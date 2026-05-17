Michael Carrick berencana memanfaatkan 'ego' para pemain di Manchester United saat Setan Merah bersiap menghadapi Nottingham Forest
Menggunakan 'ego' sebagai senjata kolektif
Pelatih sementara Manchester United itu membagikan filosofi kepelatihannya, dengan menjelaskan bahwa ia memandang ego pemain sebagai hal yang diperlukan, bukan sebagai hambatan. Saat Setan Merah bersiap menjamu Nottingham Forest, Carrick menekankan bahwa kunci untuk mengembalikan klub ke puncak sepak bola Eropa terletak pada cara mengelola kepribadian masing-masing pemain.
Berbicara mengenai dinamika ruang ganti, pria berusia 44 tahun itu mengatakan: “Ego itu hal yang unik, sebenarnya, karena menurut saya untuk tampil di level tertinggi, Anda harus memiliki semacam ego. Anda membutuhkannya, dan itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara, jadi menurut saya, bagaimana Anda menggunakannya, itulah hal yang paling penting. Dan menurut saya, bagian dari diri saya, dari belajar dan berada di sini serta melihat orang lain, pemain yang lebih baik dari saya, menghadapi hal itu dan mengorbankan diri mereka untuk tim. Saya pikir menempatkan ego dari diri Anda ke dalam tim itu penting dan Anda harus memiliki semacam ego untuk diperjuangkan dan diikatkan."
Carrick diprediksi akan menjabat secara permanen
Pendekatan mantan gelandang tersebut telah membuahkan hasil langsung, mengubah musim yang semula merosot di bawah asuhan Ruben Amorim menjadi musim yang akan ditutup dengan finis di empat besar. Kesuksesannya telah menarik perhatian petinggi klub, dan laporan menyebutkan bahwa United siap mengontraknya secara permanen setelah mencapai kesepakatan awal mengenai kontrak berdurasi beberapa tahun.
Menjelaskan visinya lebih lanjut, Carrick menambahkan: “Ini tidak harus menjadi ego yang bersifat individual atau negatif dalam hal apa pun. Saya pikir pada dasarnya ini adalah kebanggaan terhadap diri sendiri dan apa yang sedang Anda perjuangkan. Saya pikir kita semua memiliki ego, yang kita miliki dalam berbagai cara. Saya pikir jelas terlihat semangat, ikatan, dan kekompakan di mana semua orang bergerak ke arah yang sama; menyalurkan ego mereka ke dalam klub sepak bola bisa sangat kuat, dan kita harus memanfaatkannya.”
Perpisahan Casemiro dan ancaman Anderson
Pertandingan hari Minggu melawan Nottingham Forest akan menjadi perpisahan yang penuh emosi bagi Casemiro, yang akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Namun, sorotan juga akan tertuju pada lini tengah tim lawan, karena United akan berhadapan langsung dengan target utama transfer mereka, Elliot Anderson. Setan Merah telah lama mengagumi pemain internasional Inggris tersebut, meskipun biaya transfer sebesar £120 juta ($160 juta) yang memecahkan rekor yang diminta oleh Forest telah mempersulit negosiasi yang mungkin terjadi.
Carrick, sesama lulusan Wallsend Boys Club seperti Anderson, memuji sang pemain muda. “Dia tampil bagus,” kata manajer United itu. “Saya pikir dia merupakan bagian penting dari tim mereka. Saya pikir dia memberikan kontribusi yang besar dan mereka memiliki tim yang sangat berbakat dan berbahaya, sehingga mereka menjalani musim yang bagus hingga mencapai semifinal [Liga Europa] dan hanya gagal sedikit saja. Tapi, ya, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah bagian penting dari tim mereka.”
Membangun untuk masa depan
Meskipun laga melawan Forest menandai pertandingan kandang terakhir dalam musim yang padat ini, Carrick sudah menatap rencana perombakan besar-besaran di musim panas. Strategi perekrutan klub tampaknya bergeser ke arah keberlanjutan, dengan jajaran petinggi berupaya menyeimbangkan keuangan melalui penjualan pemain sebelum merekrut pemain baru secara besar-besaran. Tujuannya adalah memberi Carrick sarana untuk mempertahankan kebangkitan yang telah ia picu selama masa jabatannya sebagai pelatih sementara.
Semangat di dalam tim tetap tinggi saat United berupaya mengamankan posisi ketiga. Dengan berfokus pada kekompakan dan ikatan yang telah ia bangun, Carrick berharap dapat membuktikan bahwa kecerdasan taktis dan keterampilan manajemen pemainnya adalah hal yang tepat yang dibutuhkan klub untuk menjembatani kesenjangan dengan para elit Liga Premier secara permanen.