Getty Images Sport
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Michael Carrick Peringatkan Manchester United: Ujian Menghadapi Atletico Setara dengan Real Madrid dan Barcelona
Posisi Atletico Madrid di Eropa
Carrick menegaskan bahwa Manchester United menaruh rasa hormat yang sama kepada Atletico seperti kepada dua raksasa Spanyol, Barcelona dan Real. Menjelang pertandingan di kompetisi Eropa itu, manajer United tersebut menyoroti konsistensi Atletico dalam mempertahankan standar tinggi di bawah kepemimpinan yang telah lama menangani klub. Meski dua klub besar tradisional itu memiliki koleksi trofi lebih banyak, Carrick menyadari kualitas lawan yang akan dihadapi timnya di ibu kota Spanyol.
“Apa yang dicapai Atletico sungguh luar biasa. Sulit membandingkan Atletico dengan Barcelona atau Real Madrid karena mereka memiliki lebih banyak gelar. Namun, saat menghadapi Atletico, kami tidak memperlakukan mereka secara berbeda. Kami menganggap mereka sama bagusnya dengan tim mana pun di kompetisi ini dan sama berbahayanya dengan tim mana pun di Eropa. Mereka telah membuktikannya selama bertahun-tahun,” jelas Carrick, seperti dikutip Marca.
- AFP
Siap menghadapi ujian Madrid
Pelatih United menyoroti reputasi Atletico yang telah lama dikenal sebagai kekuatan sangat berbahaya di Liga Champions, seraya memuji sejarah panjang dan konsistensi mereka di kompetisi tersebut. Alih-alih gentar menghadapi laga tandang yang berat, sang pelatih menegaskan bahwa para pemainnya justru bersemangat menyambut kesempatan itu. Mereka memandang lawatan tersebut sebagai ujian penting yang ingin dihadapi.
"Atletico memiliki sejarah luar biasa di kompetisi ini dan benar-benar merupakan tim berbahaya di Liga Champions. Mereka telah menunjukkannya selama bertahun-tahun. Menjalani laga tandang pertama kami di turnamen ini di sini merupakan ujian besar bagi kami dan tantangan yang sangat kami nantikan," tambahnya.
Penghormatan terhadap warisan Diego Simeone
Carrick segera memuji pelatih tim lawan, Simeone. Ia menyoroti masa kepemimpinan pelatih asal Argentina itu selama satu dekade serta warisan yang telah ia bangun di Atletico. Mantan pemain timnas Inggris tersebut menegaskan besarnya rasa hormatnya kepada Simeone. Menurutnya, stabilitas jangka panjang itu telah membentuk budaya tangguh yang terlihat di seluruh bagian klub.
"Saya sangat menghormati Diego Simeone. Dia sudah berada di sini sangat lama dan membangun sesuatu yang sangat kokoh. Terkadang, membangun sebuah tim membutuhkan waktu. Saat ini, kami juga sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang sama. Lamanya dia berada di sini jelas tercermin dalam tim dan seluruh klub. Dia telah meninggalkan jejak yang sangat kuat," ujar Carrick.
- Getty Images Sport
Carrick memperingatkan soal permusuhan Madrid
Sang manajer sama sekali tidak berusaha mengecilkan beratnya ujian yang menanti skuadnya di Metropolitano, stadion yang dikenal di seluruh benua karena atmosfernya yang sangat mengintimidasi dan menyesakkan pada malam pertandingan Eropa. Dengan suporter tuan rumah mampu membuat stadion bergemuruh luar biasa, menghadapi tekanan psikologis dari tribune akan sama pentingnya dengan menjalankan rencana taktis di lapangan.
Carrick mengatakan: "Saya tahu betul atmosfer seperti apa yang bisa tercipta di stadion ini. Saya pernah menyaksikannya dari luar pada malam pertandingan Liga Champions, dan kami harus siap menghadapinya."
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