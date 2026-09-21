Michael Carrick dicemooh! Bos Man Utd tanggapi kemarahan fans setelah keputusan kontroversial terkait Kobbie Mainoo saat melawan Fulham

Manchester United menyelamatkan hasil imbang 1-1 pada akhir laga melawan Fulham, tetapi jalannya sore itu dibayangi reaksi keras dari suporter tandang. Kekecewaan memuncak ketika pertandingan menyisakan sepuluh menit saat Carrick memilih menarik Kobbie Mainoo dan menggantikannya dengan Mason Mount.

Mainoo bisa dibilang menjadi pemain paling menonjol dalam penampilan United yang secara keseluruhan kurang menggigit. Karena itu, sektor suporter tamu melontarkan booing keras terhadap pergantian tersebut, mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara langsung atas perubahan taktik sang manajer.

Pertandingan itu sendiri berjalan terputus-putus dan sebagian besar dimainkan dengan tempo lambat meski kedua tim memiliki banyak peluang. Fulham nyaris mengamankan kemenangan pertama mereka musim ini setelah gol bunuh diri aneh dari Lisandro Martinez pada menit ke-63. Namun, Matheus Cunha mencetak gol pada menit ke-89 lewat upaya yang berbelok arah untuk menyelamatkan satu poin bagi tim tamu.



