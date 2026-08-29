Michael Carrick menuntut respons Manchester United saat menghadapi Ipswich Town setelah dipermalukan pada pekan pembuka

Persiapan United terganggu oleh kabar cedera, dengan rekrutan musim panas senilai £70 juta Carlos Baleba dipastikan absen hingga tiga pekan karena masalah pergelangan kaki setelah kedatangannya dari Brighton, sementara Amad Diallo juga menepi.

Meski begitu, Carrick mendapat dorongan dari tim U-21 klub setelah mereka membantai Ipswich 5-0 di Leigh, sebuah laga yang disorot oleh gol indah dari sensasi berusia 15 tahun JJ Gabriel. "Saya pikir para pemain tampil sangat baik, sejujurnya," kata sang manajer. "Tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat yang kami miliki, dan Anda bisa melihat kualitasnya. Saya benar-benar menikmati pertandingan ini.

"Saya sangat senang dengan para pemain, cara mereka menjalaninya, kualitasnya, sikapnya. Segala hal tentang pertandingan ini sangat bagus, jadi saya benar-benar terdorong oleh itu. JJ adalah salah satu dari para pemain ini. Dia jelas punya bakat yang sangat besar. Dia cukup sering berlatih bersama kami, dia terus menambah pengalaman setiap saat, secara fisik dia beradaptasi dengan setiap langkah yang dia ambil, dan kami akan melanjutkan perkembangannya."