Meski Carrick punya opsi untuk memainkan Noussair Mazraoui, United memilih tetap menurunkan Dorgu di sisi kiri saat menghadapi rival sengit mereka hari ini. Sang manajer menegaskan kembali keyakinannya terhadap perubahan taktik itu, dengan menilai Dorgu lebih dari mampu meski sejak kedatangannya biasanya bermain sebagai winger. Menjelaskan lebih lanjut keputusan tersebut, Carrick mengatakan: "Dia jelas bisa bermain di sana. Dia sudah melakukannya, tanpa ragu. Saya tidak duduk di sini untuk mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Hanya saja, begitulah cara kami bermain sejak saya berada di sini." Sementara itu, Cunha kembali memimpin lini serang, dengan Benjamin Sesko tidak masuk dalam susunan pemain inti.