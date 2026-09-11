Michael Carrick menemukan formula 'sempurna' Manchester United saat kemitraan Kobbie Mainoo dan Youri Tielemans berkembang

Carrick senang dengan pemahaman yang semakin berkembang antara Mainoo dan Tielemans. Sang manajer mempercayakan pasangan itu untuk menjadi jangkar lini tengah untuk pertandingan ketiga secara beruntun dalam kemenangan telak atas Sabah.

Duo tersebut mendominasi area tengah lapangan untuk membantu mengamankan keunggulan meyakinkan 3-0 saat jeda. Keunggulan nyaman ini memungkinkan Carrick melakukan perubahan besar-besaran, mengistirahatkan para pemain kuncinya menjelang jadwal yang padat.

Mainoo dan Tielemans dengan cepat mulai memantapkan diri sebagai duet utama di ruang mesin tim. Chemistry mereka yang terus berkembang dan disiplin taktis mereka telah meletakkan fondasi kuat bagi kesuksesan awal musim tim.