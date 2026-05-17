Pelatih sementara Manchester United itu membagikan filosofi kepelatihannya, dengan menjelaskan bahwa ia memandang ego pemain sebagai hal yang diperlukan, bukan sebagai hambatan. Saat Setan Merah bersiap menjamu Nottingham Forest, Carrick menekankan bahwa kunci untuk mengembalikan klub ke puncak sepak bola Eropa terletak pada cara mengelola kepribadian masing-masing pemain.

Berbicara mengenai dinamika ruang ganti, pria berusia 44 tahun itu mengatakan: “Ego itu hal yang unik, sebenarnya, karena menurut saya untuk tampil di level tertinggi, Anda harus memiliki semacam ego. Anda membutuhkannya, dan itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara, jadi menurut saya, bagaimana Anda menggunakannya, itulah hal yang paling penting. Dan menurut saya, bagian dari diri saya, dari belajar dan berada di sini serta melihat orang lain, pemain yang lebih baik dari saya, menghadapi hal itu dan mengorbankan diri mereka untuk tim. Saya pikir menempatkan ego dari diri Anda ke dalam tim itu penting dan Anda harus memiliki semacam ego untuk diperjuangkan dan diikatkan."