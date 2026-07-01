"Michael itu luar biasa": Thierry Henry menjelaskan apa yang membuat bintang Bayern, Olise, lebih unggul daripada yang lain

Pendapat Henry: "Michael itu luar biasa. Cara dia memandang sesuatu berbeda dari orang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya—karena pikirannya bekerja jauh lebih cepat—dia mudah kesal. Tapi, dia pemain yang luar biasa!"

"Saya beruntung bisa melatihnya," lanjutnya, "Kadang-kadang dia melakukan hal-hal dalam latihan yang membuat saya harus menahan diri agar tidak berseru, 'Wow!' Karena sebagai pelatih, kita tidak boleh melakukan itu. Tapi saya berbincang dengan asisten saya dan berkata, 'Kamu lihat apa yang dia lakukan?' (…) Anak ini seolah-olah berasal dari planet lain dan dia memang berbeda."

Sementara Olise mengisi posisi sayap kanan di FC Bayern, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps menempatkannya di lini tengah serang. Sebuah posisi yang, menurut pengakuannya sendiri, sangat disukainya dan tampaknya juga cocok untuknya. Di putaran final Piala Dunia ini, setelah empat pertandingan, ia sudah mencatatkan lima assist, yang merupakan rekor baru. Selain itu, ia nyaris mencetak gol impian dengan cara yang spektakuler saat melawan Swedia.

Di lini serang Prancis yang menakjubkan, selain Olise, terdapat pula kapten Kylian Mbappé dan pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Meskipun Mbappé mencetak dua gol dalam laga melawan Swedia, Henry menegaskan: “MVP akan selalu menjadi Kylian, karena ia mencatatkan angka-angka yang tak bisa dicapai pemain lain. Namun, pemain terpenting adalah Michael Olise.”