perlunya istirahat menjelang pertandingan Liga Champions melawan Manchester City pada Rabu. Namun, Dembele juga kesulitan tampil mengesankan saat mengenakan ban kapten Prancis dalam sejumlah pertandingan belakangan ini melawan Italia dan Belgia. Hal itu memunculkan pertanyaan tentang ritme permainan dan kebugarannya untuk bertanding saat ini di bawah asuhan Luis Enrique.