Michael Carrick memberikan pembaruan tentang Lisandro Martinez setelah bek Manchester United absen dalam kemenangan atas Everton akibat cedera baru

Berbicara kepada Sky Sports sebelum pertandingan, Carrick mengonfirmasi bahwa mantan pemain Ajax tersebut mengalami masalah kebugaran baru selama sesi latihan pekan ini: “Ya, sayangnya dia mengalami cedera ringan selama pekan ini. Sepertinya tidak terlalu parah, tapi kami sedang mengatasinya saat ini, jadi dia tidak bisa bermain malam ini. Dia jelas telah tampil baik untuk kami, Licha [Martinez], dan ini mengecewakan. Tapi Leny [Yoro] masuk dan tampil sangat baik di West Ham, jadi Leny akan masuk dan kami akan mencoba melanjutkan.”

Manajer interim berusaha mengelola ekspektasi tetapi tetap optimis bahwa kendala ini tidak akan berlanjut dalam jangka panjang. Keputusan manajer untuk memberikan starter kepada Yoro bersama Harry Maguire akhirnya mengatasi celah pertahanan yang muncul, dan Red Devils berhasil menjaga clean sheet yang vital, yang pertama dalam pertandingan Premier League tandang dalam hampir setahun.