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Michael Carrick menuntut respons Manchester United saat menghadapi Ipswich Town setelah dipermalukan pada pekan pembuka
Manchester United memburu penebusan
Manchester United memasuki laga kandang pertama mereka musim ini dengan tekad menebus kekalahan memalukan 2-0 saat tandang ke tim promosi Hull City di Stadion MKM akhir pekan lalu. Carrick ingin memperbaiki catatan pribadi yang buruk melawan tim-tim yang baru promosi, setelah hanya mencatat rata-rata 0,33 poin per pertandingan melawan mereka sebagai bos United. Tuan rumah memang memiliki catatan historis yang menggembirakan melawan lawan pada hari Minggu, dengan tetap tak terkalahkan dalam delapan pertemuan kandang terakhir mereka di liga melawan Ipswich.
- Getty Images Sport
Carrick mendesak kebangkitan cepat
Menjelang bentrokan hari Minggu di Old Trafford, Carrick menegaskan keinginannya untuk membawa tim kembali ke jalur kemenangan dan menyuguhkan penampilan menghibur bagi para pendukung tuan rumah. "Kami ingin tampil bagus dan meraih kemenangan, tentu saja," kata Carrick. "Laga kandang pertama musim ini adalah pertandingan yang sangat kami nantikan, dan dengan para suporter datang, kami sangat menantikan pertandingan ini.
"Kami mendapat kemunduran pekan lalu dan kami ingin kembali bermain bagus serta memenangi pertandingan sepak bola. Ini lagi-lagi akan menjadi laga yang berat. Mereka jelas juga meraih hasil besar pekan lalu, jadi ini akan menjadi tantangan lain bagi kami. Tapi, ya, kami sangat menantikannya."
Kendala cedera menghantam skuad
Persiapan United terganggu oleh kabar cedera, dengan rekrutan musim panas senilai £70 juta Carlos Baleba dipastikan absen hingga tiga pekan karena masalah pergelangan kaki setelah kedatangannya dari Brighton, sementara Amad Diallo juga menepi.
Meski begitu, Carrick mendapat dorongan dari tim U-21 klub setelah mereka membantai Ipswich 5-0 di Leigh, sebuah laga yang disorot oleh gol indah dari sensasi berusia 15 tahun JJ Gabriel. "Saya pikir para pemain tampil sangat baik, sejujurnya," kata sang manajer. "Tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat yang kami miliki, dan Anda bisa melihat kualitasnya. Saya benar-benar menikmati pertandingan ini.
"Saya sangat senang dengan para pemain, cara mereka menjalaninya, kualitasnya, sikapnya. Segala hal tentang pertandingan ini sangat bagus, jadi saya benar-benar terdorong oleh itu. JJ adalah salah satu dari para pemain ini. Dia jelas punya bakat yang sangat besar. Dia cukup sering berlatih bersama kami, dia terus menambah pengalaman setiap saat, secara fisik dia beradaptasi dengan setiap langkah yang dia ambil, dan kami akan melanjutkan perkembangannya."
- Getty Images Sport
Ujian bagi Tractor Boys menanti
Ipswich bertandang ke Manchester dengan penuh percaya diri setelah kemenangan dramatis 2-1 pada detik-detik terakhir atas Sunderland pada pekan pembuka. Tim tamu memburu kemenangan beruntun untuk memulai kampanye di kasta tertinggi hanya untuk keempat kalinya dalam sejarah mereka, sekaligus kemenangan pertama atas United sejak September 1994. Carrick harus mematangkan rencana taktisnya pada hari Minggu untuk menghindari kejutan merugikan lainnya sebelum bursa transfer ditutup dan jeda internasional dimulai.
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