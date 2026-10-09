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Mikel Arteta keluarkan peringatan cedera Declan Rice saat bos Arsenal menghadapi dilema pemilihan lini tengah
Arsenal menangani kekhawatiran cedera Rice
Arteta telah mengonfirmasi bahwa Arsenal akan mengambil pendekatan hati-hati terhadap Rice untuk melindungi gelandang bintangnya itu dari cedera serius. Pemain berusia 27 tahun itu mundur dari skuad Inggris sebelum jeda internasional karena kekhawatiran atas beban bermainnya yang sangat besar.
Rice telah memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi dalam beberapa musim terakhir. Ia secara khusus bermain sambil menahan masalah saraf pada hamstringnya selama Piala Dunia, membantu Arsenal mengamankan kesuksesan Premier League dan mencapai final Liga Champions.
Ketika sepak bola domestik kembali bergulir, Arteta waspada untuk tidak memaksa gelandang krusialnya itu terlalu keras. Arsenal akan menghadapi Leeds akhir pekan ini, tetapi partisipasi Rice masih belum pasti karena klub terus memantau kondisi fisiknya.
- Getty Images Sport
Arteta jelaskan perlunya kehati-hatian
Meski Rice masih bisa tampil melawan Leeds, manajernya sangat menyadari risiko jangka panjang. Arteta menegaskan bahwa Arsenal harus melindungi sang pemain setelah turnamen musim panas yang berat.
"Ya, kami harus mengelolanya karena dia mengalami beberapa masalah sejak kembali dari Piala Dunia," kata Arteta, seperti dikutip oleh Independent. "Semoga besok dia tersedia, dan beberapa lainnya juga diragukan."
Kabar campur aduk tentang cedera Arsenal
Selain Rice, Arteta juga sedang menangani beberapa keraguan kebugaran lainnya. Kai Havertz menarik diri dari skuad Jerman karena masalah otot, sementara Ezri Konsa kembali lebih awal dari tugas bersama timnas Inggris.
Menjelaskan situasinya, Arteta berkata: "Dengan Kai, karena dia mengalami cedera otot, saya berbicara dengan Jerman dan mereka memulangkan pemain itu seperti biasa, Ezri, kami memiliki komunikasi yang baik dengan kubu Inggris. Besok kami akan lihat [apakah mereka tersedia]."
- AFP
Arsenal berusaha memangkas selisih
Arsenal kembali beraksi melawan Leeds dengan target bangkit dari hasil mengecewakan sebelum jeda internasional. Klub itu menelan kekalahan yang membuat frustrasi dari Brighton pada pertandingan sebelumnya. Kekalahan tersebut membuat Arsenal tertinggal tiga poin dari Manchester City di papan klasemen awal Premier League.
Apakah Rice dinilai cukup fit untuk menjadi starter melawan Leeds masih harus dilihat. Namun, kembalinya para bek kunci memberikan fondasi krusial bagi Arsenal untuk mendapatkan kembali momentum kemenangan mereka.
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