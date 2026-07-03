Meskipun menolak untuk mundur... Nagelsmann mengundurkan diri dari jabatan pelatih timnas Jerman

Julian Nagelsmann mengajukan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional Jerman, setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Jerman tidak mampu melaju melewati babak 32 besar Piala Dunia, setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti.

Surat kabar "Bild" melaporkan bahwa Nagelsmann tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari jabatannya, setelah mendapat tekanan dari Federasi Sepak Bola Jerman.

Setelah kekalahan dari Paraguay, Nagelsmann menolak untuk mengundurkan diri, dan saat itu ia berkata, “Saya jelas bukan orang yang lari dari masalah.”

Namun, situasinya berubah drastis setelah ia menerima tekanan yang tidak terlalu terbuka selama pertemuan yang berlangsung selama 3 jam di markas Federasi Sepak Bola Jerman di kota Frankfurt, yang dihadiri oleh Ketua Federasi Bernd Neuendorf, Ketua Asosiasi Liga Jerman Hans-Joachim Watzke, Direktur Olahraga Rudi Völler, dan Direktur Eksekutif Federasi Andreas Rittig.