Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Mimpi buruk dalam 5 menit... Bintang City menghancurkan impian Salah

Tragedi baru bagi Raja Mesir bersama Liverpool

Mohamed Salah kembali mengalami malam yang tragis bersama Liverpool, yang kini menjadi bagian dari kisah yang menyakitkan, saat Manchester City mengakhiri perjalanan The Reds di Piala FA musim ini dengan skor 4-0 pada Sabtu lalu, dalam sebuah pertandingan yang kembali memunculkan pertanyaan yang sudah sering diajukan: Apa yang terjadi dengan juara Liga Premier dan bintang utamanya?

Di tengah kekalahan telak ini, ada kisah kecil yang mengejutkan, dengan tokoh utamanya Mark Guihi, bek Manchester City yang pindah dari Crystal Palace musim dingin lalu, yang telah menjelma menjadi mimpi buruk pribadi yang mengejar ikon Liverpool ke mana pun ia pergi, Setiap kali jalur Mohamed Salah dan Mark Ghouhi bersilangan musim ini, pemain Mesir itu selalu keluar sebagai pihak yang kalah.

  • Bangkit dari keterpurukan

    Karier Mark Guehi belum dimulai di klub-klub besar; ia memulai kariernya di akademi Chelsea, kemudian dilepas, dan kembali melalui pintu Swansea City untuk merangkak naik menuju mimpinya, hingga akhirnya tiba di Crystal Palace dan dari sana bergabung dengan jajaran elit pada Januari lalu.

    The Sky Blues berjuang keras untuk mendatangkan Guehi berdasarkan visi manajer Pep Guardiola, yang bertaruh untuk mengubahnya dari seorang bek di tim yang berjuang untuk bertahan dan menciptakan kejutan, menjadi benteng pertahanan di tim yang memperebutkan semua gelar. Di tengah semua itu, kisah dramatis antara Guehi dan Salah mulai terbentuk, yang mencapai puncaknya pada musim terakhirnya bersama The Reds.

    • Iklan

  • Mimpi buruk yang berulang... Johei merajut benang-benang simpul

    Keunggulan Joihe atas Salah bukan lagi sekadar keunggulan sesaat dalam satu pertandingan, melainkan telah menjadi pola yang konsisten musim ini.

    Bek Inggris-Ivory Coast ini telah berhadapan dengan bintang Mesir tersebut dalam lebih dari satu kesempatan, baik saat masih membela Crystal Palace maupun setelah pindah ke Manchester City, dan keluar sebagai pemenang dalam lima pertemuan penuh.

    Setiap kali, hasilnya hampir sama: Salah terpinggirkan, terkepung, dan kehilangan kilauannya, seolah-olah Guehi sudah tahu gerakannya sebelumnya setiap kali berhadapan dengannya dan membebani pundaknya dengan beban yang tak bisa diatasi oleh "Raja".

    Dan Goihey meraih tiga kemenangan bersama Crystal Palace serta dua kemenangan lainnya bersama Manchester City, sehingga menjadi satu-satunya pemain di lima liga besar Eropa yang mengalahkan klub yang sama sebanyak lima kali musim ini.

    Goyhei bersama Crystal Palace mengalahkan Liverpool sekali melalui adu penalti di pertandingan Community Shield, sekali di Liga Premier Inggris, dan sekali di Piala Liga Inggris, sementara bersama Manchester City ia meraih kemenangan atas The Reds di liga dan Piala FA.

  • Tiga pukulan telak... Selamat tinggal, trofi

    Hal ini tidak hanya terjadi pada pertandingan liga, tetapi juga meluas ke kompetisi yang ditentukan oleh detail-detail kecil: turnamen piala.

    Di hadapan Ghoui, Liverpool tersingkir dari tiga turnamen berbeda musim ini, semuanya dalam pertandingan di mana bek Inggris itu tampil dominan.

    Community Shield, Piala Liga, lalu Piala FA... satu demi satu, dan mimpi pun sirna setiap kali, sementara adegan yang sama terulang: Salah mencoba, dan Ghouchi menutup pintu bagi impian bintang The Reds.

  • Kekalahan di 4 stadion

    Hal yang paling menyedihkan dalam kisah ini adalah bahwa kekalahan-kekalahan tersebut tidak terkait dengan stadion tertentu atau keadaan yang luar biasa. Di empat stadion berbeda (Wembley, Selhurst Park, Anfield, dan Etihad), Liverpool mengalami kekalahan di semua kompetisi domestik saat Jo-Ei bermain, yang secara jelas menunjukkan bahwa masalah ini melampaui faktor kandang dan dukungan penonton.

    Namun, Goehi bukanlah satu-satunya penyebab masalah ini, karena Liverpool menghadapi perubahan yang lebih mendalam musim ini yang semuanya berkumpul membentuk celah fatal dan kisah sedih yang bertepatan dengan berakhirnya karier Salah di Anfield, dan Goehi adalah sosok yang hadir pada momen-momen menyakitkan tersebut.

    Kini, yang tersisa bagi Salah dan Liverpool hanyalah Liga Champions, di mana The Reds bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di perempat final. Bagaimanapun, Joye tidak akan bisa bertemu mereka di tahap selanjutnya di turnamen Eropa ini setelah The Citizens tersingkir oleh Real Madrid... Akankah keajaiban terjadi dan The Reds menyelamatkan musimnya tanpa mimpi buruk Salah?

