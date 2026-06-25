Messi atau Ronaldo? Mourinho menobatkan 6 tim nasional sebagai calon juara Piala Dunia

Pelatih Real Madrid asal Portugal, José Mourinho, memprediksi tim nasional negaranya akan bersaing ketat memperebutkan gelar Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara eksklusif dengan Adebayou Akinfinwa di podcast Beast Mode On, Mourinho memprediksi bahwa Portugal akan melaju jauh di Piala Dunia tersebut.

Situs web Goal International memuat pernyataan Mourinho dalam wawancara tersebut, di mana ia mengatakan, “Tentu saja mereka bisa melaju hingga final dan memenangkan Piala Dunia. Namun, mereka tidak sendirian; ada tim-tim lain yang juga menjadi kandidat.”

Ia menambahkan, “Saya selalu mengatakan bahwa Inggris akan menjadi salah satu pesaing untuk gelar juara. Lihat saja para pemainnya; kita berbicara tentang generasi Lampard dan Beckham. Sejak saat itu, saya selalu menegaskan bahwa Inggris adalah kandidat, namun pada akhirnya hal itu tidak terwujud. Meski demikian, saya akan tetap mengatakan bahwa Inggris adalah kandidat.”

Mourinho menjelaskan alasan keyakinannya terhadap kemampuan timnas Inggris untuk bersaing, dengan mengatakan, “Arsenal kalah di final Liga Champions, Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi, dan Aston Villa menjuarai Liga Europa.”

Dia menekankan, “Kecuali Barcelona, Bayern München, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain, para pemain terbaik ada di Inggris.”

Dia menambahkan, “Ketika kalah dalam adu penalti, itu hanya soal detail-detail kecil. Mereka pernah kalah dalam adu penalti sekali di Euro 2004 di Portugal, dan Portugal sendiri juga mengalahkan mereka melalui adu penalti. Adu penalti hanyalah detail kecil.”

Dia melanjutkan “Saya rasa tekanan media yang menimpa timnas Inggris lebih besar daripada timnas mana pun. Pada akhirnya, media sangat memengaruhi suporter dan meningkatkan ekspektasi, dan timnas tidak mampu mengatasinya sebagaimana mestinya. Mereka selalu memiliki pelatih yang bagus, dan sekarang pun mereka memiliki pelatih yang bagus. Oleh karena itu, saya selalu yakin bahwa mereka mampu memenangkan Piala Dunia.”