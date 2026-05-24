Michael Carrick sedang dalam performa terbaiknya! Manajer Man Utd tak butuh liburan meski tengah menjalani periode yang padat di Old Trafford
Carrick mengukir babak baru dalam kebangkitan luar biasa Manchester United
Carrick telah melampaui ekspektasi sejak mengambil alih kepelatihan United pasca kepergian Ruben Amorim pada Januari lalu. Awalnya ditunjuk untuk sisa musim ini, pelatih berusia 44 tahun itu berhasil membawa peningkatan signifikan dalam hal hasil dan performa tim di tengah musim yang penuh gejolak.
United berhasil finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions di bawah asuhan Carrick, yang mendorong klub untuk memberinya kontrak baru hingga 2028 menjelang pertandingan terakhir musim ini melawan Brighton. Prestasi ini menandai perubahan drastis setelah kekhawatiran di awal musim bahwa United bisa gagal lolos ke kompetisi teratas Eropa.
Carrick menjelaskan mengapa liburan bisa ditunda
Carrick mengakui bahwa kesibukan keluarga telah menghalanginya untuk merencanakan liburan musim panas ini, karena anak-anaknya saat ini sedang fokus menghadapi ujian. Ia juga menjelaskan kecintaannya pada peran tersebut serta kemampuannya menangani beban kerja sebagai manajer Liga Premier.
"Ujian anak-anaklah yang menghalangi saat ini. Ujian A-level dan GCSE, sejujurnya, itulah yang menghambat saya untuk memesan apa pun," kata Carrick, seperti dikutip dari situs web resmi klub.
"Sejujurnya, tidak. Saya merasa baik-baik saja, saya pikir Anda akan terbiasa dengan ritme kerja, dengan berbagai cara. Saya yakin jam kerja Anda berbeda dengan saya, beberapa dari Anda bekerja lebih banyak daripada yang lain, saya yakin begitu. Anda akan terbiasa, Anda akan mengikuti alurnya. Saya menyukainya, saya menikmati setiap menitnya, jadi saya tentu tidak merasa perlu istirahat."
Carrick tidak ingin Manchester United lengah di pertandingan terakhir
Meskipun telah mencapai target utama mereka, Carrick menegaskan bahwa timnya tidak akan lengah saat menghadapi Brighton, yang masih berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Manajer tersebut ingin United mempertahankan performa terbaiknya di laga liga terakhir mereka.
"Kami tentu menyadari situasi pertandingan ini dan apa yang dipertaruhkan," katanya kepada wartawan. "Saya pikir kami tentu memiliki tanggung jawab untuk itu. Kami telah berhasil menempatkan diri dalam posisi di mana kami berada di liga ini."
"Dan saya sudah bilang bahwa kami ingin mengakhiri musim dengan kuat demi diri kami sendiri. Kami menghadapi pertandingan ini seperti kami menghadapi pertandingan lainnya. Ada banyak hal yang dipertaruhkan, baik bagi Brighton, Bournemouth, maupun semua klub lain di sekitarnya, jadi kami sangat menyadari hal itu."
Perhatian kini beralih ke perekrutan dan musim depan
United kini dapat mulai merencanakan musim 2026-27 setelah memastikan tiket ke Liga Champions. Prioritas utama Carrick saat ini adalah mengakhiri musim dengan gemilang saat menghadapi Brighton, sebelum fokus sepenuhnya beralih ke perekrutan pemain dan persiapan pramusim.
Tantangan musim depan adalah mempertahankan momentum yang dibangun selama bulan-bulan terakhir musim ini. Harapan di Old Trafford akan meningkat pesat setelah awal yang mengesankan dari Carrick, terutama dengan kembalinya United ke kompetisi terbesar di Eropa.