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Diterjemahkan oleh

Michael Carrick menemukan formula 'sempurna' Manchester United saat kemitraan Kobbie Mainoo dan Youri Tielemans berkembang

Manchester United
Y. Tielemans
K. Mainoo
M. Carrick
Manchester United vs Sabah FK
Champions League

Michael Carrick memuji kemitraan lini tengah yang kian berkembang antara Kobbie Mainoo dan Youri Tielemans setelah kemenangan meyakinkan atas Sabah. Sang manajer senang dengan wajah baru di ruang mesin timnya, sementara kembalinya Benjamin Sesko ke susunan pemain inti dengan torehan gol memberi dorongan besar lainnya.

  • Carrick memuji duet lini tengah baru

    Carrick senang dengan pemahaman yang semakin berkembang antara Mainoo dan Tielemans. Sang manajer mempercayakan pasangan itu untuk menjadi jangkar lini tengah untuk pertandingan ketiga secara beruntun dalam kemenangan telak atas Sabah.

    Duo tersebut mendominasi area tengah lapangan untuk membantu mengamankan keunggulan meyakinkan 3-0 saat jeda. Keunggulan nyaman ini memungkinkan Carrick melakukan perubahan besar-besaran, mengistirahatkan para pemain kuncinya menjelang jadwal yang padat.

    Mainoo dan Tielemans dengan cepat mulai memantapkan diri sebagai duet utama di ruang mesin tim. Chemistry mereka yang terus berkembang dan disiplin taktis mereka telah meletakkan fondasi kuat bagi kesuksesan awal musim tim.

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    Pilihan yang kian bertambah di ruang mesin

    Penampilan dominan pada babak pertama memungkinkan Carrick dengan aman merotasi skuadnya dan memberi Mason Mount menit pertamanya musim ini. Tielemans ditarik saat jeda, sementara Andrey Santos akhirnya menggantikan Mainoo pada pertengahan babak kedua. Carrick cepat menyoroti kekuatan kolektif skuadnya setelah peluit akhir dibunyikan.

    "Sejujurnya, saya pikir keempat gelandang malam ini bermain dengan cara yang sama," jelas Carrick. "Tentu saja Mason masuk saat babak pertama berakhir, begitu juga Andrey. Senang rasanya bisa melihat Mason kembali ke lapangan setelah absen dalam periode singkat. Dan Andrey beradaptasi dengan sangat fantastis.

    "Kobbie dan Youri sudah bermain lebih banyak menit, dan Anda bisa melihat pemahaman mereka. Saya pikir Youri sudah menyatu, dan saya rasa dia kembali tampil sangat bagus malam ini.

    "Kobbie benar-benar konsisten sepanjang waktu, jadi kami punya opsi yang sangat bagus di sana. Menyenangkan melihat pemahaman di antara mereka semua yang bisa kami andalkan saat kami membutuhkannya."

  • Sesko menawarkan ancaman serangan yang berbeda

    Saat lini tengah meletakkan fondasi, para penyerang terus tampil tanpa ampun di sepertiga akhir. Sesko menandai starter pertamanya musim ini dengan mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun.

    Striker Slovenia itu absen pada pramusim akibat cedera tulang kering yang dialami pada akhir musim lalu. Namun, dia sudah mulai menemukan kembali ketajamannya, seperti yang konsisten diperlihatkannya di bawah Carrick sepanjang kampanye sebelumnya.

    "Dia jelas menawarkan jenis ancaman yang berbeda. Saya pikir di situlah keindahannya, bahwa kami tahu apa yang Ben berikan kepada kami," kata Carrick. "Tidak banyak pemain yang bisa memberi Anda apa yang Ben lakukan dari segi postur tubuhnya, kekuatan fisiknya, bermain di garis terakhir, kecepatannya untuk berlari di belakang.

    "Dia ancaman nyata. Senang rasanya dia kembali pada level ini setelah berusaha memulihkan kebugarannya. Beberapa gol dan penampilan bagus, menit bermain yang baik, jadi saya sangat senang dengan perkembangannya."

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Membangun momentum untuk musim yang akan datang

    Staf pelatih akan terus mengelola beban kerja Sesko dengan hati-hati saat ia meningkatkan ketajamannya untuk pertandingan dalam beberapa pekan ke depan. Dengan Mount yang kembali setelah absen singkat dan Santos yang beradaptasi dengan mulus, skuad ini memiliki kedalaman yang mengesankan. Carrick kini memiliki banyak opsi gelandang dan lini serang yang andal untuk dirotasi menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

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