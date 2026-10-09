Arteta telah mengonfirmasi bahwa Arsenal akan mengambil pendekatan hati-hati terhadap Rice untuk melindungi gelandang bintangnya itu dari cedera serius. Pemain berusia 27 tahun itu mundur dari skuad Inggris sebelum jeda internasional karena kekhawatiran atas beban bermainnya yang sangat besar.

Rice telah memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi dalam beberapa musim terakhir. Ia secara khusus bermain sambil menahan masalah saraf pada hamstringnya selama Piala Dunia, membantu Arsenal mengamankan kesuksesan Premier League dan mencapai final Liga Champions.

Ketika sepak bola domestik kembali bergulir, Arteta waspada untuk tidak memaksa gelandang krusialnya itu terlalu keras. Arsenal akan menghadapi Leeds akhir pekan ini, tetapi partisipasi Rice masih belum pasti karena klub terus memantau kondisi fisiknya.