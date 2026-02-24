Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Carrick memberikan pembaruan tentang Lisandro Martinez setelah bek Manchester United absen dalam kemenangan atas Everton akibat cedera baru
Martinez absen saat Man Utd menang
Kemenangan di Merseyside diamankan oleh gol telat dari Benjamin Sesko, menandai performa luar biasa yang telah membawa United mengumpulkan 16 poin dari 18 poin yang mungkin sejak Carrick mengambil alih. Namun, cedera Martinez, yang telah menjadi pilar utama dalam skuad utama sejak pulih dari cedera ACL jangka panjang, mengancam akan meredupkan performa tim. Sumber dari United mengonfirmasi bahwa bek tersebut mengalami masalah otot betis yang dapat membuatnya absen hingga dua minggu, berpotensi melewatkan laga melawan Crystal Palace.
- Getty Images Sport
Carrick menjelaskan ketidakhadiran Martinez.
Berbicara kepada Sky Sports sebelum pertandingan, Carrick mengonfirmasi bahwa mantan pemain Ajax tersebut mengalami masalah kebugaran baru selama sesi latihan pekan ini: “Ya, sayangnya dia mengalami cedera ringan selama pekan ini. Sepertinya tidak terlalu parah, tapi kami sedang mengatasinya saat ini, jadi dia tidak bisa bermain malam ini. Dia jelas telah tampil baik untuk kami, Licha [Martinez], dan ini mengecewakan. Tapi Leny [Yoro] masuk dan tampil sangat baik di West Ham, jadi Leny akan masuk dan kami akan mencoba melanjutkan.”
Manajer interim berusaha mengelola ekspektasi tetapi tetap optimis bahwa kendala ini tidak akan berlanjut dalam jangka panjang. Keputusan manajer untuk memberikan starter kepada Yoro bersama Harry Maguire akhirnya mengatasi celah pertahanan yang muncul, dan Red Devils berhasil menjaga clean sheet yang vital, yang pertama dalam pertandingan Premier League tandang dalam hampir setahun.
Daftar cedera yang terus bertambah di Old Trafford
Martinez bergabung dengan ruang perawatan yang ramai di Carrington, sementara United sudah kekurangan pemain di beberapa posisi kunci. Penandatanganan musim panas Matthijs de Ligt tetap absen karena masalah punggung yang persisten, sementara Mason Mount dan Patrick Dorgu juga saat ini tidak tersedia untuk dipilih. Waktu yang tidak menguntungkan bagi Martinez, yang telah tampil dalam 15 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi sejak kembalinya dia pada November setelah cedera ACL yang parah 12 bulan lalu.
Riwayat cedera fisik Martinez mulai menjadi kekhawatiran bagi para pendukung United, setelah sebelumnya menjalani operasi untuk patah tulang kaki pada 2023. Meskipun penilaian awal Carrick menunjukkan bahwa masalah betis saat ini relatif ringan, staf medis akan berhati-hati dalam memaksakan kembalinya pemain yang telah lama absen. Dengan persaingan untuk kualifikasi Liga Champions semakin sengit, kehilangan pemimpin sekelas Martinez untuk waktu yang lama tetap menjadi pukulan besar bagi stabilitas pertahanan klub.
- AFP
United tetap tak terkalahkan di bawah pelatih sementara.
Meskipun dilanda cedera, era Carrick terus membungkam kritikus saat United menunjukkan ketangguhan yang seringkali hilang di awal musim. Gol penentu pada Senin malam datang dari pemain pengganti Sesko, yang telah membangun reputasi sebagai spesialis di akhir pertandingan di bawah skema kepelatihan saat ini. Tiga poin ini membawa United unggul dari rival Chelsea dan Liverpool di klasemen, menandai awal yang positif menjelang jadwal padat Maret yang termasuk kunjungan ke St James' Park untuk menghadapi Newcastle.
Penampilan kiper muda Senne Lammens juga mendapat pujian, dengan kiper Belgia tersebut melakukan beberapa penyelamatan kelas dunia untuk mempertahankan keunggulan tipis. United kini menantikan kunjungan Crystal Palace ke Old Trafford pada Minggu ini, meskipun mereka diperkirakan akan kembali tanpa Martinez. Keluaran dini klub dari Piala FA memang memberikan sisi positif, karena memberikan jeda panjang selama 11 hari di pertengahan Maret, yang seharusnya memberi waktu cukup bagi skuad utama, termasuk Martinez, untuk pulih sepenuhnya menjelang sprint akhir musim.
Iklan