Carrick menegaskan bahwa Manchester United menaruh rasa hormat yang sama kepada Atletico seperti kepada dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real. Menjelang pertandingan di kompetisi Eropa itu, manajer United tersebut menyoroti konsistensi Atletico dalam mempertahankan standar tinggi di bawah kepemimpinan yang telah lama menangani klub. Meski dua klub besar tradisional itu memiliki koleksi trofi lebih banyak, Carrick menyadari kualitas lawan yang akan dihadapi timnya di ibu kota Spanyol.

“Apa yang dicapai Atletico sungguh luar biasa. Sulit membandingkan Atletico dengan Barcelona atau Real Madrid karena mereka memiliki lebih banyak gelar. Namun, saat menghadapi Atletico, kami tidak memperlakukan mereka secara berbeda. Kami menganggap mereka sama bagusnya dengan tim mana pun di kompetisi ini dan sama berbahayanya dengan tim mana pun di Eropa. Mereka telah membuktikannya selama bertahun-tahun,” jelas Carrick, seperti dikutip Marca.