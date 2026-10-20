Michael Carrick konfirmasi krisis cedera parah Manchester United jelang laga krusial kontra Como

Manchester United dihantam masalah cedera serius menjelang laga Liga Champions melawan Como pada Rabu. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Leeds United, yang memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan, Carrick mengonfirmasi sejumlah pemain absen.

Lisandro Martinez ditarik keluar karena masalah pada paha. Ia menyusul Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, dan Marcus Rashford yang sudah menepi. Carrick mengatakan: "Kondisinya beragam, cukup banyak pemain kami yang absen." Situasi ini datang pada waktu yang sulit bagi klub, yang sebelumnya mengalahkan Sabah 4-0 sebelum kalah 2-0 dari Atletico Madrid.