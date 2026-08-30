Michael Carrick membalas kritik 'malas' setelah kekalahan Manchester United pada laga pembuka musim

Berbicara kepada media menjelang pertandingan hari Minggu, Carrick mengungkapkan frustrasinya terhadap narasi pascapertandingan seputar kekalahan dari Hull. Ia menegaskan bahwa mempertanyakan etos kerja sebuah tim adalah cara yang terlalu sederhana untuk menganalisis sebuah hasil.

"Tim kalah dan menang dalam pertandingan, dan itu bukan hanya karena Anda berusaha atau tidak berusaha," kata Carrick dalam konferensi persnya. "Ada berbagai macam alasan. Saya tidak harus memberi Anda alasan sepenuhnya, karena kami tahu apa yang sedang kami coba perbaiki."

Pelatih United itu kemudian secara langsung menyasar mereka yang mempertanyakan mentalitas skuadnya. Ia menambahkan: "Saya pikir sangat mudah dan malas untuk hanya mengatakan 'tim kalah dalam sebuah pertandingan, semuanya salah'. Ini salah, itu salah, tidak cukup berusaha, tidak cukup punya gairah."



