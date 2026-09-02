'Mereka membutuhkan pengubah permainan' - Carragher menjelaskan kekurangan Arsenal di bursa transfer

Berbicara kepada Sky Sports, Carragher menjelaskan sulitnya tantangan yang dihadapi Arteta untuk meningkatkan kualitas starting XI yang sudah begitu matang. "Mereka punya para penyerang yang sangat bagus. Saya suka Kai Havertz dan saya pikir Mikel Arteta juga menyukainya," kata Carragher. Havertz sudah membalas kepercayaan itu dengan dua gol dalam tiga penampilan di semua kompetisi musim ini. Soal opsi lain di lini depan mereka, Carragher menambahkan: "[Viktor Gyokeres] tampil seperti yang diperkirakan kebanyakan orang saat dia datang, tidak benar-benar elite tetapi dia masih bisa mencetak gol dalam pertandingan tertentu." Gyokeres baru mencatatkan satu penampilan sejauh ini pada musim ini dan masih belum membuka rekening golnya.

Sang pundit menekankan bahwa klub secara spesifik mencari pemain yang bisa memberi dimensi baru di sepertiga akhir lapangan. Carragher mencatat: "Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menjadi pembeda. Mereka mencoba mendapatkan Vinicius Junior, mereka mencoba mendapatkan Alvarez, itu kaliber pemain yang dimaksud. Sangat sulit meningkatkan Arsenal sekarang karena mereka adalah tim yang sangat bagus, skuad yang sangat kuat. Jadi, Anda berbicara tentang pemain kelas dunia sebagai satu-satunya yang bisa meningkatkan mereka."