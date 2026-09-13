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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Michael Carrick jelaskan absennya Luke Shaw saat Patrick Dorgu jadi starter untuk Manchester United di derby Manchester

M. Carrick
P. Dorgu
L. Shaw
Manchester United
Manchester United vs Manchester City
Manchester City
Premier League

Michael Carrick mengonfirmasi sebelum kick-off bahwa bek kunci Luke Shaw absen dari derby Manchester yang sangat dinantikan hari ini karena cedera ringan yang dialaminya akhir pekan lalu. Dengan absennya Shaw, Patrick Dorgu dipercaya mengisi posisi bek kiri Manchester United melawan Manchester City, dengan harapan bisa mengulang performa impresifnya di Eropa pada awal pekan ini.

  • Shaw absen dalam derby

    Shaw mengalami benturan saat bermain imbang melawan Everton akhir pekan lalu dan tidak sempat pulih tepat waktu untuk laga krusial melawan Manchester City yang mengawali hari di puncak klasemen dengan sembilan poin sempurna dari tiga pertandingan, sementara United hanya mengoleksi empat poin setelah satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Berbicara kepada Sky Sports jelang kick-off hari ini, Carrick menjelaskan bahwa sang bek nyaris masuk dalam skuad pada hari pertandingan. Menjelaskan situasinya, Carrick berkata: "Hampir, sangat hampir, hanya belum cukup siap," sebelum menambahkan, "Ini sangat kecil, tetapi sayangnya tidak untuk hari ini."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Dorgu kembali turun tangan

    Dengan Shaw menepi, Dorgu masuk untuk mengisi posisi bek kiri untuk baru kali kedua sejak transfernya senilai £25 juta dari Lecce. Pemain internasional Denmark itu tampil impresif dalam peran tersebut saat kemenangan 4-0 di Liga Champions atas Sabah FK pada Kamis, dengan memberi assist kepada Matheus Cunha. Carrick menyatakan kepercayaan penuh kepada Dorgu sebelum kick-off pertama, dengan menegaskan: "Pat adalah pemain bagus, dia pernah bermain di sana sebelumnya. Kami sepenuhnya percaya pada Pat, dia bermain sangat baik di pertengahan pekan. Pertandingannya sedikit berbeda hari ini, tetapi kami sepenuhnya percaya kepadanya. Ini selalu soal rekan setim saling membantu dan kami akan mencari itu hari ini."

  • Fleksibilitas taktis untuk Manchester United

    Meski Carrick punya opsi untuk memainkan Noussair Mazraoui, United memilih tetap menurunkan Dorgu di sisi kiri saat menghadapi rival sengit mereka hari ini. Sang manajer menegaskan kembali keyakinannya terhadap perubahan taktik itu, dengan menilai Dorgu lebih dari mampu meski sejak kedatangannya biasanya bermain sebagai winger. Menjelaskan lebih lanjut keputusan tersebut, Carrick mengatakan: "Dia jelas bisa bermain di sana. Dia sudah melakukannya, tanpa ragu. Saya tidak duduk di sini untuk mengatakan dia tidak bisa melakukan itu. Hanya saja, begitulah cara kami bermain sejak saya berada di sini." Sementara itu, Cunha kembali memimpin lini serang, dengan Benjamin Sesko tidak masuk dalam susunan pemain inti.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Apa langkah United selanjutnya?

    Manchester United berharap Dorgu mampu menangani tekanan besar dalam derby hari ini saat mereka sangat berupaya memangkas selisih lima poin dari Manchester City. Setelah laga ini, staf medis akan mengevaluasi Shaw untuk menentukan apakah ia akan fit untuk pertandingan putaran ketiga Carabao Cup di kandang melawan Brighton pekan depan.

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