Setelah penampilan gemilang Olise dalam kemenangan 3-0 tim nasional Prancis atas Swedia pada babak 16 besar Piala Dunia Selasa malam, ia menobatkan pemain berbakat tersebut, antara lain, sebagai “pemain terpenting” di tim yang menjadi favorit utama untuk merebut gelar juara.
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"Michael itu luar biasa": Thierry Henry menjelaskan apa yang membuat bintang Bayern, Olise, lebih unggul daripada yang lain
Henry memulai ulasannya di Fox Sports dengan memuji Olise, terutama atas kemampuan defensifnya: "Seperti yang sudah saya katakan sebelum turnamen dimulai: Apa yang dilakukannya saat tidak menguasai bola sungguh tak tertandingi. Banyak orang fokus pada apa yang dilakukan seorang pemain saat menguasai bola. Dan biasanya, jika kamu adalah pemain dengan teknik luar biasa seperti itu, terkadang kamu melupakan tugas-tugasmu di lini pertahanan. Dia tidak seperti itu!"
Pakar TV saat ini itu mengenal Olise dengan sangat baik. Hampir dua tahun lalu, ia melatihnya sebagai pelatih tim nasional U-23 Prancis pada Olimpiade di Paris. Tim asuhan Henry saat itu meraih medali perak. Olise mencetak dua gol dan lima assist dalam enam pertandingan.
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Thierry Henry: "Pemain terpenting adalah Michael Olise"
Pendapat Henry: "Michael itu luar biasa. Cara dia memandang sesuatu berbeda dari orang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya—karena pikirannya bekerja jauh lebih cepat—dia mudah kesal. Tapi, dia pemain yang luar biasa!"
"Saya beruntung bisa melatihnya," lanjutnya, "Kadang-kadang dia melakukan hal-hal dalam latihan yang membuat saya harus menahan diri agar tidak berseru, 'Wow!' Karena sebagai pelatih, kita tidak boleh melakukan itu. Tapi saya berbincang dengan asisten saya dan berkata, 'Kamu lihat apa yang dia lakukan?' (…) Anak ini seolah-olah berasal dari planet lain dan dia memang berbeda."
Sementara Olise mengisi posisi sayap kanan di FC Bayern, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps menempatkannya di lini tengah serang. Sebuah posisi yang, menurut pengakuannya sendiri, sangat disukainya dan tampaknya juga cocok untuknya. Di putaran final Piala Dunia ini, setelah empat pertandingan, ia sudah mencatatkan lima assist, yang merupakan rekor baru. Selain itu, ia nyaris mencetak gol impian dengan cara yang spektakuler saat melawan Swedia.
Di lini serang Prancis yang menakjubkan, selain Olise, terdapat pula kapten Kylian Mbappé dan pemenang Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Meskipun Mbappé mencetak dua gol dalam laga melawan Swedia, Henry menegaskan: “MVP akan selalu menjadi Kylian, karena ia mencatatkan angka-angka yang tak bisa dicapai pemain lain. Namun, pemain terpenting adalah Michael Olise.”
Tahapan karier Michael Olise:
Klub Periode FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - sekarang