AFP
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Minimnya menit bermain Ousmane Dembele memicu perdebatan sengit saat Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Manchester City dalam laga krusial
Mengistirahatkan penyerang bintang
Paris Saint-Germain menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati terhadap Dembele musim ini. Penyerang itu diistirahatkan sepenuhnya saat timnya menang 3-1 atas Le Mans pada Sabtu, seperti ketika ia absen melawan Lille pada awal musim.
Menurut RMC Sport, klub tersebut secara resmi menyebut perlunya istirahat menjelang pertandingan Liga Champions melawan Manchester City pada Rabu. Namun, Dembele juga kesulitan tampil mengesankan saat mengenakan ban kapten Prancis dalam sejumlah pertandingan belakangan ini melawan Italia dan Belgia. Hal itu memunculkan pertanyaan tentang ritme permainan dan kebugarannya untuk bertanding saat ini di bawah asuhan Luis Enrique.
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Dugarry memprediksi bentrokan yang tak terhindarkan
Berbicara pada Senin, Christophe Dugarry mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas situasi tersebut. "PSG pasti memiliki data yang tidak kami miliki, tetapi saya rasa pada titik tertentu situasi ini akan berujung pada konflik," kata Dugarry. "Penampilannya bersama Paris biasa-biasa saja, begitu pula bersama timnas Prancis, dan lama-kelamaan itu akan mengganggu mentalnya. Apakah mereka khawatir ia cedera, atau mereka ingin ia tiba dalam kondisi bugar pada Februari? Namun, dari sekarang hingga Februari, berapa lama mereka akan terus mengistirahatkannya? Menurut saya, cara seperti ini lebih dari sekadar mengejutkan."
Mempertanyakan citra Ballon d'Or
Dugarry terus mempertanyakan pesan yang disampaikan kepada pemain itu. "Dan jika dia tidak mampu mencapai level permainan yang layak, bagaimana Anda menjelaskannya kepada pemain peraih Ballon d'Or, yang memperpanjang kontraknya dengan gaji selangit dan diharapkan tampil baik bersama Prancis? Apa yang Anda katakan kepadanya? Tidak masalah, dia peraih Ballon d'Or... Sadarkah Anda citra seperti apa yang Anda tampilkan tentang peraih Ballon d'Or? Dia tentu pantas meraihnya, tetapi apa maksudnya hanya memainkannya dalam satu dari setiap tiga pertandingan?"
- AFP
Apa selanjutnya bagi Dembele dan PSG?
Eric Di Meco segera membela metode sang pelatih. “Jika ada satu pelatih yang mampu mengeluarkan 100 atau bahkan 120 persen kemampuan Dembele dengan tidak memasukkannya ke daftar pemain saat bertandang ke Arsenal atau hanya memainkannya sesekali pada menit-menit akhir, orang itu adalah Luis Enrique. Namun, silakan terus kritik orang yang membuat kalian menjadi juara Eropa dua kali,” ujarnya. Dembele kini akan berusaha membungkam para pengkritiknya saat PSG bertandang ke markas Manchester City pada Rabu.
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