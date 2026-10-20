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Michael Carrick konfirmasi krisis cedera parah Manchester United jelang laga krusial kontra Como
Carrick konfirmasi masalah cedera Manchester United
Manchester United dihantam masalah cedera serius menjelang laga Liga Champions melawan Como pada Rabu. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Leeds United, yang memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan, Carrick mengonfirmasi sejumlah pemain absen.
Lisandro Martinez ditarik keluar karena masalah pada paha. Ia menyusul Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, dan Marcus Rashford yang sudah menepi. Carrick mengatakan: "Kondisinya beragam, cukup banyak pemain kami yang absen." Situasi ini datang pada waktu yang sulit bagi klub, yang sebelumnya mengalahkan Sabah 4-0 sebelum kalah 2-0 dari Atletico Madrid.
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Perkiraan waktu pemulihan Martinez dan Mainoo
Lini pertahanan Manchester United menjadi sektor yang paling rentan. Leny Yoro absen karena skorsing setelah menerima kartu merah saat menghadapi Atletico, sehingga situasinya kian rumit.
Carrick memberikan kabar terbaru mengenai para pemainnya yang absen, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ia menjelaskan: "[Martinez] kondisinya tidak terlalu buruk, tetapi ia tidak bersama kami. Kobbie, kami memperkirakan sekitar 10 hari lagi, sedangkan Luke sedikit lebih lama dari itu. Ada beberapa pemain yang sakit dan cedera. Ayden sedang sakit. Marcus masih merasakan masalah pada pinggulnya yang sedang kami upayakan untuk atasi."
Peluang bagi Amass dan kembalinya De Ligt
Krisis di lini pertahanan ini bisa mempercepat kembalinya Matthijs de Ligt ke susunan pemain inti. Bek tengah itu belum tampil sejak menjalani operasi punggung pada November lalu. Sebagai alternatif, pemain muda seperti Dan Armer, Jaydan Kamason, atau Harry Amass bisa mendapat kesempatan.
Mengenai Amass, Carrick mengatakan: "Ya, tentu saja [dia bisa tampil]. Itulah alasan dia bersama kami. Dia sangat dipertimbangkan. Pada titik tertentu, pemain membutuhkan kesempatan." Soal opsi di lini serang, Benjamin Sesko masih absen. Carrick menambahkan: "Kami berharap segera mendapat gambaran yang jelas. Saya tidak bermaksud menundanya. Mudah-mudahan pada akhir pekan ini kami akan mendapat kejelasan lebih lanjut. Sejumlah upaya sedang dilakukan."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya bagi Manchester United?
Man Utd harus segera meracik susunan pemain yang tangguh untuk menghadapi ujian penting di kompetisi Eropa pada Rabu di Italia. Seusai laga melawan Como, Carrick akan menantikan hasil pemeriksaan medis lanjutan terhadap para pemain bintangnya yang menepi, dengan harapan mendapat tambahan kekuatan penting menjelang pertandingan domestik akhir pekan mendatang.
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