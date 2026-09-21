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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Michael Carrick dicemooh! Bos Man Utd tanggapi kemarahan fans setelah keputusan kontroversial terkait Kobbie Mainoo saat melawan Fulham

K. Mainoo
Manchester United
M. Carrick
Fulham vs Manchester United
Fulham
Premier League

Manajer Manchester United Michael Carrick menjadi sasaran kritik pada Minggu ketika suporter tandang meluapkan frustrasi mereka di Craven Cottage. Meski Matheus Cunha menyelamatkan tim pada akhir laga, pilihan taktis bos Manchester United itu menjadi bahan pembicaraan utama dalam sore yang tersendat di London Barat.

  • Penampilan tersendat di Craven Cottage

    Manchester United menyelamatkan hasil imbang 1-1 pada akhir laga melawan Fulham, tetapi jalannya sore itu dibayangi reaksi keras dari suporter tandang. Kekecewaan memuncak ketika pertandingan menyisakan sepuluh menit saat Carrick memilih menarik Kobbie Mainoo dan menggantikannya dengan Mason Mount.

    Mainoo bisa dibilang menjadi pemain paling menonjol dalam penampilan United yang secara keseluruhan kurang menggigit. Karena itu, sektor suporter tamu melontarkan booing keras terhadap pergantian tersebut, mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara langsung atas perubahan taktik sang manajer.

    Pertandingan itu sendiri berjalan terputus-putus dan sebagian besar dimainkan dengan tempo lambat meski kedua tim memiliki banyak peluang. Fulham nyaris mengamankan kemenangan pertama mereka musim ini setelah gol bunuh diri aneh dari Lisandro Martinez pada menit ke-63. Namun, Matheus Cunha mencetak gol pada menit ke-89 lewat upaya yang berbelok arah untuk menyelamatkan satu poin bagi tim tamu.


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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick menjelaskan pergantian kontroversial

    Terlepas dari penolakan keras yang terdengar, Carrick tetap tidak terusik oleh reaksi penonton. Bos United itu menegaskan pergantian tersebut murni kebutuhan taktis dan memastikan bahwa Mainoo tidak mempermasalahkan keputusan itu.

    "Akan selalu ada reaksi tertentu ketika Anda membuat perubahan," jelas Carrick. "Saya pikir Kobbie bermain bagus, sejujurnya, jadi itu lebih karena pada tahap pertandingan itu kami sedang mencoba membuat sesuatu terjadi dan Kobbie memahami itu. Dia baik-baik saja, saya berbicara dengannya setelah pertandingan."

    Sang manajer juga membela hak para suporter untuk mengekspresikan emosi mereka pada akhir laga yang menegangkan. "Saya paham terkadang ketika mengejar pertandingan semua orang sedikit emosional, para suporter juga, dan memang seharusnya begitu," tambahnya. "Mereka sangat ingin kami melakukan hal yang benar. Tapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang negatif atau merasa tersinggung karenanya."


  • Awal yang lambat untuk kampanye ini

    Hasil imbang di London barat itu memperburuk start menyedihkan Manchester United. United hanya mampu mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan pertama mereka di liga, setelah tersendat saat menghadapi Hull City, Ipswich Town, Everton, Manchester City, dan Fulham.

    Meski demikian, Carrick menolak panik. Ia memuji reaksi positif skuadnya setelah tertinggal dan menyatakan keyakinan penuh terhadap prospek jangka panjang mereka.

    "Saya yakin kami akan menjalani musim yang bagus," ujar sang manajer. "Kami sedang mengalami periode yang dari luar terlihat lebih besar daripada kenyataannya. Kami akan kembali memenangkan pertandingan sepak bola dan semuanya akan baik-baik saja."


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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tes krusial setelah jeda internasional

    Setelah jeda internasional yang panjang, Manchester United akan berupaya keras untuk menghidupkan kembali kiprah mereka di kompetisi domestik. Mereka kembali beraksi pada 10 Oktober melawan Tottenham yang saat ini terpuruk di dasar klasemen.

    Pertandingan mendatang ini menjadi peluang krusial bagi pasukan Carrick untuk membalikkan keadaan. Meraih kemenangan meyakinkan atas Spurs yang sedang kesulitan sangat penting untuk meredakan tekanan yang terus meningkat dan membangun momentum yang sangat dibutuhkan untuk sisa musim ini.

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