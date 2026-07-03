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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Meskipun menolak untuk mundur... Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatan pelatih timnas Jerman

World Cup
Germany
J. Nagelsmann
Jerman

Julian Nagelsmann mengajukan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional Jerman, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Jerman tidak mampu melaju melewati babak 32 besar Piala Dunia, setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti.

Surat kabar "Bild" melaporkan bahwa Nagelsmann tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari jabatannya, setelah mendapat tekanan dari Federasi Sepak Bola Jerman.

Setelah kekalahan dari Paraguay, Nagelsmann menolak untuk mengundurkan diri, dan saat itu ia berkata, “Saya jelas bukan orang yang lari dari masalah.”

Namun, situasinya berubah drastis setelah ia menerima tekanan yang tidak terlalu terbuka selama pertemuan yang berlangsung selama 3 jam di markas Federasi Sepak Bola Jerman di kota Frankfurt, yang dihadiri oleh Ketua Federasi Bernd Neuendorf, Ketua Asosiasi Liga Jerman Hans-Joachim Watzke, Direktur Olahraga Rudi Völler, dan Direktur Eksekutif Federasi Andreas Rittig.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alasan-alasan yang dikemukakan Nagelsmann tidak meyakinkan Federasi Sepak Bola Jerman

    Para pejabat sepak bola Jerman mendengarkan penjelasan Julian Nagelsmann mengenai penyebab kegagalan di Piala Dunia dan tersingkirnya tim dari babak 32 besar.

    Namun, tampaknya penjelasan sang pelatih, yang saat itu masih menjabat, tidak cukup meyakinkan.

    Setelah pertemuan berakhir, laporan menyebutkan bahwa para hadirin secara tegas menyampaikan kepada Nagelsmann bahwa ia sebaiknya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya.

    Nagelsmann kini telah memutuskan untuk menyetujui pengunduran dirinya sebagai pelatih timnas Jerman, sedangkan kompensasi yang akan diterimanya akan menjadi semacam penghiburan baginya, karena diperkirakan jumlahnya akan mencapai sekitar 7 juta euro.

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