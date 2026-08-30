AFP
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Michael Carrick membalas kritik 'malas' setelah kekalahan Manchester United pada laga pembuka musim
Manchester United tersandung pada akhir pekan pembuka
Manchester United memulai kampanye liga mereka dengan cara yang suram, menelan kekalahan memalukan 2-0 di kandang Hull City yang baru promosi. Penampilan lesu di Stadion MKM itu langsung memicu sorotan tajam, dengan para pengamat mempertanyakan hasrat, motivasi, dan komitmen para pemain terhadap seragam yang mereka kenakan.
Meski tampil buruk, Carrick menolak mengorbankan para pemainnya. Bos United itu dengan tegas menolak anggapan bahwa timnya tidak berusaha, seraya menekankan bahwa pertandingan sepakbola ditentukan oleh berbagai faktor taktis dan teknis, bukan semata-mata soal usaha.
- Getty Images Sport
Carrick balas kritik para pengkritik yang 'malas'
Berbicara kepada media menjelang pertandingan hari Minggu, Carrick mengungkapkan frustrasinya terhadap narasi pascapertandingan seputar kekalahan dari Hull. Ia menegaskan bahwa mempertanyakan etos kerja sebuah tim adalah cara yang terlalu sederhana untuk menganalisis sebuah hasil.
"Tim kalah dan menang dalam pertandingan, dan itu bukan hanya karena Anda berusaha atau tidak berusaha," kata Carrick dalam konferensi persnya. "Ada berbagai macam alasan. Saya tidak harus memberi Anda alasan sepenuhnya, karena kami tahu apa yang sedang kami coba perbaiki."
Pelatih United itu kemudian secara langsung menyasar mereka yang mempertanyakan mentalitas skuadnya. Ia menambahkan: "Saya pikir sangat mudah dan malas untuk hanya mengatakan 'tim kalah dalam sebuah pertandingan, semuanya salah'. Ini salah, itu salah, tidak cukup berusaha, tidak cukup punya gairah."
- Scoreplay
Menemukan kekuatan dari kemunduran
Bangkit dari keterpurukan menjadi tema yang berulang bagi United asuhan Carrick musim lalu. Setelah menelan kekalahan dari Leeds dan Newcastle, Manchester United langsung merespons dengan kemenangan, sebuah karakter tangguh yang diharapkan sang manajer kembali terlihat akhir pekan ini.
Carrick meyakini momen-momen sulit ini pada akhirnya akan membentuk karakter skuad sepanjang musim yang panjang. "Saya pikir kesuksesan datang dari seberapa baik Anda menghadapi kemunduran pada akhirnya," jelasnya. "Dalam olahraga apa pun, khususnya yang satu ini, saat menjalani satu musim, akan ada kemunduran. Saya pikir pada akhirnya itu menentukan tipe tim seperti apa yang akan Anda jadi."
Menekankan kesiapan tim untuk laga kandang pertama mereka, ia mencatat bahwa para pemain kembali fokus dalam latihan. "Kami mengalami kemunduran pekan lalu dan kami ingin kembali bermain dengan baik serta memenangi pertandingan sepak bola. Ini akan jadi laga sulit lainnya," tutup Carrick.
- Getty Images Sport
Masalah cedera jelang ujian melawan Ipswich
United akan berusaha menebus kegagalan saat Ipswich Town datang ke Old Trafford pada hari Minggu, tetapi mereka harus melakukannya tanpa sejumlah pemain kunci. Rekrutan baru senilai £70 juta Carlos Baleba menepi hingga tiga pekan karena masalah pergelangan kaki, sementara Amad Diallo juga tidak tersedia untuk dipilih.
Ipswich bukan lawan yang bisa dianggap enteng, datang ke Manchester dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan dramatis 2-1 atas Sunderland. Selain itu, Carrick harus mengatasi catatan buruk pribadinya yang mengkhawatirkan, setelah hanya mencatat rata-rata 0,33 poin per laga melawan tim promosi. Mengamankan tiga poin sangat penting untuk memulihkan moral sebelum jeda internasional yang akan datang mengganggu jadwal domestik.
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